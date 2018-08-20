醫學翻譯的藝術：heart attack？誰要去攻擊那顆可憐的心臟？

撰文：米爾斯基（Steve Mirsky）

翻譯：周坤毅

敝雜誌有許多不同語言的翻譯版本，因此有時我會收到海外的譯者來信，試圖弄懂我的鄉言俚語。例如我在2014年2月號的專欄中談到貝林（Jesse Bering）新書《性變態：你我心中都有性偏差》的獻辭：「謹把此書獻給你這個性變態，沒錯，就是你。」因此我寫道「慷慨的貝林把新書獻給你、我、以及任何一位勇於打破禁忌的讀者」，這讓某位譯者寫信問我：「我猜當你說打破禁忌時暗藏特殊涵意，可否請你指點一二呢？」

翻譯是一門藝術。如果我試著用同事的母語說我想要指點（enlighten）他，可能會不小心說成我想幫他減肥（lighten）、或在他身上點火（light）。所以我最好還是讓開，讓專業的來。

有時沒有翻譯專家，但寶貴的時間正在流逝（義大利人會說時間tic-tac，日本人則會說kachi kachi）。時間最寶貴的地方之一顯然是醫院，當醫護人員與病患語言不通時，最佳做法或許是利用網路上的翻譯工具。因此在惡名昭彰的BMJ耶誕特刊中（專門刊載非正規研究），英國諾丁漢兒童醫院的巴蒂爾（Sumant Patil）與戴維斯（Patrick Davies）發表一項研究：「Google翻譯在常用醫學英文翻譯上的正確性與實用性」。（《英國醫學期刊》取了BMJ這個簡稱來節省篇幅，害我們每次引用時都得花更多篇幅來解釋BMJ代表什麼。）

這兩位勇敢的網路譯者，用10句常見的醫學英文句子測試Google翻譯的能力，例如「你太太情況穩定」以及「你先生心臟病發」。他們把每句英文翻譯成26種語言，這套系統把英文翻譯成其他西歐語言的效果最好（在研究人員的量表上準確度有74％），但翻譯成亞洲與非洲語言時則麻煩較大（準確度分別只有46％與45％）。如果「星艦奇航」中兩種種族的代表用Google翻譯來溝通，大概會因為誤會而引發星際大戰。

▼資料來源：Use of Google Translate in medical communication: evaluation of accuracy（BMJ）



Phrase translated Sample or most common error Percentage correct Your wife is stable Your wife cannot fall over 53.8 Your husband had a cardiac arrest Your husband’s heart was imprisoned 53.8 Your husband had a heart attack Your husband’s heart was attacked 73.1 Your wife needs to be ventilated Your wife needs to be aired 26.9 Your child’s condition is life threatening Your child’s state is not life stopping 69.2 Your child has been fitting Your child has been constructing 7.7 Your child will be born premature Your child is sleeping early 76.9 Your husband has the opportunity to donate his organs Your husband is now ready to donate 88.5 We will need your consent for operation We need your consent for operating (such as machinery) 61.5 Did he have high fever at home? Your home temperature was high 65.4

例如「你太太必須使用呼吸器」（按：Your wife needs to be ventilated）經常被誤譯為「你太太必須通風」，這讓家屬情何以堪？過去我曾經在醫院工作，那裡幾乎每個人都需要「通風」，尤其是連續值班36個小時的醫生。之前提到的「你太太情況穩定」（按：Your wife is stable）常常被譯成「你太太不可能跌倒」，如果你是在狂風暴雨的海上還說得通，但對急診室焦急的丈夫來說缺乏安慰效果。

「你先生心臟病發」（Your husband had a heart attack）常常被誤譯為「你先生的心臟被攻擊」。這種說法有點本末倒置，因為攻擊你先生的恰是他的心臟。而「我們需要你同意進行手術（operation）」有時候被譯成「我們需要你同意操作（重型機具）」，意味著當你等待被送進手術房前，還得先去碼頭幫忙卸貨。

研究人員承認，儘管電腦翻譯的問題很多，但他們並未評估真人翻譯的準確性。真人翻譯不可能完美，而且還有侵犯病患隱私的顧慮。當然數位資料也可能被駭，但在醫院裡，與其擔心資料外洩，還不如擔心誰將替你動盲腸切除手術。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航