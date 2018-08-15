你是「變身怪醫」嗎？人類內建的三種衝突潛力

文：費德曼．舒茲．馮．圖恩

內心的衝突性：人類的宿命

到目前為止，我們觀察了一個內心團隊中兩個對手捲入衝突的案例。另外還有一個有點不一樣的例子，內心團隊裡的一個成員自己跟領導人起了衝突，並以「內心的反對者」姿態出現。在用這個現象來結束這一章之前，我先在這裡加入一段內容。

我們人類為什麼必須要為這麼多的內心團隊衝突傷腦筋？這是我們物種的天性？還是文明和複雜社會結構下的產物？兩者都是！我們暫且離題，到人類學和社會學的範疇去看看。

人類學的面向：人類內建的衝突潛力

內心衝突刻畫出人類的本質。在動物的世界裡，只要有不同的反應模式，並且由不同狀況引發反應的地方，也會有內心衝突。在不明朗的臨界情況，兩個或是更多的行為方式會互相競爭，例如在遇到威脅的時候，「勇敢的」戰士和「懦弱的」逃脫者不能達成協議，爭相搶奪優先權。例如小貓躡手躡腳靠著燙粥打轉時，內心同時有貪嘴的貓和謹慎的貓當權。有時候在這種情形下會出現「跳躍式行為」：一頭公雞來回拉扯於逃走和戰鬥的衝動之間，突然開始啄食榖粒。這種行為真的不符合處境所提出的挑戰，只能解釋為充滿衝突的緊張情形讓公雞無法承受，牠的天性不知道該怎麼辦，只好用「短路」的行為來結束這個情況，無論會花多少代價。

但是很顯然，內心的衝突在動物生存裡只扮演一個少見的邊緣現象，依我看，人類有三個特別的因素，無可避免會製造衝突：

1. 高度分化的認知能力和動機，使人類能成功地在同一件事上看到多種觀點和特徵，例如我可以從舒適性、美觀、價格、材料以及種種其他觀點來觀察一張椅子，每一個觀點都足以刺激我內心團隊的成員：貪圖享受的人、重視美感的人、吝嗇鬼、環保尖兵，他們都想達到不同的目標，也都重視不同的東西。這是最簡單的一個例子。

2. 遠大的期望和計畫，人們不只追求此時此刻滿足短期需求，還特別把長期生存的保障和進步當成目標。躺在太陽下多舒服——但是不行，冬季即將來臨，我必須及時補強屋頂。動物尋找現下的安康，人類卻一直被號召，要用現在來服務我們所期待或是追求的未來，並在所有行動中考慮它們會帶來的長期後果：這是一個介於當下享樂者和長期謀略家之間的恆久衝突。

3. 動物性的遺傳和人類的美德。身為哺乳動物和獵食性動物，我們背後和體內經歷了很長一段的演化。我們的遠祖是生存競賽中的勝利者，把勝利者的特徵當作動物性的遺傳給了我們。

人類如何可以生存下來？他在意志和努力中發展出兩個基準。一方面，就個人生存而言，他具備頑強的求生意志，這一點跟其他所有動物並無二致。為了生存可以不擇手段，每個人是自己首先要幫助的人。從這層意義看來，自私自利的人在內心團隊裡有一個歷史悠久的固定位子，而且一直被捍衛至今。這個簡單明瞭的「利己主義」原則必須在兩個地方突破，才可能讓人類這個物種生存下來。在一個地方上，我們和動物仍有關聯：在養育和保護自己的孩子方面，雖然自私自利的人並沒有完全從畫面中消失，我們仍然也以無我的付出為基準。

這種不是為了自我存在，而是為了維護種族生存的利他主義，不需要在道德上努力去達成；它（或多或少）是賦予給我們的天生衝動和傾向，從遠古流傳至今，一種照顧後代的本能。這是一種生存上的事實，我們既是個別的生物，具有本身獨特的生存和發展權利，也（只）是一長串鍊子上的一個環節，以生養孩子和死亡將自己編進這條鍊子裡，並為這條鍊子服務。沒有一個證據比無法改變的死亡更能證明，個人隸屬於「較大的整體」，隸屬於人類發展的鎖鏈：有人說得好，我們把「位子空出來」給後來的環節。

「肆無忌憚的利己主義」原則必須突破的第二個地方是人類的社會。這是個生物學上的事實，身為單獨的生物，人類不是一個好的生存專家，只能以社會性、群聚性的生物型態生存下來。原始部落及之後的氏族，從一開始就是較大的整體，個人必須把自己視為其中的一分子，而且整體的興亡跟個人命運緊密相連不可分割（見Redlich）。

對人類的心靈而言，這意味著一個內建的衝突來源：一個是自私自利的人致力於讓「我」這個系統更臻完美，努力利用群體的力量來創造個人的美好生活。在他身旁站著一個對手，他在心靈深處代表「我們」這個系統，並把自我安排在我們的下面服務。

你可以在下圖一眼看到這兩個想法的綜合整理：個人處於雙重連結當中，一個是與物種的關聯（維持物種存續），一個是與團體的關聯（以團體福祉為導向）。

毫無疑問，內心團隊中「我們的部分」也有一個年代久遠，一直捍衛到現在的固定位置。但是看起來，它不具有等同於自私自利的人和照顧後代、利他主義的人的本能氣勢。為了彌補欠缺的本能氣勢，發展出一種倫理，賦予人類一個規範責任，不許他毫無顧忌地自私自利，並在博愛精神裡看到（真正人類的）使命。

Photo Credit: 商周出版提供 人類的個體（身為「萬物之靈」）從兩方面來看，是個較大整體的一部分。

舊約聖經裡的十誡在它出現的年代必定是個反命題，跟人內心主流聲音相反的聲音。當我們假設人類的天性有殺人的傾向，所以當人們硬碰硬對抗並取得生存優勢時，強調「你不應該殺人！」是有道裡的。古老的神話裡有許多謀殺、凶殺，即使小孩、婦女和老人也不能倖免。所以十誡裡的每一條難免會引起內心的團隊衝突，要不然也不會有十誡的存在。

自從人們意識到，他不僅要為個人的生存和美好生活負責，還要為整體的成功做出貢獻時，就會開始產生內心的衝突，也可以解釋為明亮與黑暗、光與影、上帝和魔鬼之間的角力。威海姆．布希（Wilhelm Busch）曾就此打趣說：「上帝總要使勁地拉，魔鬼不費吹灰之力就得到一切！」

佛洛伊德把這個對立情況稱為「它」和「超我」。但是這個對立並不是因為有個設立規範的文化才產生的，它早已存在於人類很原始的天性裡：沒有博愛精神，人類這個物種不可能存活；沒有毫無廉恥的利己主義也不可能。

變身怪醫（Dr. Jekyll and Mr. Hyde）

我們心裡那個只以自我為中心的部分，捍衛自身福利的天生合法代表，如果沒有和（同樣是天生）贊成博愛，以共同福利為基準的對手結合在一起，就會（也只有這樣才會）變成惡魔。所以內心團隊的形成不可或缺，但是會在不同的情形下失敗：如果一方犧牲另一方以取得優勢，或者雙方處於永久的對抗。羅伯特．史蒂文生（R.L. Stevenson）的小說《變身怪醫》裡的英雄說，最後一種狀況是「人類的詛咒」，「實際上，人不是統一的個體，確實是兩個」，而且「這些不一致的部分如此相互連結」，「在充滿痛苦的意識裡，兩個彼此敵對的雙胞胎一直處於對抗」。傑基爾博士，一個有聲望，循規蹈矩的人，無法忍受這個詛咒，這個加諸在人身上的痛苦。於是他想到一個解決方法：「如果他們分離了，會發生什麼事呢？」藉著一種毒品，他成功地將「內心那個在思想行為上處處只以自我為中心，既惡毒又卑鄙無恥的傢伙」，從雙胞胎相互扭打的對抗中分離出來，「解除他的統治權」，讓他以「海德先生」的名義面對人群。果不其然，「那個長時期被禁錮在我內心的撒旦呼嘯地破門而出」；他十足地卑鄙無恥，最後甚至犯下謀殺案。完整的個人傑基爾每次吃藥，再度取得身分認同的權力時，都覺得自己完全是無辜的。

整個實驗的結局是一場生存上的災難。我們後生晚輩最好遠離這種毒品，繼續忍受「兩個意志力的詛咒」以及內心敵對雙胞胎所帶來的折磨，加以塑造（用比較不悲觀的口氣表達）。如果傑基爾博士能想到「團隊」的點子，如果他知道，可以把海德先生以本來面目從監獄解放出來，讓他在一張椅子上說話和感受，而不是放任他對人類為所欲為，誰知道，說不定他現在還活著呢，有可能「跟自己契合一致」。

現代的「我們」

從維多利亞時代，也就是史蒂文生小說的背景時代開始，已經有了一些改變。「以自我為思想行為的中心」不再那麼可恥。鐘擺已經向個人主義的方向擺了那麼遠，甚至可以說是到了「自戀的時代」。我們不得不很擔憂地問，自我實現的想法是否已經沉淪到自私自利，而團隊精神也大幅度凋萎，以至於「它能帶給我什麼好處？」已經成為現代純粹為自我打算的主流問題（見Müller）。

但是對現代的西方人而言，就算極度強調個人主義，歸屬於一個團體或是一個「大的整體」一直都還是心靈上的關鍵因素，一個人對自我價值的感覺自始自終來自於他為團體帶來的利益，以及他從團體那裡得到的肯定。為了生存下去他需要一個「意義」：一個深刻感受到的確定感，他是為了某種超越自己的東西而存在。

這是所有研究人類深層心靈的心理學家所探討的要點。特別要提到的是阿德勒（人類會受到神經官能症折磨，他會過分擔心自我的價值，然後以強迫性的企圖心犧牲團隊精神，以努力提高和保證自我價值）；維克多．弗蘭克（人類的存在必須超越自己，也就是說，為不是自己的對象效勞，為一件事服務，或是愛另外一個人；要不然將會面臨生存上的真空，對心靈有害）；卡爾．羅傑斯（Carl Rogers）（人類性格的內在核心既要維持自我的存在，同時也是社會性的），還有蘿絲．孔恩（只有當我不僅僅只感受到自己，也感受到我也屬於整體世界一分子，我才能看到自己的價值）。

無論如何，對現代人而言，「我們」的定義不像以前原始部落、氏族、階級制度和祖國那麼明確。我是其中一分子的這個全體（家庭、鄉鎮公所、工作小組、國家）在現今這個年代的形式非常多樣、脆弱、多變。特別是在德國，社會普遍對此想法抱持懷疑：不正是個人對這個「較大全體」的犧牲奉獻精神被無恥地利用了嗎？「你不算什麼，你的民族才是一切！」

由於「我們的經驗」不顯著且被削弱，內心中「我們的部分」變得不可捉摸，面臨在混亂中逐漸消失的命運。如此一來，能掌握的部分就會在心靈裡取得上風：個人的自我會成為所有努力中過度被看重的目標。所有被我們抱怨的個人主義高漲、「追求自我」，以及被我們譴責的「價值淪喪」，並不是基於道德敗壞增加，而是因為現代人與時俱增的無助感，他不知道該將他準備奉獻和互助合作的熱忱往哪裡送。他只是暗暗感覺到，自私自利是心靈上的一個權宜之計，卻給他帶來心靈上的傷害，因為內心中缺乏我們的部分，而且他的存在權利並沒有得到實現。自私自利的人從心靈上來看，是被塞滿的「半碗飯」，像他的對手一樣也受到憂鬱症的威脅，他的對手熱心服務所有人和任何一個人，但是要費很大的勁才會服務（一下）自己（見Cohn und Schulz von Thun）。

後現代的人必須自己尋找他的我們、他的系統，他自己想要歸屬，或是也許暫時覺得有歸屬感的整體。在這裡，他也被要求成為自己身分認同的建築師，必須面對自由所帶來的一切不確定性和恐懼，因為嚮往有助於認同的歸屬感所帶來的迷惘。例如在宗教組織，或是新納粹的編組裡，他們把「我們」的感覺奠基於德國人的血統上，並因此仇恨外國人。

另外，後現代人現在也被要求，特別要把地球上居住的人類當成大的全體。當「村子」變得世界化，全球網路化影響我們的生活，萬物受到危害的影響遍及全球的時候，地球成了一個全體，而我們是其中的一部分。「我們內心的地球公民」，「世界內政的政治家」注定要成長。我們的歷史心靈期待在一目了然的鄰近區域有「我們」的存在，還沒準備好去接受這種大範圍的「我們」。但是要在這個星球（存）活下來，除了往前大幅躍進以外，別無選擇。我們不是生存專家的後代嗎？

相關書摘 ▶處理內心衝突的五個階段：首先要確認競爭對手

書籍介紹

本文摘錄自《我與內心團隊的溝通心理學》，商周出版

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作者：費德曼．舒茲．馮．圖恩

譯者：彭意梅

心理學權威獨創的溝通模型

幫助你了解內心聲音，合理地談話與行動

和人溝通之前，先和自己溝通

用心面對內心裡不同的角色，整合分歧的聲音

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表達內心多數決，達成對外溝通的目的

你的內心是否有個……

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「命令式態度的好人」，老是要求你做自己？

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溝通心理學家圖恩教授提出「內心多重性」的概念，教你認識並管理自己的「內心團隊」，從團隊裡挑選最合適的角色登上溝通舞台，組成堅強的合作團隊，面對各種場合與情境的挑戰。

組織內心團隊有六道課題：

認識人心內在的多重性 由「隊長」在內心領導 內心的衝突管理 解析人格結構 內心成員的變化陣容 組成符合情境的內心成員陣容

做自己內心團隊的隊長，整合內在不同的聲音，按照形勢與需要，讓行動更有力，職場與個人的人際關係無往不利。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航