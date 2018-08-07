稱校園槍擊案「假的」，蘋果、臉書、YouTube集體將陰謀論者「封口」

陰謀論網站InfoWars及其創辦人Alex Jones的內容及播客（Podcast）長年來爭議極高，在許多網友連署發動聲請後，最近終於「被消音」，包括Apple、Facebook、YouTube、Spotify等科技公司都將其內容從平台移除，甚至刪除他的帳號，Alex Jones則表示，他的內容會被移除無關實施仇恨言論規定，而是在被這場「審查肅清」的行動波及。

Alex Jones以透過電台節目宣傳各種陰謀論聞名，引發許多爭議，包括2001年9月11日紐約和華府的攻擊事件幕後黑手是美國政府，以及2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案是左翼勢力為了推動槍枝管制而製造的騙局。

《數位時代》報導，部分網友透過Twitter、官方留言聲請蘋果移除Alex Jones內容後，蘋果於上週日（8/5）正式把所有Alex Jones的節目從iTunes與Podcasts移除，成為科技廠商至今抵制陰謀論內容的最大動作。

「蘋果無法忍受仇恨言論，我們有條列的規範，規定內容創作者與開發者得一起確保我們提供所有用戶一個安全的環境。」蘋果對外媒BuzzFeed News說道。蘋果的行動，帶起Facebook移除四個Alex Jones相關專頁、YouTube終止Alex Jones的頻道並且暫時移除他直播影片的權利、Spotify則移除所有的The Alex Jones Show內容。

《ETtoday》報導，YouTube刪除的頻道，包括影片瀏覽次數破15億次、訂閱人數破240萬人的The Alex Jones Channel，Google發言人表示，「YouTube徹底終止了Alex Jones的頻道，因為他繼續藐視我們的相關政策。」

《The New York Times》報導，從美國2016年總統大選等選舉，網路上充斥著許多「假消息」，愈來愈多科技公司要求立法者和傳播媒體應該設法解決這樣的狀況。事實上，雖然這些公司致力於打擊假消息，但他們也不願意自己成為「真相的仲裁者」，在加強執法後，他們也招致了許多來自保守派的指責，認為這些公司持有某種政治偏見。

Infowars特約編輯Paul Joseph Watson在推特上發文表示，「所有保守派媒體，你們會是下個受害者，偉大的審查開始了。」Alex Jones本人則回應，批評這是一波審查肅清行動，無關實施仇恨言論規定，並鼓勵支持者利用「他們不能取締的平台」，也就是直接從InfoWars網站觀看相關內容。

? World Exclusive: Alex Jones Responds To Being Banned On The Internet ?



?Tune in M-F 11am-3pm central at: https://t.co/OQtch0tDED ⬅️ #AlexJonesShow #MondayMotivation #Censorship? #infowars #USA ?? #1A



?Download: https://t.co/3x2h5pP4Yg https://t.co/qczLctgMch — Alex Jones (@RealAlexJones) 2018年8月6日

《中央社》報導，目前「資訊戰」應用程式（App）仍可在蘋果和Alphabet的Google Play應用程式商店上取得，而推特（Twitter）表示，「資訊戰」帳號目前未違反公司規定，推特表示，傳到其他網站的內容時常放在推特上，而且「資訊戰」的推文通常會有民眾回應反駁和挑戰。如果「資訊戰」未來違反推特規定，公司將會採取行動。蘋果和Alphabet目前尚未回應為何仍可在他們的平台上取得App。

Alex Jones是誰？

《世界日報》報導，44歲的Alex Jones是陰謀論討論網站「資訊戰爭」（Infowars）創辦人，在1999年創辦此網站，他主持的電台節目「瓊斯秀」（The Alex Jones Show）則在德州奧斯汀（Austin）錄製。Alex Jones先前曾經表示，他所主持節目透過電台、YouTube與其他平台播放，平均每周有7000萬聽眾收聽。

《關鍵評論網》報導，他備受爭議的言行包括曾宣稱槍擊案中「沒有人死亡」，理由是美國聯邦調查局（FBI）的2012年康州罪案報告中，紐敦鎮（Newtown）列出的謀殺及誤殺案數字為零，他其後亦多次借自己的平台，質疑槍擊案不曾發生，例如在2015年的一集節目中指槍擊案「完全虛假」，是透過「演員」製造出來的事件。



這樣的言論導致某些在槍擊案中失去至親的受害者不但在網絡上被針對，更收到電話騷擾、當面質詢和死亡恐嚇，其中有三位死者家長分別在兩宗案件中控告他和其他《InfoWars》的節目主持人誹謗，並要求超過100萬美元賠償。

《The New York Times》報導，限制Alex Jones的影響力，恐怕不能解決「假新聞」的問題，因為有數以百計的小型媒體都在推廣類似的陰謀論，然後也有數以百萬計的閱聽眾，透過轉發這些內容來讓這些陰謀論繼續傳播。例如一個聲稱是政府內幕人士的Q，也經常在網路上發表類似的陰謀論，已經獲得了許多關注，並形成了一個新的陰謀論社群「QAnon」；而Infowars的粉絲也可以將網站上的視頻和文章重新發佈到YouTube和Facebook上。

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核稿編輯：楊之瑜