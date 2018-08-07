蔣中正當年裁示「隸屬國防部」，救國團被認定為國民黨隨附組織

（中央社）

不當黨產處理委員會今（7）日認定救國團為國民黨附隨組織，救國團成立至今資產新台幣56.1億元，全面凍結。目前15家青年活動中心等營運，未來都必須向黨產會申報財產。



黨產會決議認定社團法人中國青年救國團（救國團）為社團法人中國國民黨（國民黨）的附隨組織。黨產會主委林峯正下午召開記者會說明。林峯正說，因救國團龐大的營業項目涉及眾多消費者及員工權益，黨產會擬邀請救國團於明天盡速派員至黨產會討論協商後續事宜，會在影響最小的情況下，依法許可救國團的營運支出。

林峯正強調，救國團為國民黨一手主導，救國團第一任主任為蔣經國。林峯正引用當年國民黨書面的一段話指出，蔣中正過去曾聽取蔣經國的報告，蔣中正致詞表示，救國團是國防部所屬單位之一。以此，印證救國團與國民黨的關係匪淺。

他強調，從救國團的人事、業務、財務看來，是國民黨的附隨組織。林峯正說，救國團遭認定為國民黨附隨組織之後，資產56.1億元，將全面遭凍結，禁止處分。



黨產會調查，救國團從民國41年成立至今，資產累積已達56.1億元，包括現金等流動資產9.7億元、基金及投資21.7億元、固定資產24.1億元及其他資產0.6億元。



此外，救國團多角化營業活動及名下不動產遍及全台，依據106年度財報資料，救國團的主要收入有三，分別為青年活動中心共15家，營業收入6.8億元；國民運動中心共13家，營業收入8.8億元；立案補習班共62家，營業收入10.9億元。



《風傳媒》報導，黨產會也認為，救國團成立後一向在國民黨中常會、黨代表大會進行工作報告，至解嚴後仍然如此；林峯正也引用昔日蔣中正在國民黨中常會聽取救國團主任工作報告後的裁示：「救國團是國防部所屬單位之一，是黨內重要機構，工作策劃執行，均先呈報黨中央，接受黨的領導」，證明救國團人事、財務、業務皆受到國民黨的實質控制，屬附隨組織。

救國團：將透過司法訴訟爭取權益

《上報》報導，救國團主任葛永光表示很遺憾，這是「中華民國歷史上黑暗的一天」，一個法定定位可能違憲的黨產會，做出違憲違法的判決。他代表救國團嚴正抗議，而且不會接受這樣的裁定；接下來一定會採取司法訴訟，捍衛救國團及員工工作權益，全數業務正常推動，對弱勢團體公益服務也會繼續進行。

《中央社》報導，中國青年救國團則指出，救國團歷史可分為三階段。

第一階段為民國41到58年：

為政府機關，隸屬國防部總政部；中央設團務指導委員會負責全國團務的設計，指導委員由總政治部聘請；團務指導委員會下設中央團部，中央團部設團長一人，副團長一人，由總政治部報請國防部派任之，查該籌組原則無一字與國民黨有關。以協助政府辦理學校軍訓、愛國教育、戰鬥訓練與服務活動為主。

第二階段從59到77年：

58年12月23日行政院解除救國團與國防部隸屬關係，相關業務改由行政院督導。59年3月24日內政部准予救國團變更為「社會運動機構」，屬非法人團體。



救國團說明，彼時非法人團體可以擁有財產，於59至77年期間，人事、財務、業務都獨立自主，是受政府機關監督的非法人團體。期間遵照政府青年工作政策，舉辦青年各項育樂活動，包含舉辦營隊、活動，也辦理青年獎章、社會及學校優秀青年選拔。

第三階段從78年迄今：

於78年1月27日動員戡亂時期人民團體法公布後，救國團依法申請立案，78年8月28日內政部核准救國團登記為社會團體，並於同年11月24日向台北地方法院辦妥社團法人登記，是為公益性社團法人。



救國團重申，自78年迄今，救國團人事、財務、業務均獨立自主，並屬受政府機關監督的公益社團法人。並舉例說明，88年國民黨主席欲邀請賴國洲擔任救國團主任，惟依章程規定辦理後未獲通過，可見救國團人事獨立，不是國民黨可任意指派或安插。



救國團補充，105年3月期主管機關內政部應立法院要求，向立法院內政委員會提供光碟報告，報告明載，依據行政院、國防部提供的原始成立檔案資料，以及目前法院調查結果，認定救國團成立時即隸屬國防部管轄，58年解除隸屬關係後，由教育部擔任召集人，所以並非屬中國國民黨的附屬單位或附隨組織。



財務方面，救國團引述會計師查核簽證的106年度決算資料顯示，救國團106年12月31日的資產總額計新台幣56億1千餘萬元，負債10億1千5百萬元，指定用途基金18億3千萬元（含青年急難濟助基金、獎助學基金、互助基金、準備基金），依規定登記的不動產財產總額基金為26億1千萬元、餘絀1億5千萬元。



救國團說，依救國團現行組織章程第27條規定，救國團將來解散或撤銷時，全部剩餘財產均歸「政府」所有，而非歸「國民黨」所有。

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核稿編輯：楊之瑜