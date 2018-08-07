2018/08/07, 勞工

長榮、華航機師取得合法罷工權，勞動部：重點是實質協商而非罷工預告

Photo Credit:中央社
我們想讓你知道的是

華航與長榮的機師工會罷工投票比例高達85%，同意比例則高達98%，皆取得合法罷工權，創下台灣航空史上首例。

唸給你聽
powerd by Cyberon

（中央社）桃園市機師職業工會發起罷工投票，昨天晚間7時截止。開票結果今（7）日出爐，機師工會共1426名會員，領票數共1212張，贊成罷工票數高達1187張、支持率97.9％，取得罷工權。

桃園市機師職業工會旗下兩大分會，中華航空分會與長榮航空分會，在雙方資方長期與工會提出「保障飛安、拒絕過勞」等多項訴求未達成實質協議，且經桃園市勞動局勞資爭議調解不成立後，從7月16日起舉行罷工投票，投票時間到8月6日止。

機師罷工投票今天上午在桃園市工會辦公室開票，具有罷工投票權的會員數中，華航、長榮分會會員數分別有878人、542人，其他航空公司6人，會員人數總共1426人。

這次罷工投票，共有1212名會員領票，贊成罷工者1187人、不贊成罷工者有20人、無效票5張，支持罷工比例高達97.9%。

《風傳媒》報導，桃園市機師職業工會常務理事兼發言人陳祥麟說，原本今天要宣布罷工時間，但因交通部跟勞動部都釋出訊息，希望資方可以跟工會談，「我們還在等」，會給資方時間來釋出善意。陳祥麟表示，若資方仍不願釋出善意、持續打壓抹黑工會，預計20日公布罷工期程。陳祥麟表示，屆時是華航、長榮兩家一起罷工、一家罷工一家不罷工，還是兩家都不罷工，都看與兩家資方的談判結果。

勞動部長：重點不是罷工預告，是實質協商

《中央社》報導，勞動部長許銘春今天受訪表示，勞動部將跟交通部一起協助機師工會與華航長榮資方重啟勞資協商，建立雙方對話平台。她說，出國期間一直都有跟交通部長吳宏謀保持聯絡，幕僚單位也有跟交通部做過好幾次的溝通，跟航空公司也有做一些溝通。

「（資方）採取強硬手段，對於罷工事件沒有幫助。」許銘春強調，雖然機師工會取得罷工權，但會不會真的罷工仍要看未來勞資協商的成果，呼籲華航跟長榮在8月底之前，應該坐下來跟勞方進行實質的協商，化解相關爭議。

許銘春說，會有罷工是因為爭議問題無法解決，相信任何工會都不想走到罷工這一步，希望勞資雙方可以對於爭議訴求一點一點來檢視。

至於外界關心交通運輸行業是否要有預告期？許銘春直言，預告期不是解決爭議的方法，這次機師工會也有表達一定會預告，重點還是勞資雙方需要實質協商。

交通部也在今天召開記者會，《上報》報導，機師罷工投票結束後，雙方實質協商也將展開，交通部長吳宏謀表示，投票期間兩航空公司曾嘗試與工會接觸、甚至初步溝通，相信雙方未來將更趨近共識，若有微小差距，交通部也願提供必要協助。

對於兩家公司是否有準備備案計畫， 政務次長王國材補充指出，有擬訂備案計畫，但希望不會派上用場。至於工會不滿華航提假處分，吳宏謀也指出，不應激化雙方立場，無助未來協商。民航局局長林國顯表示，除特定航班可以提出協調、磋商，雙方可以提出訴求，民航局負責協商，並且希望盡速達成雙方的共識，避免影響民眾行的權力。

長榮、華航回應：深表遺憾，願持續溝通

《上報》報導，桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，從罷工投票的第一天開始，資方就不斷發放文宣、文件、網路問卷來打壓工會的會員，希望會員不要參與罷工；但另一方面，資方說要跟工會協商，卻「完全沒有動作」。《苦勞網》報導，陳祥麟表示，目前為止兩間航空公司資方都「連打一通電話給工會幹部都沒有，我們的手機都是通的！」

在今天罷工投票正式通過，創下全台首例後，長榮航空在官網上發表聲明回應，「深表遺憾」，並強調從2017年5月開始便已和桃園機師工會成員進行過五次溝通會議，多項提議也開始實行，日前工會向桃園市勞動局提出16項勞資爭議調解，共分成三次進行調解，每次調解五至六項議題，但因時間僅有約一個半小時，16項議題雖於已在調解會中按程序逐條宣讀，但因牽涉公司整體營運甚廣，因此無法馬上達成協議。

長榮也特別針對「過勞航空」做出澄清，表示所有航班派遣均符合民航局頒定的航空器飛航作業管理規（AOR），無論飛時或是派遣人數，均符合法規與安全標準，並無過勞疑慮。

《三立新聞網》報導，華航則強調，對於工會提出28條訴求，部分已有共識，但呼籲勞方勿堅持包裹式、資方照單全收方式談判，將持開放務實態度協商，華航也強調關於工會所稱的「求戰姿態」絕非事實，表示一直敞開大門願意接受溝通。

其中，包括28項訴求裡的航務部分，包括飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制等，或已有申訴管道，或涉及修法，將會再行協調，至於改善待遇部分，華航則聲明必須考慮成本、避免經營危機，以及其餘部門員工感受，勞方應給予更多彈性空間。

《經濟日報》報導，航運界都在緊密注意機師罷工的後續變化，並指出打算9月要使用空運的公司已經在詢問因應策略，因為罷工不算災害，保險不理賠。該篇報導指出，目前長榮航空加入工會機師約500人、華航約800人，兩家機隊長榮76架、華航85架，罷工若真的開始，會面臨人力不足，航班調度會有很大困難，同時停機坪空間恐怕也不足，桃園機場會塞滿飛機。

長榮16項爭議事項 華航28項爭議事項
  1. 保障每年休假123天，全年DO不足者，以一日薪二倍買回。
  2. 追溯2017年年中比照底琴四個月底薪，並承諾往後年終獎金需與工會協商。
  3. 要求Per Diem 由USD 3/hr調為USD 5/hr，並不得降低現有外站住宿條件。
  4. 要求下修「最低服務年限」，改為培訓七年，自訓與軍退四年，機長升訓三年，另轉訊不得增生合約年限及賠償額度。
  5. 退休金基數計算應包含AL/DO 未休完買回與第十三個月全薪薪資收入。
  6. 在月薪不改變情況下，保障飛時調整如下：a.321-55hrs，b.330-65hrs，c.747/777-70hrs，d.ATR-50hrs或50sectors（AL計算計入班表之Block Hour以各機隊保障飛時/30計算）
  7. 農曆春節（依政府公告假日）、清明、中秋節排飛者及DO/BDO/AL 同意被抓非者均加給一日薪資。
  8. 會員得向公司申請個人飛時紀錄證明，公司不得拒絕。
  9. 外籍機師升訓門檻條件需加入EVA服務年資與落地數。
  10. IP/CK遴選與考核，徹底落實IP/CK之Feedback From政策，並每季／每年檢討統計，制定相關規則與辦法
  11. 針對惡劣天氣充分授權機長，機長認為不應派遣，即將航班延誤或取消，事後公司不得以任何形式、理由向機長究責。
  12. 為改善過勞航班，於2018年7月前調整多倫多、芝加哥、洛杉磯航班為四人派遣，高雄東京、松山東京、桃園東京、仙台和香港航班改為過夜班，資方應公開疲勞管理系統的參數設定，並與工會共同協議設定參數。
  13. 會員有需要時，工會幹部可以陪同調閱FDIS/FOQA資料，若無故意違反意圖，不得僅使用FDIS/FOQA資料來處分組員。
  14. 修改橡皮圖章式的陪審團（Jury）制度，工會會員之Review Board，需有工會幹部陪同參與，提供諮商與辯護，由陪審團表決是否成案及懲處方式。
  15. DO休假之定義應與「任務間休息」不同，DO休假應為完全之休息，單一日之休假應滿足包含連續兩個「當地夜晚」休息，當地夜晚定義為22:00至隔日早上06:00為止，故若班表內出現單一日休假時，該員必須於休假前一日晚間21:00前結束勤務，22:00前開始計算休息時間，並於隔日06:00後方可報到。
  16. 2018年7月起，全體飛行員Annual Free Ticket恢復為Confirm票。
  1. 調降747/777保障飛時至69小時
  2. 應對外派機師誠信履約，若機師約滿後仍非自願留任應予補償
  3. 飛時計算方式改革
  4. 省油獎勵
  5. 班表自主
  6. FOQA使用
  7. 明訂酒測驗血辦法與懲處規定
  8. 解僱否決權
  9. 外籍機師招募訓練嚴謹化
  10. 主管雙向考評
  11. 主管票選
  12. 內勤同仁服務滿意度調查
  13. 訓練建立責任制度
  14. CP任期制
  15. 第十三個月應予全薪
  16. 片面勞動條件變更之限制
  17. 飛時疲勞管理
  18. 人評會解僱否決權
  19. 對勤務實際辛勞度差異加給
  20. 外籍招募訓練限制
  21. ACM派遣限制
  22. 根據冬夏班表長短航班比例調整機隊保障飛時
  23. 機師與IP/CP半年度雙向考評
  24. 增加有薪病假
  25. 發布資月班表日期提前
  26. 主管票選
  27. 新進副駕駛之員工票
  28. 建立責任制度
資料來源：桃園市機師工會臉書


新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜

或許你會想看
更多『新聞』文章 更多『勞工』文章 更多『李秉芳』文章
Loader