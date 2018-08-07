貝克漢吃葡式蛋塔為何惹怒澳門人？一段廣告背後的澳門困境

一個廣告，為何惹怒了眾多澳門人？澳門人的憤怒，又隱藏了這個城市面對了什麼困境？

7月中旬，澳門某大型賭場酒店推出全新廣告，幕前陣容強大：英國球星貝克漢（David Beckham）掛帥，搭配香港知名演員羅蘭及林雪，全長3分鐘，可算大製作。廣告內容是飾演自己的貝克漢在澳門老區尋找葡式蛋塔（澳門人叫「葡式蛋塔」），最後發現他入住的酒店正好就剛開了他最愛的葡式蛋塔店。這廣告看在一般台灣人眼中，應該還算滿吸引人的。

然而，廣告在Facebook一出，澳門網友紛紛表示不屑及憤怒，負評留言包括「好大的違和感」、「你拍的不是澳門」、「不尊重本土文化」、「裡面一個澳門人都沒有」、「下次請本地人想劇本啦！」，還有「擺上微博啦，這裡是Facebook！」

國際巨星來澳，穿梭大街小巷宣傳澳門，為什麼當地人不賣帳？這背後牽涉的，是澳門近年冒起的本土意識、積弱的媒體發展，以及過度的旅遊業發展。

澳門形象長期假手於人

討論這個廣告之前，看看澳門的媒體結構是必要的。澳門人口只有數十萬，市場小，媒體發展長期停滯不前，影響力弱。澳門人都看香港媒體長大，對香港的政治人物與影視明星倒背如流。香港媒體是澳門人吸收資訊與尋找娛樂的重要來源──要了解國際時事，我們要靠香港媒體的報導及分析；要去旅行，我們參考香港雜誌及電視旅遊節目的介紹。

2013年有調查顯示，9成以上澳門人有閱讀香港報紙的習慣，至於固定收看香港TVB新聞的澳門人（約88%）則比收看本地電視台澳廣視的人（約66%）多出22個百分點。香港TVB最近招攬廣告客戶，就強調它是澳門最多人收看的電視台，十分諷刺。當然，香港媒體只是偶爾有澳門新聞，因此很多澳門人常常在媒體中看不見澳門。

在影視作品中，澳門的形象甚為有趣。香港電影三不五時就在澳門取景。過去30年，隨便數數便有《天若有情》、《賭城大亨之新哥傳奇》、《古惑仔之人在江湖》、《暗花之殺人條件》、《放逐》、《伊沙貝拉》、《遊龍戲鳳》、《激戰》與《賭城風雲》等等。然而，大部分港片中的澳門都非常「超現實」，跟澳門實況關係薄弱，也沒有澳門人的真情實感。

《賭城風雲》系列在中國大陸叫《澳門風雲》，一連拍了三集，大受歡迎。雖然電影口碑甚差，第三集更在中國雜誌《青年電影手冊》舉辦的金掃帚獎勇奪「最爛電影」、「最爛導演」及「最爛整體演出」等多個大獎。這樣的大片，有周潤發及劉德華等巨星壓陣，似乎為澳門做了一次很好的宣傳；然而，這電影卻讓人誤解澳門，又或者說，電影中根本沒有澳門。王晶拍《賭城風雲》只是借用澳門賭場作為賣點，再重複他20多年前的《賭神》公式，換了佈景，裡面其實沒有澳門人的生活，沒有澳門人的故事。

電影中對「東方蒙地卡羅」的想像

這種情況屢見不鮮。在港片中，澳門從來只是香港人的一種想像。有些電影用當年澳門的相對純樸對照香港的江湖糾紛，例如《天若有情》的劉德華逃亡到澳門，跟吳倩蓮度過一段愉快時光；有些電影只借用澳門的某種氣氛，像《伊莎貝拉》就捕捉了澳門的異國情調，而沒有生活實感；而《賭城風雲》系列則借用澳門的大型賭場，講的是天馬行空的港式江湖糾紛。

《遊龍戲鳳》更是典型例子：無論是美式大型賭場酒店，或是葡國人留下的歐式風貌，電影通通不放過，把澳門拍得很美，但不過是佈景板。更甚者，舒淇飾演的澳門女子完全脫離現實：她是賭場內負責發牌的荷官，下班後又在舞廳兼職艷舞女郎。這樣的人物設計，在澳門人眼中是不可思議的，因為做荷官要輪班，工作時間長，人也疲累，根本不可能再去兼職跳豔舞，再者，澳門現在的舞廳已幾乎沒有本地人做豔舞女郎了，有的只是各國佳麗。

之所以有這樣的安排，是因香港人多年來對澳門的印象就是「黃」與「賭」。尤其以往旅遊設施較少，來澳門的香港遊客以男性為主，標準行程往往就是舞廳三溫暖再加賭場耍樂；於是，就有了舒淇這個荷官加舞女。不過，香港人仍是覺得澳門人純樸，因此舒淇雖然每天穿梭夜場，但她又是個純真可愛到不得了的女生角。黃加賭加天性純樸，這個角色一次投射了香港人對澳門的三種想像。

觀眾在電影中彷彿看到澳門人與澳門景物，但這卻並非一個真正的澳門。雖然賭業是澳門第一大產業，但大部分澳門人的生活其實是沒有賭桌與舞廳的（澳門現有賭業員工8萬多人，佔整體38萬勞動人口不到四分之一）。今天的澳門人，亦已不再像片中舒淇那麼純樸了；從城市景觀到人物設計，《遊龍戲鳳》呈現的是想像。結果，澳門彷彿被看見了，又沒有真的被看見。

如果說，多數港片對澳門的呈現不盡真實，好萊塢電影更叫人看得下巴掉下來。在《007：空降危機》中，澳門是古老而神秘的異域，賭場中的女服務員戴假髮穿旗袍，裡面更養著一隻龐大的食人獸，充滿東方主義的想像。這部電影要獵奇的地方，根本純屬虛構；片中澳門完全是搭景搭出來的，沒有一處是實景。

當然，澳門不是唯一被不明就裡的外國人書寫之地。好萊塢如何任意扭曲呈現其他國家如俄羅斯、伊拉克、越南、中國、印度，早已鐵證如山。誰掌握媒體，誰就掌握了論述的權力。被隱形、被誤解的，又怎會只有澳門？

背上眾多罪名的澳門人，不再逆來順受

以往，對於香港傳媒有關澳門的呈現，無論滿意與否，澳門人很少吭聲，那甚至成為了澳門人如何看自己的指標。例如香港人說澳門純樸，久而久之，我們也覺得自己純樸。

曾經很長一段時間，澳門人主體意識淡弱，少有要宣示「我是誰」或「澳門其實是怎樣」的意向。但在回歸及賭業市場開放之後，一方面澳門人當家作主，另一方面社會問題百出，澳門人的主體意識逐漸浮現。於是，近10多年來，澳門人開始批判外人看澳門的目光，不再逆來順受，甚至做出反擊。

從這個脈絡，澳門人對這賭場廣告的反感就可想而知：廣告根本不是拍給澳門人看的，裡面關於澳門的呈現更錯到離譜。

這3分鐘的大製作廣告，講述貝克漢曾在澳門吃過令他難忘的葡式蛋塔，當他再來澳門，他就設法逃過記者追訪，獨自外出尋找那味道，但計程車司機卻把他帶到茶餐廳；貝克漢嚐了一口說「不是這個味道」，激怒了茶餐廳老闆而被追擊。脫險之後，司機帶他去見家中老婦（應該是祖母之類），原來她有葡式蛋塔的祖傳祕方，而且就是當年給貝克漢吃葡式蛋塔的人，兩人重逢相見歡。最後老婦說她最近在貝克漢入住的賭場酒店開了新店，幾個人就歡天喜地去嚐葡式蛋塔。

在澳門人眼中，這個廣告有以下罪名：

第一，講普通話：

貝克漢上了計程車，說要吃蛋塔，司機以標準普通話回應：「澳門，我地盤！」但事實上，澳門並沒有講標準普通話的計程車司機，起碼我在這裡生活了數十年從沒遇過。

第二，貝克漢不是小貝貝：

老婦重遇貝克漢，大叫「小貝貝」，但是，澳門人從來不叫貝克漢做小貝，Beckham的廣東話譯名是貝克漢。

第三，葡式蛋塔蛋撻分不清：

廣告混淆了「蛋塔」及「葡式蛋塔」。前者是港澳茶餐廳的常見點心，餡是黃色的凝固蛋漿；後者是葡式甜點，餡上有黑色焦糖，兩者的皮也截然不同，澳門人絕不會混淆。但老婦明明給貝克漢吃葡式蛋塔，卻說成是蛋塔，後來司機帶他去吃蛋塔，茶餐廳卻端出葡式蛋塔，非常混亂。

第四，澳門葡式蛋塔沒有祖傳祕方：

葡式蛋塔在葡萄牙歷史悠久，但它是在1989年才被一個英國人傳入澳門，因此不應該在一個華人家庭有什麼「祖傳秘方」。

第五，劇情不合理：

司機一家人中，年輕兄妹講標準北方腔普通話，長者卻講標準廣東話，難以令人信服。另外，澳門茶餐廳的人會因為顧客說一句「不是這個味道」而追擊他們，也是誇張之極。澳門的治安還不至於這麼差。

誰在乎澳門人的想法？

既然錯漏百出，那麼這廣告是如何過關的呢？這就是惹澳門人反感的關鍵原因：廣告的目標對象根本不是澳門人，而是遊客，包括中國、香港及台灣人。

去（2017）年，超過3千萬遊客訪澳，其中陸客有2千多萬，佔整體6成以上；港客有600多萬，佔了2成。廣告中的普通話（包括貝克漢的兩句普通話台詞）是迎合陸客，香港知名綠葉演員羅蘭及林雪則是取悅香港觀眾，至於貝克漢則讓這廣告通行國際及華人社會。廣告還借用很多人熟悉的港片元素：貝克漢被追擊的一段像極了港式黑幫片，而羅蘭飾演的老婦最後出場一幕，則有意要令人聯想她當年拍的鬼片。

過去10多年，澳門因為賭博旅遊業致富，與此同時，本土意識亦在提升。然而，澳門仍然長期被外地媒體扭曲呈現，不少澳門人已感到不耐煩。更甚者，這個只有30平方公里、面積與台北市文山區相若的小城，每年接待數千萬遊客，亦令澳門人吃不消，坊間常言「逼爆澳門」。

在旅遊業的過分發展下，很多城市建設是為遊客而設，大量土地用來建賭場，政府曾有意在寧靜的西灣湖開設夜市，就算是建個公共圖書館都說要「打造地標吸引遊客」，但澳門人自己的生活休閒空間卻越來越小；至於賭場酒店不只逼滿遊客，就連中文告示都是簡體字。澳門，彷彿不再屬於本地人，澳門人百般無奈。

一個遭到劣評的廣告，背後是千頭萬緒的澳門問題：關於一個後殖民城市如何建立本土意識，一個旅遊城市如何令本地人感到疏離，以及一個媒體積弱的城市如何自我表述。這種種問題，都顯然不只是澳門獨有──這就是澳門個案的趣味與價值所在。

本文獲作者及《報導者》授權轉載。

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責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎