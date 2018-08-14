《失落的猴神古城》：金字塔底部，出現讓大家為之瘋狂的奇怪石頭

文：道格拉斯・普萊斯頓（Douglas Preston）

我的腳完全無法移動，我正在往下沉

夜幕降臨後，我鑽入帳篷內，很開心我終於可以穩穩地躺在地上，不需要再睡可怕的吊床。外頭下著傾盆大雨，我打開手電筒閱讀約翰・洛依德・史蒂芬斯（John Lloyd Stephens）的書（Dover出版社的版本）。儘管有大雨、毒蛇、泥巴和昆蟲，我還是覺得很興奮，不僅是因為我們找到失落古城了，也因為山谷中充滿了野性的完美。我去過很多荒野地區，但從未涉足如此自然奔放的地方。環境的險惡反而讓率先探險及發現未知境地的感覺更加強烈。

清晨五點，嚎叫的吼猴又在大雨中把我叫醒了。這個清晨非常昏暗，彷彿黎明尚未到來。整座森林籠罩在朦朧的幽暗霧色中。費雪也起床了，一如既往急著繼續探險。這時營區的廚房和集合區已經搭了一半，一張藍色的防水布吊在幾張塑膠摺疊桌的上方，我們在防水布下集合。一個露營爐正在煮開水，另一個正在煮咖啡，咖啡終於隨著其他物資抵達營地了。防水布的外頭，大雨把叢林的地面變成濕滑的泥沼。雨下得愈久，泥沼愈深。防水布的凹處積滿了雨水，我們必須經常以竿子捅一下防水布以排除積水。

享用早餐時，有幾個人說，深夜聽到美洲豹在營地的邊緣徘徊，發出低沉的喉音。伍迪安撫我們，美洲豹幾乎從來不會攻擊人類，但我不禁想起海尼基分享的經歷，對伍迪的說法有點存疑。其他人擔心他們聽到的大型動物可能誤闖進帳篷裡，但伍迪說不太可能，因為夜行動物在黑暗中看得很清楚。

「還有四個廣場，我想去探索。」費雪一邊說，一邊喝著咖啡，「上游有個奇怪的L形土墩，我想去看看。約一公里外的下游，還有另一個廣場，我也想看。要做的事情很多，咱們趕快動身吧。」

我穿了雨衣，但擋不住雨勢，雨水開始流進雨衣裡，穿了雨衣反而讓我覺得濕黏悶熱。我注意到伍迪的伙伴都沒穿戴雨具，他們全身濕答答地做事，反而更加俐落。「把雨衣脫掉吧。」伍迪對我說，「整個淋濕，反而比較快活。相信我，等你全身都濕透了，會覺得更舒服。」

我一脫下雨衣，很快就濕透了，我發現伍迪說得果然沒錯。

吃完早餐後，大雨仍未停歇，探險隊全體在河岸集合，展開第二次的勘察。艾金斯不畏腳傷，加入團隊，帶了一根藍色的登山杖。岡薩勒斯和科恩也加入了。我們涉水渡河，沿著昨天砍出來的小徑行走。我們抵達第二段泥濘水道時，岡薩勒斯卡在淤泥中無法動彈，而且我們赫然發現，她開始往下沉。

「我動不了了。」她極度冷靜地說，儘管身子持續下沉，「我的腳完全無法移動，我正在往下沉，真的，各位，我正在下沉。」現在泥沙已經深及她的腰部，而且她愈是掙扎，愈多的泥漿汩汩地流向她，簡直就像B級恐怖電影的劇情。伍迪和薩利馬上過去，抓住她的手臂，慢慢地把她拉出來。她安全上岸後，泥漿從她的身上流下來，我們才知道一切是怎麼回事：原來她涉過泥濘水道時，泥漿裝滿了她的防蛇鞋罩，頓時把她的鞋子變成水泥套，持續拉著她往下沉。她後來說：「當下我腦中突然閃過一個念頭，我大概要去跟蛇作伴了。」

艾金斯因為有登山杖撐著，順利地涉過了泥漿，後來他抓緊樹根和小樹幹，也設法爬上了濕滑的堤岸。

「明天我們會帶固定繩來這裡。」薩利說。

我們繞過金字塔的底部時，聽到河流對岸傳來開心的呼叫和歌聲。薩利以對講機聯絡留在營區的史巴德，得知宏國軍方派來保護探險隊的特種部隊從下游跋涉上來了。他們剛抵達營區，全員興致高昂。他們只帶了武器和衣物來，其他什麼也沒帶。他們打算在我們的後方紮營，直接靠森林裡的東西求生，以樹枝和樹葉搭建遮蔽區，在森林裡獵食，飲用河水。

「給他們一塊防水布吧。」薩利說，「還有一些淨水劑，我不希望一群拉肚子的士兵在我們附近紮營。」

我們抵達祭壇石時，艾金斯蹲下來清除葉子和雜物，撫摸那些石頭的雕刻表面。其中一顆石頭的中央貫穿了一條特別的石英脈，看起來旁邊好像刻意鑿刻過，以突顯出那條脈絡。那條紋路是朝向正北方，艾金斯覺得那很重要。其他人認為那可能是用來引導活人獻祭的血液。費雪聽了不禁翻白眼說：「各位，別瞎猜了，我們根本不知道那是什麼。那可能是基石、祭壇石或全然不同的東西。」費雪請科恩清理那一區並研究那些石頭，他繼續往北去探索四個廣場。岡薩勒斯和溫伯格留下來和科恩一起工作。尤德攜帶包著塑膠袋的相機，留下來拍照。其他的攝影人員為了避免雨水淋濕攝影器材，也留下來了。攝影人員請艾金斯站在石頭的旁邊，並在他的身上夾了一個領夾式麥克風，開始錄製訪問內容。

Photo Credit:馬可孛羅

費雪繼續前進，再次像瘋子一樣衝進叢林，揮著開山刀砍路，我們在開山刀的刀片上都貼了螢光粉紅色的膠帶，方便大家看到刀片，以避免受傷。這裡的植被很厚，視野不佳，很容易被別人揮舞的開山刀砍到。即使開山刀貼了螢光膠帶，還是有幾次差點砍到人。伍迪、費南德斯和我努力地跟上費雪的腳步。穿過溝壑後，我們探索了第二個廣場，規模是第一個廣場的兩倍大，也是由土墩、護堤和隆起的土壘平台包圍著。

遠方有兩個低矮的平行土墩，兩者之間隔著一片平地，費雪在GPS機器上標註了那個地方，他認為那裡可能是中美洲球場，因為形狀和大小很像。這個發現特別有趣，因為這顯示這個文化和西方及北方的強大馬雅鄰邦可能有關聯。在中美洲文化中，球賽並不是我們所想的一般休閒娛樂，而是神聖的儀式，那是在重新演繹正邪力量之間的搏鬥。那可能也是族群之間解決衝突、避免訴諸戰爭的方法。這種比賽偶爾會以活人獻祭結束，包括把失敗的隊伍或其隊長斬首。

費雪和費南德斯在叢林裡奮力開路，勘探及繪測廣場時，我跟在他們的後頭走。看到在光達圖像上特別明顯的「巴士型」土墩時，我特別感興趣。現場看來，那是一種令人困惑不解的土造架構，有輪廓明確的基底和陡峭的牆壁。

費雪繞著它探索並在GPS上加註地標，我問道：「這到底是什麼東西？」

他說：「我覺得這是高大公共建築或神廟的底基。」他解釋，因為它是在空曠廣場的最遠端，應該是很顯著的建築物。「上面的東西是以容易腐敗的材質建造的，已經不見了。」

雨停了，但樹木持續灑下上百萬滴的雨水。日光從樹梢透過層層的樹葉而下，森林是一片朦朧的綠色，我們彷彿在一潭池水中穿梭。我站立其間，呼吸著生命的豐富氣息，驚嘆地看著那無聲無息的土墩、絞殺植物（strangler fig）纏繞著大樹、藤蔓交織成簇團、鳥囀與獸鳴、花兒不堪雨水的積壓而下彎。這裡與當代世界的連結完全消失了，我覺得我們踏入了一個超越時空的領域。

不久，滂陀大雨再起，劃破了短暫的平靜。我們繼續探索，這實在是很累人的工作，在全身濕透下持續挺進叢林深處，看不到我們的腳踩在哪裡，地面跟冰塊一樣濕滑。我們在陡峭的溝壑和山坡間爬上爬下，泥巴使山路變得更加險惡難行。我吃盡了苦頭才學會不要亂抓竹枝，因為有時一抓就碎成尖銳的刺片，竹子莖桿內累積的臭水還會灑得你一身惡臭。其他可握的東西上，要不是有毒刺，就是有大群惡毒的紅螞蟻。大雨下了又停，停了又下，好像有人開關水龍頭似的。

約莫一點左右，伍迪擔心河水上漲可能導致我們無法涉水回營區，所以我們一行人返回科恩、岡薩勒斯和溫伯格工作的石頭區。他們在清理那區時，發現廣場的角落有一個石階，往下通入地底，可能是被坍方的土墩封住了。我們在雨中暫停下來，伍迪打開一罐熱騰騰的甜奶茶跟大家分享，大家熱切地交談。即使這裡只是一小片空地，我更了解這個古城的小角落是什麼樣子了。那些石頭確實看起來很像祭壇，但那是獻祭的地方，還是重要人物的寶座，抑或是其他的東西呢？那個不知道通往哪裡的石階則是另一個謎，它究竟是通往哪裡呢？是地下墓穴或密室？還是通往已經被沖洗殆盡的東西？

不久，我們就不得不折返營區了。我們排成一列往回走，依然是繞過金字塔的基底。那條路我們已經走過好幾次了，之前從未發現有什麼特別的東西。但突然間，排在隊伍最後的雷德大喊：「嘿！這裡有一些奇怪的石頭！」

我們回頭過去看，大家突然間陷入瘋狂。

在一處廣闊的凹陷地帶，有數十個形狀特殊的石雕冒出頭。在森林的暮色下，我們可以看到那些石雕覆蓋在樹葉和藤蔓的底下，石雕的表面布滿了苔蘚。我第一眼看到的是一顆咆哮的美洲豹頭石雕，冒出森林的地面。接著，我看到容器邊緣裝飾著禿鷹頭，還有更多雕刻著蛇的大石甕。它們的旁邊還有一群物件，看起來像寶座或桌子，有的邊緣及腳部有雕刻，乍看之下似乎是銘文或象形文字。它們幾乎是完全埋沒著，只露出頂部，有如冰山的一角。我很震驚，這些雕塑仍維持美好的狀態，可能幾百年前遺留在此後，就再也沒有人動過了，直到現在才被偶然發現。

如果我們需要任何證明，這些就是這片山谷從未有人探索過的證據。

相關書摘 ▶《失落的猴神古城》：充滿疾病和毒蛇，深入宏都拉斯最危險雨林

書籍介紹

本文摘錄自《失落的猴神古城：深入宏都拉斯最險惡叢林，解開消失五百年的巨大遺跡之謎》，馬可孛羅出版

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作者：道格拉斯・普萊斯頓（Douglas Preston）

譯者：洪慧芳

馬雅文明之後，

我們還可能在中美洲叢林深處，發現更宏偉的古老文明嗎？

盛傳500年的神祕白城傳說，

少數從未有人涉入、仍原封不動的失落城市，

我們對它一無所知，直到現在！

自從史蒂芬斯發現馬雅城市後，無數探險者深入中美洲的雨林探索，

但幾乎沒有人深入令人畏懼的蚊子海岸一帶，

那裡很可能隱藏著一座古城廢墟，甚至是一個失落的文明……

數百年來，蚊子海岸潛藏著一個全球流傳最久、最誘人的傳說：有個蘊藏龐大財富的失落之城，隱藏在宏都拉斯的內地。根據當地原住民透露，他們的祖先為了躲避西班牙的入侵者而逃至當地，並警告那是一座遭到詛咒的傳奇城市，任何人一旦踏入，猶如死刑加身，他們稱之為「失落的猴神古城」。1940年，探險記者西奧多・莫德（Theodore Morde）從雨林裡帶回數百件文物，宣稱他發現了失落之城，舉世為之震驚，但他從未透露古城的位置，隨後自殺身亡。

日益盛傳的神祕傳說，吸引了無數探險者、淘金客、文物掠奪者、科學家、考古學家、地質學家前仆後繼地尋找失落古城，皆鎩羽而歸。

時序來到2012年，作者道格拉斯・普萊斯頓與一群科學家展開了別開生面的探索之旅。他們搭上單引擎飛機飛越雨林林冠，載著先進的光達科技探勘，這種新科技可以描繪出濃密雨林所包覆的地勢。飛機飛越陡峭山地所包圍的未開發山谷時，發現一座龐大都市的明確遺跡。由此可見，那不僅是一個不為人知的城市，更是失落的文明。

為了證實這個大發現，普萊斯頓與團隊不畏暴雨、泥流、毒蟲的侵擾，以及美洲豹和毒蛇的威脅，從叢林裡帶回傳奇的證明……還有詛咒。他們感染了一種無法醫治的可怕疾病，甚至可能置人於死地。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航