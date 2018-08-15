《心醉波爾多》：波爾多產區圖與年份表&餐酒搭配原則

文：安東尼．勒貝格（Antoine Lebègue）

Château d'Yquem

索甸產區一等列級（1er cru classé supérieur AOC sauternes）

Photo Credit: 臺灣商務印書館

酒莊地址：33210 Sauternes

酒莊參觀、接待：品酒需事先預約，酒莊花園一般開放自由參觀，星期日公休。

直銷管道：法國無直購，臺灣可在網路購買

〔聞香〕

酒香中含有金合歡、糖漬檸檬、乾燥杏桃、木瓜、薄荷、橘子、蜂蠟、杏仁、蜂蜜等，同屬性香氣的結合中又帶有細膩的差異。

〔品味〕

強勁卻高雅的甜酒，酒體完美的酸度使入口後有絕佳的平衡。酒液純粹、清爽、有活力，餘韻持久。

〔開瓶與保存建議〕

可以說是沒有什麼特別的飲用建議，酒齡年輕時就非常好喝囉！

1847年秋天，在防禦城牆圍繞下的伊更堡（d'Yquem）已到了採收的季節，萬事俱備只欠東風，而東風就是那姍姍來遲的堡主羅曼．波特蘭伯爵，這時伯爵還在俄羅斯參加狩獵大會。活動遲遲沒有結束，大家都很擔心再等下去會錯過最佳採收的時機，葡萄會變得乾澀、長出色斑。沒想到，當堡主終於回來時，奇蹟也發生了！意外得到了一批柔和甜美的酒液，就像甜酒一般。

上述的奇聞軼事只是傳說中的一部分（有些人甚至會說這故事的版本跟產區裡所有酒莊的總數一樣多！）但這些都不重要，重要的是故事彰顯著伊更堡在甜酒界的地位，以及波特蘭伯爵對於索甸產區葡萄園的影響。還有一件也很特別的事，伊更堡自創立直到1999年被路威酩軒集團（LVMH）收購前，都隸屬同一個家族，從未易主。

伊更堡之所以可以一直在索甸產區立足不敗之地，主要歸功於他們將科學的方法與精神用在葡萄的採收、土壤的研究甚至是氣候精準的預測上，這都是他們讓甜酒品質持續卓越不凡的關鍵因素。

即便同是伊更堡的酒，不同年份也會有不一樣的表現，尤其當某個年份的條件特別差時，伊更堡寧可當年度停產，絕不願降低品質。過去像是1964、1972、1974、1992以及2012年都被直接跳過了。只好對那些等著要買伊更堡酒款的人們說聲抱歉啦！

伊更堡的酒可以說是波爾多「一等列級酒莊」中最划算的，這也正是我把它收錄進本書的原因。就以2009年為例，這是近代評價最高的年份，也許您考慮買支拉圖堡或拉菲堡？這兩支酒都各要價1,750歐元。那換瑪歌堡呢？1,400歐元。白馬堡？1,300歐元。但是伊更堡卻「只」要700歐元。然而，索甸酒遠比紅酒難賣，在市場上我們甚至可以花不到200歐元就買到一支陳年索甸，真的是很超值啊！

葡萄酒哪裡買？

直接到產地

沒有什麼能比直接造訪酒莊、和酒莊主人閒聊、探索當地小鎮以及欣賞葡萄園的田園風光來得愉快。在過去，波爾多的酒莊普遍被認為趨向保守，但現在已經越來越多酒莊將觀光經營的有聲有色，內容普遍包含酒莊參觀、品酒、工作坊、餐點甚至是提供住宿，現在即使是知名酒莊也都十分歡迎遊客。不過仍然有些酒莊僅透過酒商仲介販售，如果想要買這些酒莊的酒款，那就必須透過酒窖管理員或是網路訂購了（詳見後續介紹）。

如果您沒辦法親自跑一趟波爾多，那也沒關係，波爾多酒在法國各地都有葡萄酒展，是葡萄酒愛好者能和酒農聊酒、買酒的好機會。

期酒預購

每年五月許多酒莊都會推出最新一年釀造的酒（前一年秋天採收），這些還在熟成階段的酒可說是所謂的「半成品」。對酒農來說，他們可以提早銷售，早些回收成本。對消費者來說，可以用相對較低的價格買到品質優良的酒款，而這些酒款要到隔年才會正式販售，到時候就會恢復正常售價了。若想知道什麼酒值得收藏，則可參考每年五月出版的Le Point雜誌。

葡萄酒博覽會

每到葡萄酒博覽會，波爾多的酒款絕對都是眾所矚目的閃耀之星。雖然在這裡買酒的價錢不一定便宜，但卻是一年唯一一次能看到這麼多名牌好酒的場合。同樣地，如果想搶先認識博覽會上的酒款，每年九月可以去翻翻報章雜誌上的「葡萄酒博覽會」專欄。

酒窖管理員

如果覺得想買的酒款價格總是偏高（到酒莊或博覽會上購買），有時候透過酒窖管理員也許可以買到某些沒有直銷管道的大酒莊所推出的酒款。網路上知名的酒窖管理員wineandco或millesima都會提供消費者各式酒莊以及不同年份的選擇。

波爾多產區圖及年份表

Photo Credit: 臺灣商務印書館

Photo Credit: 臺灣商務印書館

餐酒怎麼搭？

隨著波爾多葡萄酒的發展規模越趨龐大，各式價格、類型的酒款使我們在餐桌上的選擇變得更加多元。如果要把每一種可能的搭配都列出來恐怕需要很長的時間，但我們至少可以簡單了解幾個餐酒搭配的原則。

首先要先認識一下法定產區的等級規則，只是一般用餐場合的話，我們可以從範圍較大的地方性法定產區（波爾多）挑起。如果吃的是肉類料理可以選波爾多（或是優質波爾多）紅酒，或是偏好波爾多丘法定產區（布萊伊、布爾、卡斯蒂隆）的酒也是不錯的選擇。海鮮或是魚類餐點則建議搭配波爾多乾白或是兩海之間產區的酒款；如果當天點的魚是油脂比較多的或是佐白醬食用的，可以開一瓶格拉夫的白酒，這款酒同樣適合有佐醬的雞肉料理。

如果是比較講究的場合，選酒這個步驟當然也就要更慎重了，通常會建議從範圍較小的區域或是村莊級法定產區著手。餐點中若有大型甲殼類（海螯龍蝦、龍蝦）或是某些特定魚種，例如奶油香煎比目魚，那就很適合配搭佩薩克——雷奧良的白酒；如果是紅醬的魚料理則應該挑選顏色相同的紅酒（梅多克、聖愛美濃或是格拉夫）做搭配。

同樣地，如果餐桌上以肉類為主角的話，選酒則需連同烹調方式一併考慮進去。不論是在烤箱或是在鐵盤上烤的牛肉料理，建議可以選一支優質波爾多、波爾多丘或是格拉夫的酒款；如果牛肉是採香煎的烹調方式，那改搭配一支口味比較醇厚的酒會更適合，像是弗朗薩克或是上梅多克的酒款；再來，如果點的是羊肉怎麼辦？羊排可以選擇聖朱利安產區的酒，若是羊腿就挑一瓶波雅克吧。

另外，葡萄酒和乳酪的搭配要特別注意，紅酒相配的乳酪應該選味道相對溫和、新鮮及輕柔的，紅酒最好是以梅洛品種為主要成分（聖愛美濃、玻美侯、弗朗薩克、波爾多丘）。而乾白酒則搭配羊乳酪最適合，最令人津津樂道的成功案例就是索甸酒配上羅克福乾酪（Le Roquefort），從此甜酒和重口味乾酪的組合就成了萬年不敗的絕配。而且，不只是乳酪，幾乎所有的甜酒都很適合和甜點一起享用哦。

書籍介紹

本文摘錄自《心醉波爾多：「波爾多的歷史學家」安東尼．勒貝格嚴選101款葡萄酒》，台灣商務出版

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作者：安東尼．勒貝格（Antoine Lebègue）

譯者：莊媁茹

「波爾多的歷史學家」安東尼．勒貝格，暢談葡萄酒產區、風土、種植及釀製的歷史趣聞，

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成長在波爾多的安東尼．勒貝格，是波爾多葡萄酒及釀酒專家，長期生活在波爾多地區的葡萄園裡，熟悉在地葡萄農、葡萄酒工藝學家、批發商、仲介商、技術人員及生產者等，更對當地歷史與地理環境有深刻的認識。他走訪了各式在地酒莊，精挑細選101款容易購買、價格合理、CP值超高的葡萄酒，加上許多酒的專業知識、小故事，向大眾獻上一本親民且充滿趣味的葡萄酒指南！

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作者安東尼．勒貝格從小成長在波爾多酒莊中，被譽為「波爾多的歷史學家」，有如此權威的稱號，跟著他暢遊波爾多肯定精彩！波爾多AOC產區、風土、種植、釀製，感官大開享受葡萄酒文化之旅！

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Photo Credit: 臺灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航