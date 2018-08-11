改變NBA文化與球風的男人：「戰神」Allen Iverson

文：千年孤寂

96梯為NBA史上最重要的選秀年之一，Kobe Bryant有五次NBA總冠軍、07-08賽季MVP，Steve Nash則04-06賽季連「二屆MVP」，Ray Allen是聯盟生涯三分球保持人（2973顆），並拿下兩次總冠軍。但這一年的選秀狀元並不是上述這些優秀的球員，96年的選秀狀元是一名改變NBA文化、球風的男人Allen Iverson。（96梯有多可怕，看看這張圖你就能了解為什麼96梯是史上最強大的選秀年之一）

「答案」（The Answer）是Allen Iverson的外號，在當年選秀以狀元的身分加入NBA時，外界對於Allen Iverson的六呎身高是不是能夠應付NBA的強度提出了質疑，要知道當年NBA的肢體碰撞非常激烈。Allen Iverson的生涯第一年就送出了23.5分7.5助攻的成績，並拿下「年度最佳新秀」，就此不再有人輕易質疑Allen Iverson的能力，而76人在Allen Iverson的帶領之下也一直都是東區強權之一，Allen Iverson當然是球迷、球團心中的答案。

Allen Iverson拿下四次得分王（99、01、02、04賽季），要知道對於一名僅僅只有六呎身高的球員來說，在當年那個還是防守為上的時代，這樣的進攻火力實在讓人瞠目結舌，而Allen Iverson的進攻能力有多勇猛？職業生涯場均得分為26.6分，這個數據是整個NBA歷史上的第七名，從這個角度切入我們就能知道Allen Iverson帶給NBA多大的震撼。

身高僅六呎的Allen Iverson，場均得分可以來到26.6分

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事實上Allen Iverson帶給NBA最大的震撼不只是得分能力強悍，而是他把街頭文化、球風帶進NBA，垮褲、辮子頭、頭帶和街頭籃球才看的到的crossover等，這些才是Allen Iverson帶給球迷和NBA最大的影響。在那個年代沒有黑人球員敢這麼做，人人都是西裝筆挺的年代，Allen Iverson將這一切帶進了NBA，這不只改變了整個NBA的文化，更重要的是改變了球迷甚至是球員，有越來越多人開始效仿Allen Iverson，不管是他的打法、運球、還是他的穿著。

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而聯盟各隊也因為Allen Iverson的成功開始願意去賭街頭籃球員，溜馬的「街頭肆虐者」Jamaal Tinsley、公鹿的「Skip to My Lou」Rafer Alston等等，這些球員都因為Allen Iverson的成功，而開始有登上NBA這個全世界最大籃球舞台的機會，這也讓更多的球迷認識所謂的街頭籃球。比起正統的打法，街頭籃球更花俏、更秀，或許更適合NBA這個商業聯盟，但不可否認的是，這些所謂的街頭籃球員，最成功的還是Allen Iverson，且他能把街頭文化帶進NBA，這是相當大的改變與貢獻。

除了「答案」以外，很多球迷也尊稱Allen Iverson為「戰神」，很大的原因是Allen Iverson的精神讓球迷、隊友感到振奮，他是那種打死不退的球員，即使身上大小傷不斷他還是堅持上場，生涯場均上場時間為41分鐘，這個數據在NBA歷史上排第四名，擋在他前面的三位都是上古時代的球員，而現代籃球中跟Allen Iverson最接近的球員是「天下第一人」LeBron James的38分鐘。從這個角度來看，我們也更能明白Allen Iverson之所以被球迷尊稱為「戰神」的原因。

打死不退是Allen Iverson的信念，場均上場時間來到41分鐘，戰神之名當之無愧

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Allen Iverson終其一生是沒有冠軍的，最接近總冠軍的一年是2001年，當時的對手湖人隊陣中，有兩名偉大球員Shaquille O'Neal、Kobe Bryant所組的「OK連線」，而當年Allen Iverson幾乎是憑一己之力對抗兩位傳奇球星，以場均35.5分的表現帶領76人拼戰，最終不敵「OK連線」，76人以4比1輸了，總冠軍是湖人隊，而這一次也是Allen Iverson最接近總冠軍的一年。

2001年是Allen Iverson最接近總冠軍的一年，場均35.5分的表現還是不敵「OK連線」

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而這個賽季也是Allen Iverson職業生涯的代表年，他不只以31.1分拿下聯盟得分王，也以場均2.5次抄截，拿下聯盟抄截王，更重要的是他在這個賽季拿下他職業生涯唯一一次的MVP，並成功入選年度第一隊。

06-07賽季費城76人做出了重大的決定，他們將費城的「答案」Allen Iverson送至金塊隊，這時Allen Iverson的年紀31歲，雖然他跟Carmelo Anthony兩位得分高手的組合讓人期待，但最終金塊卻沒能在季後賽走得更遠，08-09賽季Allen Iverson又被交易至活塞，這時的Allen Iverson已經33歲，依然送出場均17.4分的數據。

09-10賽季他來到灰熊，他只打了3場比賽，場均12分。同個賽季他回到了他的城市費城，打了25場的比賽，場均13.5分，這時的Allen Iverson已34歲了，此賽季也是他最後一個賽季，最終他在自己的球隊「費城76人」退休。

Allen Iverson職業生涯的中後半段大小傷勢不停，這樣的結果也讓他無法走得更長久，而他不顧一切代價的打法也讓他的職業生涯受到很大的打擊，34歲就選擇退休，以NBA明星球員來看是早了一點，但不管是什麼原因讓Allen Iverson選擇退休，我認為對Allen Iverson都是好事，急流勇退對Allen Iverson而言是正確的，因為以他的個性跟打法，再打下去，我們只會看到一位我們不熟悉的Allen Iverson，那麼就把他最瀟灑的身影留在球迷心中吧。

打球是拼命三郎型的Allen Iverson，身上大小傷不斷，這嚴重影響了他的職業生涯

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終其一生，Allen Iverson並沒有拿下冠軍，但Allen Iverson的榮耀已經數不盡，四次聯盟得分王、三次聯盟抄球王、一次年度MVP，2000年開始連續11年（至2010年）入選全明星賽，96年年度最佳新秀，四次年度第一隊、三次年度第二隊、一次年度第三隊。這樣的Allen Iverson就算沒有冠軍，他還是NBA史上最偉大的球員之一。

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Allen Iverson帶給球迷的不只是他那打死不退的精神，更重要的是他讓全世界看到了另一種文化──那種不同於正統打法的籃球。因為Allen Iverson，所以有更多的球迷、球員去模仿他的打法，這也讓現代的籃球有更多街頭籃球的元素在裡面。看看Kyrie Irving和Stephen Curry那獨領風騷的運球，如果沒有Allen Iverson將街頭文化帶進NBA，我們不確定現在能不能看到他們那種運球，但可以確定的是，Allen Iverson帶給球迷的不只是精神上的信念，更重要的是，他改變了整個NBA的文化與球風。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航