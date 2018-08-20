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醫學翻譯的藝術：heart attack？誰要去攻擊那顆可憐的心臟？
我們想讓你知道的是
錯誤的翻譯可能會要人命！
撰文：米爾斯基（Steve Mirsky）
翻譯：周坤毅
敝雜誌有許多不同語言的翻譯版本，因此有時我會收到海外的譯者來信，試圖弄懂我的鄉言俚語。例如我在2014年2月號的專欄中談到貝林（Jesse Bering）新書《性變態：你我心中都有性偏差》的獻辭：「謹把此書獻給你這個性變態，沒錯，就是你。」因此我寫道「慷慨的貝林把新書獻給你、我、以及任何一位勇於打破禁忌的讀者」，這讓某位譯者寫信問我：「我猜當你說打破禁忌時暗藏特殊涵意，可否請你指點一二呢？」
翻譯是一門藝術。如果我試著用同事的母語說我想要指點（enlighten）他，可能會不小心說成我想幫他減肥（lighten）、或在他身上點火（light）。所以我最好還是讓開，讓專業的來。
有時沒有翻譯專家，但寶貴的時間正在流逝（義大利人會說時間tic-tac，日本人則會說kachi kachi）。時間最寶貴的地方之一顯然是醫院，當醫護人員與病患語言不通時，最佳做法或許是利用網路上的翻譯工具。因此在惡名昭彰的BMJ耶誕特刊中（專門刊載非正規研究），英國諾丁漢兒童醫院的巴蒂爾（Sumant Patil）與戴維斯（Patrick Davies）發表一項研究：「Google翻譯在常用醫學英文翻譯上的正確性與實用性」。（《英國醫學期刊》取了BMJ這個簡稱來節省篇幅，害我們每次引用時都得花更多篇幅來解釋BMJ代表什麼。）
這兩位勇敢的網路譯者，用10句常見的醫學英文句子測試Google翻譯的能力，例如「你太太情況穩定」以及「你先生心臟病發」。他們把每句英文翻譯成26種語言，這套系統把英文翻譯成其他西歐語言的效果最好（在研究人員的量表上準確度有74％），但翻譯成亞洲與非洲語言時則麻煩較大（準確度分別只有46％與45％）。如果「星艦奇航」中兩種種族的代表用Google翻譯來溝通，大概會因為誤會而引發星際大戰。
▼資料來源：Use of Google Translate in medical communication: evaluation of accuracy（BMJ）
|
Phrase translated
|Sample or most common error
|Percentage correct
|Your wife is stable
|Your wife cannot fall over
|53.8
|Your husband had a cardiac arrest
|Your husband’s heart was imprisoned
|53.8
|Your husband had a heart attack
|Your husband’s heart was attacked
|73.1
|Your wife needs to be ventilated
|Your wife needs to be aired
|26.9
|Your child’s condition is life threatening
|Your child’s state is not life stopping
|69.2
|Your child has been fitting
|Your child has been constructing
|7.7
|Your child will be born premature
|Your child is sleeping early
|76.9
|Your husband has the opportunity to donate his organs
|Your husband is now ready to donate
|88.5
|We will need your consent for operation
|We need your consent for operating (such as machinery)
|61.5
|Did he have high fever at home?
|Your home temperature was high
|65.4
例如「你太太必須使用呼吸器」（按：Your wife needs to be ventilated）經常被誤譯為「你太太必須通風」，這讓家屬情何以堪？過去我曾經在醫院工作，那裡幾乎每個人都需要「通風」，尤其是連續值班36個小時的醫生。之前提到的「你太太情況穩定」（按：Your wife is stable）常常被譯成「你太太不可能跌倒」，如果你是在狂風暴雨的海上還說得通，但對急診室焦急的丈夫來說缺乏安慰效果。
「你先生心臟病發」（Your husband had a heart attack）常常被誤譯為「你先生的心臟被攻擊」。這種說法有點本末倒置，因為攻擊你先生的恰是他的心臟。而「我們需要你同意進行手術（operation）」有時候被譯成「我們需要你同意操作（重型機具）」，意味著當你等待被送進手術房前，還得先去碼頭幫忙卸貨。
研究人員承認，儘管電腦翻譯的問題很多，但他們並未評估真人翻譯的準確性。真人翻譯不可能完美，而且還有侵犯病患隱私的顧慮。當然數位資料也可能被駭，但在醫院裡，與其擔心資料外洩，還不如擔心誰將替你動盲腸切除手術。
本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航