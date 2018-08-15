處理內心衝突的五個階段：首先要確認競爭對手

文：費德曼．舒茲．馮．圖恩

處理內心衝突的五個階段

辨識（內心）的競爭對手是處理內心衝突的第一個階段。我用下面的例子來說明這個階段以及接下來的四個階段：

女學生麗莎，二十四歲。她說過去一段時間裡萎靡不振，沒有力氣和精神，直截了當的說就是有工作障礙，學業上沒有進展。衝突處理是在一個有澄清助手（KH）諮商的場合下進行。

1. 確認競爭對手

KH（懷疑有一團廢物）：你內心裡到底有什麼聲音針對這件事發言？有個聲音搶著要發言嗎？ 麗莎：唉，當然有：我應該再勤勞再專心致志一點，十個學期過去了，我該把學業做個結束，至少也要振作起來！ KH：對，聽起來很有道理。但是你心裡有個人覺得這不是個好主意？ 麗莎：不知道為什麼我做不到。 KH：也許也是說：不知道為什麼我不願意？ 麗莎（吃一驚，考慮）：對，正是這樣，我不知道怎麼了，就是還不願意完成學業，不願這麼在意我的職業生涯，努力向目標邁進，不願按照「誰遲到就會受到命運的處罰」的座右銘過日子。 KH：好，那我們現在找到兩個內心的敵對者。一個說：「你應該！」另一個說：「但是我完全不想！」我建議，現在好好來認識這兩個人。

第一階段結束後已經很有收穫，我們確認了內心的敵對雙方，原來的一團廢物（萎靡不振）變成兩個敵對的能量。他們兩個到現在為止還沒有名字，但是還可以等一會兒，直到他們更清楚表達自己以後。這正是第二階段計畫要做的事。

2. 敵對雙方公開表明自我的獨白

澄清助手邀請女學生先後認同內心的敵對雙方：

KH：我們先拿兩張椅子來，你先後坐在其中一張椅子上，首先把你完全沉浸到一個敵對者的身裡，然後毫無保留地說出心裡話，好嗎？

這個獨白階段在工作團隊的澄清協助中能發揮很大的魔力。因為發言不允許被在場的同事或是衝突對象打斷、「糾正」，或是給予任何回應。每一個發言者可以用自己的話說出眼中的主觀事實，將自己從壓抑中解放出來，即使不被聆聽的對手了解，至少可以感覺到澄清助手能了解他。

內心衝突的澄清協助的情形也極為相似：這對女學生也很有幫助，能「暢快地」把心裡每個部分的話說出來，不會有惱怒的敵手隨即插話打斷發言。

麗莎心中的一個成員叫做「朝目標前進的人」，他透露心中的擔憂，害怕麗莎無法爭取到有限的就業機會；當他看到其他人如此熟練，聰明，有上進心地搭建通往成功的梯子，他也惴惴不安。由於這些擔憂和不安，使他成為一個嚴格的驅策者。

另一個成員暫時叫做「踩煞車的人」，他說出心中的嚮往，不想錯過人生（也許我們真的只活一次？）。

3. 對話：對辯和吵成一團

由於準備了兩張椅子，可以讓兩個分離的單位方便「對辯」，使內容明白易懂。兩張椅子源自完形治療法，創建人勞拉和菲力茲．佩爾斯（Fritz Perls, Laura Perls）從佛洛伊德的心理分析中得知，人內心裡的不同主管機關可能會彼此鬥爭，於是發展出一個有創意的成果，就是讓這場鬥爭生動地演出，並導入對話的情境中。完形治療中「典型的」辯論是「勝者」和「敗者」的辯論。「勝者」是心中那個嚴苛、帶著批判眼光打量我們的部分，它以完美自我的名義向我們提出要求，告訴我們應該怎麼做。「敗者」是心中想要享受生活的部分，抗拒所有這些要求，編織藉口，想辦法找到機會干擾工作，正好證明自己是「內心的那頭懶豬」。但是，就像這個座右銘一樣，每個人都是可愛的，如果真的有說話的機會，「敗者」也可以體現表達寶貴、甚至有智慧的情緒。所以在這裡也一樣：在辯論的對話階段，他抗拒勝者警告性的責備，並開始反擊。

踩煞車的人：你已經用這種方式驅策我二十年，讓我過著沒有自己的生活！一直要當第一名，最快的，最好的！我也想有時間能喘口氣。現在，我又必須在你有效率的職場計畫裡確定未來發展，這讓我真的很生氣，因為我看到很多可能性，想採取開放的態度。我覺得自己像是個花苞，不願透露花朵的顏色。我們不能用武力把花苞打開，就為了讓他長得快一點！

之後，她換到另外一張椅子，用朝目標邁進的人的耳朵再聽一次剛剛說過的話，然後做出回應：

向目標邁進的人：你說出來的想像很美，只為了你的怠惰和白日夢披上詩情畫意的色彩。我親愛的，這麼多霧濛濛的畫面需要財力做後盾！ 踩煞車的人：我企圖把工作與我個人和步調協調一致，卻被你貶抑為「噴霧秀」。你什麼都不了解，你這個人，又老又斤斤計較！ 向目標邁進的人：你現在越來越厚顏無恥，因為經濟問題踩到你的痛處了吧？對嗎？

「踩煞車的人」現在被更名為「氣定神閒的人」，因為結果很清楚，這個人不能只用反對態度來定義，他還體現了一個正面的形象：安靜和從容，讓事情慢慢成熟，是個在追求速度的時代下捍衛「慢活」的人權律師。

4. 和解

向目標邁進和氣定神閒兩個人清楚地「辯論」，並結結實實地「吵了一架」，也許／希望他們兩個之後能克服彼此輕視與怨恨，可以承認彼此是重要且珍貴的互補夥伴。因為對領導人而言，能有兩個並肩作戰的同伴可供差遣是一大福氣。從相關的價值方塊中（如圖1）可以馬上看出，如果只有一個成員存在，或是只有一個人決定一切，會發生什麼事。

Photo Credit: 商周出版提供 圖1：以女學生心中勝者vs.敗者為例的價值方塊

這裡內心團隊的模型和價值方塊結合在一起，價值方塊也一直是個發展方塊（Schulz vonThun 1989），所以現在可以說，「內心的團隊發展」已露出端倪。

這裡清楚顯現出：每一個（外在和內在的）團隊發展的重要部分，在於使有對立企圖的成員不會兩極化，「去極化」是用對話來克服兩極化。「兩極化」表示相對的立場彼此區隔，互相敵視，各自強調一部分的真理，或是一半的美德，在一起將會是理想的互補。這樣的兩極化容易讓情況惡化，最後的結果是各自的代表越來越極端，在價值方塊上越來越「往下掉」。典型的衝突上演是，兩個衝突對象各自陶醉在自我價值的光環下，認為對手淪落在頹廢的地下室裡，因此遇到對方時總是帶著譴責的口吻：「我贊成有意識地向目標邁進。相反的，你怠惰，只會做白日夢，振作不起來！」勝者說出典型針對關係的訊息：「我沒問題，但是你有問題！」「我贊成從容不迫，願意為發展自我付出必要的熟成時間。而你汲汲營營追逐飛黃騰達，可憐又小氣！」敗者用相反的內容回答他，態度卻是同一種。這種人際關係之間的衝突形式我們再熟悉不過，在政治、工作，還有私人領域都可以看到。

兩極化的衝突有一個好處，能使對立更形尖銳明顯，也能讓憤怒緊繃的情緒有發洩的空間。這種情形在衝突處理的某個階段時是可以接受的，有時候（當衝突隱藏在貌合神離的外表之下）甚至受歡迎。如果情況繼續下去，無可避免會進一步惡化，直到希望能消滅對手，完全無法促成團隊組織下的「合作」。創造有建設性的爭吵文化的關鍵在於，讓敵對雙方看一看圖1和圖2，並學會在發洩完後，看到他們各自擁有重要的（部分）真理，並且是珍貴原則的捍衛者，但是在互補的情況下又需要彼此。

Photo Credit: 商周出版提供 圖2：兩極化的衝突：自滿於自己的價值，並攻擊對方一文不值（在底線之下）

這個情形同樣適用外在和內在的團隊。如果向目標邁進的人最後跟氣定神閒的人說（也包括後者對前者）：「我覺得由你一個人來做決定很危險，但我也看到自己的偏頗而必須承認：有你真好！」

5. 由領導人組織團隊

去極化差不多成功的時候，領導人就可以按照已知的模式召開團隊會議，努力和他的兩個（或者好幾個）「行動者」達成一個內心的協議，以成功克服具體的挑戰。之前領導人已輪流認同不同的成員，在這個階段，領導人最好能丟掉認同。現在他坐在較高的椅子上，和現在願意合作的競爭成員開會。

下面的表格把內心衝突處理的五個階段以典型的範例條列出來：

處理內心衝突的五個階段 1. 確認競爭對手的身分

誰參與衝突？ 也許有哪些具備能量的成員融合成一團廢物？他們叫什麼名字（暫時的名字）？替每個衝突對象保留一張椅子。 2. 競爭對手公開表白自己的獨白 他們要說什麼？他們的立場是什麼？會產生什麼情緒？（每個人輪流為自己發表意見，「整個人」輪流鑽進每個競爭對手的身體裡，每次坐在事先安排的座位上）暫時用的名字還合適嗎？ 3. 對話：互相「對辯」和吵架 領導人主導衝突對話，他更換座位並與對方談話。常常會有憤怒的情緒和（互相的）鄙視。 4. 和解並局部接受對方 你（有時候）也在這裡，到底有什麼好處？你有什麼可以讓我欣賞的優點？我們為什麼需要彼此，以便我們「整個人」能好好地過活？ 5. 組成團隊，領導人做出具體的決定 領導人帶領內心的團隊會議，討論具體要解決的問題。他從高人一等的立場來決定事情：誰在什麼情況有優先權？大家應該如何互補？以後誰應該得到更多的空間，誰應該「健康地縮水」？

實際狀況中，第一和第二階段常常就已經足夠突破困境，有效地讓自己繼續往前邁進，或是有效地幫助一個內心充滿衝突的人。

因為內心的衝突和各方參與者現在清楚地顯露出來，而在這之前，內心衝突隱身在心靈多種面向的「混沌不明」之中，加上衝突裡所有的亂流和一團團的廢物，融合在一起無法辨認。這對一個領導人而言難以「掌握」，因此也難以「掌控」。

但是又有一些其他例子，在第一階段和之後第三階段到第四階段的過渡時期已經出現很多阻礙，不免需要長期的治療。這種情況特別會出現在一個內心的衝突參與者是個被排擠的人（成了無法讓領導人靠近的人）的時候。

相關書摘 ▶你是「變身怪醫」嗎？人類內建的三種衝突潛力

書籍介紹

本文摘錄自《我與內心團隊的溝通心理學》，商周出版

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作者：費德曼．舒茲．馮．圖恩

譯者：彭意梅

心理學權威獨創的溝通模型

幫助你了解內心聲音，合理地談話與行動

和人溝通之前，先和自己溝通

用心面對內心裡不同的角色，整合分歧的聲音

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表達內心多數決，達成對外溝通的目的

你的內心是否有個……

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溝通心理學家圖恩教授提出「內心多重性」的概念，教你認識並管理自己的「內心團隊」，從團隊裡挑選最合適的角色登上溝通舞台，組成堅強的合作團隊，面對各種場合與情境的挑戰。

組織內心團隊有六道課題：

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航