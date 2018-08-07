長榮、華航機師取得合法罷工權，勞動部：重點是實質協商而非罷工預告

保障每年休假123天，全年DO不足者，以一日薪二倍買回。 追溯2017年年中比照底琴四個月底薪，並承諾往後年終獎金需與工會協商。 要求Per Diem 由USD 3/hr調為USD 5/hr，並不得降低現有外站住宿條件。 要求下修「最低服務年限」，改為培訓七年，自訓與軍退四年，機長升訓三年，另轉訊不得增生合約年限及賠償額度。 退休金基數計算應包含AL/DO 未休完買回與第十三個月全薪薪資收入。 在月薪不改變情況下，保障飛時調整如下：a.321-55hrs，b.330-65hrs，c.747/777-70hrs，d.ATR-50hrs或50sectors（AL計算計入班表之Block Hour以各機隊保障飛時/30計算） 農曆春節（依政府公告假日）、清明、中秋節排飛者及DO/BDO/AL 同意被抓非者均加給一日薪資。 會員得向公司申請個人飛時紀錄證明，公司不得拒絕。 外籍機師升訓門檻條件需加入EVA服務年資與落地數。 IP/CK遴選與考核，徹底落實IP/CK之Feedback From政策，並每季／每年檢討統計，制定相關規則與辦法 針對惡劣天氣充分授權機長，機長認為不應派遣，即將航班延誤或取消，事後公司不得以任何形式、理由向機長究責。 為改善過勞航班，於2018年7月前調整多倫多、芝加哥、洛杉磯航班為四人派遣，高雄東京、松山東京、桃園東京、仙台和香港航班改為過夜班，資方應公開疲勞管理系統的參數設定，並與工會共同協議設定參數。 會員有需要時，工會幹部可以陪同調閱FDIS/FOQA資料，若無故意違反意圖，不得僅使用FDIS/FOQA資料來處分組員。 修改橡皮圖章式的陪審團（Jury）制度，工會會員之Review Board，需有工會幹部陪同參與，提供諮商與辯護，由陪審團表決是否成案及懲處方式。 DO休假之定義應與「任務間休息」不同，DO休假應為完全之休息，單一日之休假應滿足包含連續兩個「當地夜晚」休息，當地夜晚定義為22:00至隔日早上06:00為止，故若班表內出現單一日休假時，該員必須於休假前一日晚間21:00前結束勤務，22:00前開始計算休息時間，並於隔日06:00後方可報到。 2018年7月起，全體飛行員Annual Free Ticket恢復為Confirm票。

調降747/777保障飛時至69小時 應對外派機師誠信履約，若機師約滿後仍非自願留任應予補償 飛時計算方式改革 省油獎勵 班表自主 FOQA使用 明訂酒測驗血辦法與懲處規定 解僱否決權 外籍機師招募訓練嚴謹化 主管雙向考評 主管票選 內勤同仁服務滿意度調查 訓練建立責任制度 CP任期制 第十三個月應予全薪 片面勞動條件變更之限制 飛時疲勞管理 人評會解僱否決權 對勤務實際辛勞度差異加給 外籍招募訓練限制 ACM派遣限制 根據冬夏班表長短航班比例調整機隊保障飛時 機師與IP/CP半年度雙向考評 增加有薪病假 發布資月班表日期提前 主管票選 新進副駕駛之員工票 建立責任制度