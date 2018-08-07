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長榮、華航機師取得合法罷工權，勞動部：重點是實質協商而非罷工預告
我們想讓你知道的是
華航與長榮的機師工會罷工投票比例高達85%，同意比例則高達98%，皆取得合法罷工權，創下台灣航空史上首例。
（中央社）桃園市機師職業工會發起罷工投票，昨天晚間7時截止。開票結果今（7）日出爐，機師工會共1426名會員，領票數共1212張，贊成罷工票數高達1187張、支持率97.9％，取得罷工權。
桃園市機師職業工會旗下兩大分會，中華航空分會與長榮航空分會，在雙方資方長期與工會提出「保障飛安、拒絕過勞」等多項訴求未達成實質協議，且經桃園市勞動局勞資爭議調解不成立後，從7月16日起舉行罷工投票，投票時間到8月6日止。
機師罷工投票今天上午在桃園市工會辦公室開票，具有罷工投票權的會員數中，華航、長榮分會會員數分別有878人、542人，其他航空公司6人，會員人數總共1426人。
這次罷工投票，共有1212名會員領票，贊成罷工者1187人、不贊成罷工者有20人、無效票5張，支持罷工比例高達97.9%。
《風傳媒》報導，桃園市機師職業工會常務理事兼發言人陳祥麟說，原本今天要宣布罷工時間，但因交通部跟勞動部都釋出訊息，希望資方可以跟工會談，「我們還在等」，會給資方時間來釋出善意。陳祥麟表示，若資方仍不願釋出善意、持續打壓抹黑工會，預計20日公布罷工期程。陳祥麟表示，屆時是華航、長榮兩家一起罷工、一家罷工一家不罷工，還是兩家都不罷工，都看與兩家資方的談判結果。
勞動部長：重點不是罷工預告，是實質協商
《中央社》報導，勞動部長許銘春今天受訪表示，勞動部將跟交通部一起協助機師工會與華航長榮資方重啟勞資協商，建立雙方對話平台。她說，出國期間一直都有跟交通部長吳宏謀保持聯絡，幕僚單位也有跟交通部做過好幾次的溝通，跟航空公司也有做一些溝通。
「（資方）採取強硬手段，對於罷工事件沒有幫助。」許銘春強調，雖然機師工會取得罷工權，但會不會真的罷工仍要看未來勞資協商的成果，呼籲華航跟長榮在8月底之前，應該坐下來跟勞方進行實質的協商，化解相關爭議。
許銘春說，會有罷工是因為爭議問題無法解決，相信任何工會都不想走到罷工這一步，希望勞資雙方可以對於爭議訴求一點一點來檢視。
至於外界關心交通運輸行業是否要有預告期？許銘春直言，預告期不是解決爭議的方法，這次機師工會也有表達一定會預告，重點還是勞資雙方需要實質協商。
交通部也在今天召開記者會，《上報》報導，機師罷工投票結束後，雙方實質協商也將展開，交通部長吳宏謀表示，投票期間兩航空公司曾嘗試與工會接觸、甚至初步溝通，相信雙方未來將更趨近共識，若有微小差距，交通部也願提供必要協助。
對於兩家公司是否有準備備案計畫， 政務次長王國材補充指出，有擬訂備案計畫，但希望不會派上用場。至於工會不滿華航提假處分，吳宏謀也指出，不應激化雙方立場，無助未來協商。民航局局長林國顯表示，除特定航班可以提出協調、磋商，雙方可以提出訴求，民航局負責協商，並且希望盡速達成雙方的共識，避免影響民眾行的權力。
長榮、華航回應：深表遺憾，願持續溝通
《上報》報導，桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，從罷工投票的第一天開始，資方就不斷發放文宣、文件、網路問卷來打壓工會的會員，希望會員不要參與罷工；但另一方面，資方說要跟工會協商，卻「完全沒有動作」。《苦勞網》報導，陳祥麟表示，目前為止兩間航空公司資方都「連打一通電話給工會幹部都沒有，我們的手機都是通的！」
在今天罷工投票正式通過，創下全台首例後，長榮航空在官網上發表聲明回應，「深表遺憾」，並強調從2017年5月開始便已和桃園機師工會成員進行過五次溝通會議，多項提議也開始實行，日前工會向桃園市勞動局提出16項勞資爭議調解，共分成三次進行調解，每次調解五至六項議題，但因時間僅有約一個半小時，16項議題雖於已在調解會中按程序逐條宣讀，但因牽涉公司整體營運甚廣，因此無法馬上達成協議。
長榮也特別針對「過勞航空」做出澄清，表示所有航班派遣均符合民航局頒定的航空器飛航作業管理規（AOR），無論飛時或是派遣人數，均符合法規與安全標準，並無過勞疑慮。
《三立新聞網》報導，華航則強調，對於工會提出28條訴求，部分已有共識，但呼籲勞方勿堅持包裹式、資方照單全收方式談判，將持開放務實態度協商，華航也強調關於工會所稱的「求戰姿態」絕非事實，表示一直敞開大門願意接受溝通。
其中，包括28項訴求裡的航務部分，包括飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制等，或已有申訴管道，或涉及修法，將會再行協調，至於改善待遇部分，華航則聲明必須考慮成本、避免經營危機，以及其餘部門員工感受，勞方應給予更多彈性空間。
《經濟日報》報導，航運界都在緊密注意機師罷工的後續變化，並指出打算9月要使用空運的公司已經在詢問因應策略，因為罷工不算災害，保險不理賠。該篇報導指出，目前長榮航空加入工會機師約500人、華航約800人，兩家機隊長榮76架、華航85架，罷工若真的開始，會面臨人力不足，航班調度會有很大困難，同時停機坪空間恐怕也不足，桃園機場會塞滿飛機。
|長榮16項爭議事項
|華航28項爭議事項
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|資料來源：桃園市機師工會臉書
新聞來源：
- 機師工會97.9%支持罷工 取得罷工權（中央社）
- 機師工會取得罷工權 勞長：會協助勞資協商（中央社）
- 【罷工何時啟動】若資方不願協商 機師工會8月20日宣布期程（上報）
- 機師工會97.9%支持罷工 勞動部長終於回應了（風傳媒）
- 華航長榮機師取得罷工權 20日宣布罷工期程（苦勞網）
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- 機師取合法罷工權！華航、長榮：予以尊重、深表遺憾（三立新聞網）
核稿編輯：楊之瑜