健康型家庭與控制型家庭的八個差異

如何教好小孩，一直都是父母關注的問題，提到不該「過度控制」孩子時，總會有父母跳出來反駁：「難道要放任孩子不管嗎！」當然不是，對孩子的行為加以合理的控制確實是必要的，但是我們控制的方式是不是健康的？這就是問題的關鍵所在了。服務過許多家庭控制案例的臨床心理學博士丹．紐哈斯博士在其著作《如果我的父母是控制狂》，用表格比較了健康型家庭與控制型家庭，讓我們可以更清楚的辨識兩者的差異。

健康型家庭和控制型家庭之間主要的八個差異

藉由這個表格，你或許能從中看出你自己的童年經歷偏向表格的哪一邊。

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健康的教養方式很簡單：好好的把小孩養大，然後放他們自由。當一個健康的孩子也很簡單：玩耍、學習、長大，然後離家獨立。這兩種型態的內容描述都很簡單，但這兩種工作做起來卻都不容易。在健康型家庭與控制型家庭之間，最主要的差異在於：健康型家庭的父母允許孩子自由發展人格。

控制型父母做不好保護與養育的工作。他們用鐵的紀律或朝令夕改的規定剝奪孩子的玩樂時間。他們樹立不健康的習慣，限制子女在發展獨立人格上的努力。這就是為什麼在控制型家庭長大的人，有時到了三十好幾、四十好幾或五十好幾，都還沒辦法在情感上離家獨立。

如果我的父母是控制狂，怎麼辦？

如果你在上述的表格中，發現自己受到父母不健康的控制，那麼，在不健康控制的版圖上，這些類型可供你對照出自己的落點在哪裡。在父母雙方或其中一方身上，你可能會發現下述一種以上的風格要素：

緊盯型： 緊盯型父母深怕孤單的感受，以致讓子女被他們的情緒吞噬。他們那充滿壓迫感的存在，扼殺了子女的獨立。在他們的調教之下，子女的身分認同、思想和感受都被迫成為他們的翻版。

緊盯型父母深怕孤單的感受，以致讓子女被他們的情緒吞噬。他們那充滿壓迫感的存在，扼殺了子女的獨立。在他們的調教之下，子女的身分認同、思想和感受都被迫成為他們的翻版。 剝奪型： 剝奪型父母認定自己的需求永遠得不到滿足，他們也不給子女關注與鼓勵。他們的愛是有條件的，孩子合乎他們的心意時才能換得他們的愛；一旦孩子的表現不合意，他們就會把愛收回來。

剝奪型父母認定自己的需求永遠得不到滿足，他們也不給子女關注與鼓勵。他們的愛是有條件的，孩子合乎他們的心意時才能換得他們的愛；一旦孩子的表現不合意，他們就會把愛收回來。 完美型： 追求完美的父母深怕有瑕疵，極力鞭策子女成為菁英中的菁英、模範生中的模範生。這些父母執著於紀律、名聲、權力或完美的外觀。

追求完美的父母深怕有瑕疵，極力鞭策子女成為菁英中的菁英、模範生中的模範生。這些父母執著於紀律、名聲、權力或完美的外觀。 教條型： 教條型父母不能接受不確定性，他們需要清楚分明的確定感，而且往往會受到軍隊、宗教、社會、企業等組織或哲學的吸引，因為這些組織或哲學能讓他們覺得特別和確定。他們會依據嚴格的規則和角色模範來養育子女。

教條型父母不能接受不確定性，他們需要清楚分明的確定感，而且往往會受到軍隊、宗教、社會、企業等組織或哲學的吸引，因為這些組織或哲學能讓他們覺得特別和確定。他們會依據嚴格的規則和角色模範來養育子女。 混亂型： 因為受困於自身內在混亂且不穩定的風暴，混亂型父母往往情緒善變、規定朝令夕改、溝通亂七八糟，令人無所適從。

因為受困於自身內在混亂且不穩定的風暴，混亂型父母往往情緒善變、規定朝令夕改、溝通亂七八糟，令人無所適從。 利用型： 利用型父母絕不接受「輸」這個字，或低人一等的感受。他們是把子女吸乾的情感吸血鬼。利用型父母過度敏感，以自我為中心，別人的收穫就是他們的損失，看重自己的結果是導致他們看輕了孩子。

利用型父母絕不接受「輸」這個字，或低人一等的感受。他們是把子女吸乾的情感吸血鬼。利用型父母過度敏感，以自我為中心，別人的收穫就是他們的損失，看重自己的結果是導致他們看輕了孩子。 虐待型： 虐待型父母滿腹怨恨，在言語、情緒、肢體上虐待子女，甚至性侵子女。在被激怒的時候，虐待型父母會將子女當成對他們的威脅來對待。

虐待型父母滿腹怨恨，在言語、情緒、肢體上虐待子女，甚至性侵子女。在被激怒的時候，虐待型父母會將子女當成對他們的威脅來對待。 幼稚型：幼稚型父母軟弱無能、需索無度，鮮少提供子女保護。幼稚型父母自憐自艾，鼓勵孩子照顧他們，並且透過角色對調來控制子女。

辨認父母的風格，可幫助你釐清家裡是什麼地方出了問題。還記得在配眼鏡的時候，驗光師幫你試驗各種度數的鏡片，直到找到能讓你看得最清楚的鏡片嗎？辨認父母的風格就是要找到一副對的眼鏡，好讓你看清成長過程中潛藏的價值和主題。把家庭課題看得越清楚，你就越能成為一個獨立自主的個體，而這也是自我療癒開始的第一步。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航