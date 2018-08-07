【插畫】想要中國「惠台」，你更該支持台獨

幹幹貓

從早先各種中國「惠台」讓利和打壓，到台灣藝人自稱中國人的事件，許多人都把中國這個霸權看作是利益的來源，似乎貼得越近，越可以從中取得好處。

但這些人卻沒有想到中國各種威逼利誘的原因，或許就是因為有人在「搞台獨」。

隨著台灣近年越發建立本土意識，老派的統戰手段也越漸式微，中國政府也才會加大對「親中者」的善意，釋放拉攏台灣的利多。想想看，今天一個河南明星跳出來說「我是中國人」，對他會有什麼好處嗎？除了既定的發展計畫外，中南海又會推出什麼「惠粵」或「惠贛」的措施嗎？

台灣意識的茁壯，其實就是我們和中國談判的一大利基點，倒是假若台灣真的被統一，這些讓既得利益者賺飽飽的籌碼還在不在，可就不知道了。

►從釋放劉霞到開放外資，「中國或成最大贏家」？

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責任編輯：丁肇九

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