主管幫員工代打卡，算不算是偽造出勤紀錄？

我們今天來討論一個很有趣的現象，那就是打卡紀錄。

最近有一位網友來問我問題，他舉發公司主管未經他的同意打下班卡，結果從單純的加班費案子變成偽造文書的案件，他以敗訴做收，他問我為什麼，我看完所有的內容後，經得他的同意，把這個案件中代打卡的問題拿出來與各位討論，增加各位的常識與危機控管的能力。

因為無論是企業還是勞工，一個無心之過，都會引發不必要的爭訟。

像我常說的，勞基法比的不是誰比較熟法條，要專注的是解決問題與協商機制，待遇低、勞動環境爛已經不是新聞了，別只是用法律的邏輯來點出「誰要負責」或「誰很可憐」，我們要的，是運用方法來解決問題。

一、可不可以代打卡，這根本不是一個法律問題

如果有人跟我說代打卡是一種造假的行為，我一定會先拿體溫計給這發問的朋友，因為腦袋真的是燒壞掉了，所謂的違法，一定要有「法源依據」才行。

所以我在檢查客戶公司的文件時，針對打卡的合法性，我會回歸到工作規則中的出勤規定中，因為除非公司與員工有明確的協議出「禁止代打卡」條款，否則以此案來說，法院在詢問公司是否有類似的規定時，企業說沒有，而勞工則是落入一個敗訴的結局，這也就是我要提醒各位的是，代打卡行為是否違法，是要看有無相關的規定！

二、《勞工請假規則》的規定是什麼？



作者提供

這是《勞工請假規則》第10條的規定，我借用這規定的原因在於請假可以委託他人，那為什麼打卡不可委託他人呢？只要有明確的程序，其實這並不是一個不好的規定啊？還是回歸昨天文章的重點，法律規定是拿來做為彈性協商、解決問題的方法，絕非是彼此攻防的手段。

所以各位想一想，是否禁止代打卡的規定有時會造成各位的困擾呢？如果是，何不用別的機制來協商？

三、如果真要反制，那要如何蒐證呢？

如果公司有明確的禁止代打卡規定，但老闆還是白目的「樂意幫忙打下班卡」，那就只好蒐證了。

但先講，什麼叫蒐證？那就是要秘密的進行，太多的勞工都是在跟公司翻臉後才蒐證，這打草驚蛇不說，人家早就做好防護，你再生氣也是沒有用的，所以蒐證方法請看！

明確的時間、地點、照片、影片

明確的文字內容、以及公司端的回覆

明確且連續的時間軸

我通常都會用Line來做蒐證，因為非常的即時，而且可以獲得對方的回覆，這就是一個鐵證，傳統的拍照方式我個人覺得不夠，我上述的方式是複合式的，也就是要有明確的時間、地點、內容、對方的回覆，這才是一個完美的蒐證，我舉一個用Line蒐證的例子：

協理好，我現在在公司做好文件，這是您交辦的工作，所以想先請您過目（請看附件），有任何要修改的地方，請您再給我回覆，而我也同步將文件寄至您的信箱，因為時間也晚了，所以我想先行下班，不過我電腦都會帶著，您有任何的問題，我都可以馬上進行修改，不好意思這麼晚打擾您，協理晚安！

各位看看上述的文字，是否有包含我前面說的要件，蒐證要仔細，更要於無形，用工作的報告來達到目的，希望各位可以學習一下！

四、避免此類問題最好的做法為何：

我個人認為傳統式的打卡鐘已經是不合宜的一種方式，可操作的空間太多，以此案例來說，財務部門的經理因為要算薪資，所以會去催員工要記得打卡，而有些員工就是忘了打，她不得已才幫忙打卡，這一沒有公司規定、二又沒有員工出面制止，這怎麼可以算是公司偽造出勤紀錄呢？所以，一般我都會建議企業引入ERP系統來打卡，最一目瞭然，只要將資安的規範及機制處理好，基本上不會有類似的問題出現。

Photo Credit： @Saigon CC BY 2.0

這案子是員工離職後才提出告訴，官司進行了大半年，員工沒有勝訴不說，因為要跑法院，搞的現在只能打零工，這根本不是解決問題的方式，加上他的蒐證應是沒有很齊全，我已勸這位網友先行找下一份工作。

這種案子每天都在上演，所以請各位看倌看看今天的文章，不要什麼事就先拿法律出來論斷對錯，而是要把解決問題的過程學起來，這才是最重要且實在的事。

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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航