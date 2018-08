稱校園槍擊案「假的」，蘋果、臉書、YouTube集體將陰謀論者「封口」

? World Exclusive: Alex Jones Responds To Being Banned On The Internet ?



?Tune in M-F 11am-3pm central at: https://t.co/OQtch0tDED ⬅️ #AlexJonesShow #MondayMotivation #Censorship? #infowars #USA ?? #1A



?Download: https://t.co/3x2h5pP4Yg https://t.co/qczLctgMch