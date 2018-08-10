中美貿易戰咎責聲起，習近平真有可能被政變嗎？

近期習近平被政變的消息傳得沸沸揚揚，不外乎是七月份有幾天（9日、12日、15日）習近平在中國官媒《人民日報》銷聲匿跡，沒有任何版面，連7月19日至24日出訪阿拉伯聯合大公國、塞內加爾、盧安達、南非等國（係習近平今年三月連任國家主席後首次出訪），前中後的媒體報導篇幅異常減少，亦打破以往慣例，感覺是「被低調」了。

加上同時期接連發生街頭習近平肖像被撤、華國鋒舊文重提（新華網7月11日轉載2015年10月《學習時報》一篇舊文，現已遭刪文，內容談及1980年時任中共中央主席華國鋒針對搞個人崇拜認錯一事，同年十月中共中央書記處會議決定今後二、三十年一律不掛現任中共首腦的肖像，以肅清個人崇拜）等事件，在系列事件的穿鑿附會之下，於是就有中共元老連署中央檢討政策，要求主管宣傳的王滬寧要為宣傳外交政策失利下台，甚至逼宮習近平依華國鋒前例辭職下台，取而代之的是全國政協主席汪洋等等，習近平失勢被政變的傳言不脛而走。

平心而論，依照現行中國的政治體制，習近平要被政變機率還真是微乎其微，雖然內部存在遭打貪反腐清算與不同派系勢力的反撲，但還不至於動筋傷骨，亦無損習近平定於一尊的地位，主要原因有以下兩點：

牢牢控制黨政大權

今（2018）年兩會後發佈的《黨和國家機構改革方案》，將四個領導小組（中央全面深化改革領導小組、中央網絡安全和信息化領導小組、中央財經領導小組、中央外事工作領導小組）提升為委員會，擴編過去領導小組的職權，並由習近平擔任四個委員會主任主導運作，一改過去由「小組治國」的模式，更被外界認為有利於打破政治局常委會的決策權，強化習近平一錘定音之效。另加上中央總書記、國家主席等其他黨政職務在身，中央政治局內又有習派盟友側翼支援，使得習近平牢牢控制黨政大權，欲用政變方式迫使習近平下台幾乎不可能。

軍權在握無法撼動

習近平於2012年18大上台之後，強力軍中反貪打腐並推動軍事改革，先後查處江澤民提拔的前中央軍委副主席徐才厚及郭伯雄等人在軍中樹立權威，更進一步透過軍事改革改變原有軍方山頭結構，清洗江派軍系人馬，避免重蹈胡錦濤「令不出中南海」之覆轍。

此外，習近平更在19大時將中央軍委會改為「一正、二副、四委員」模式，軍種主官不再參與軍委的架構，完成軍改「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」的規劃格局，並透過拔擢將官培養自己人，以全面掌控軍權。在「槍桿子出政權」、「誰控制槍誰就指揮黨」的歷史背景之下，觀察目前習近平對軍權的掌握情況，實難撼動其對軍隊的絕對控制權。

重提接班並非單指國家領導人

習近平在6月29日主持中共政治局會議審議「關於適應新時代要求大力發現培養選拔優秀年輕幹部的意見」，強調注重在基層一線和困難艱苦地方培養鍛煉的年輕幹部，並選拔使用經過實踐考驗的優秀年輕幹部，此後七月官媒不斷出現接班人之說的報導與文章，讓外界猜測中共高層是否在尋找培養第六代接班人，亦強化習近平被政變的說法。

但個人認為，既然19大上未有新的接班人出現，加上今年兩會才修改國家主席的任期制，為習近平的第三任期留下伏筆，在此種的情況之下提出選拔年輕幹部並非針對第六代接班人，而是解決因打貪反腐之後，造成的領導幹部斷層的危機。目前中共政壇老齡化現象突出，官員不再年輕化，若不正視此問題，20大換屆時各階層領導將面臨無人可用窘境。

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錯估形勢中美貿易戰咎責聲起

今年以來，貿易問題一直是中美兩國談判折衝焦點，今年3月22日美國總統川普（Donald Trump）簽署備忘錄，宣布為懲罰中國對美國智慧財產權和商業秘密的偷竊，將依《1974年貿易法》第301條對從中國進口的商品徵收關稅，涉及的商品總計達600億美元，7月6日正式對中國價值340億美元的商品加徵25％關稅，而中國同日亦提出反制，對美國農產品、汽車、水產品等545項約340億美元商品加徵關稅，自此打響中美貿易戰。

從中美兩國股市表現對貿易戰反映觀察，自今年3月22日川普簽署備忘錄到8月6日為止，中國上證指數跌幅17.11％，深證指數跌幅22.56％；美國道瓊工業指數漲幅6.45％，納斯達克指數漲幅9.67％，相比之下中國股市迄今仍呈現跌勢，顯示中國受貿易戰影響幅度較大，又或者說因信心不足導致股市下挫，總體來看貿易戰對美國經濟有所助益，而中國經濟受傷程度頗深。

然此時中國卻出現咎責聲音，甚至將貿易戰責任歸結於黨媒的民族民粹主義宣傳模式，拋棄鄧小平的韜光養晦，大搞個人崇拜，致使在國際上樹立高調的擴張形象；加上錯以過往中美關係發展模式套用在川普身上，小看川普決心，因而導致美國全面遏制，讓中國經濟面臨空前的威脅。

為此習近平在出訪非洲、中東返國後，旋即於7月31日主持召開中央政治局會議，分析當前經濟形勢並部署下半年經濟工作，指出當前經濟運行穩中有變，面臨新問題、新挑戰，外部環境發生明顯變化，強調必須做好六穩工作（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）；另審議《中國共產黨紀律處分條例》，要求牢固「四個意識」，強調突出維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導。

顯見雖中共內部有心人士將中美貿易戰責任歸屬於習近平，但似乎起不了很大作用，而在19大後主管宣傳的王滬寧操刀之下，近期刻意策略性降低習近平出訪時的鎂光燈焦點，除緩解內部因中美貿易戰導致經濟下滑的反對咎責聲浪之外，亦可避免再次挑起美國總統川普的敏感神經。

中美之間的戰略競爭，除安全上的朝核問題、三海問題（東海、南海與台海）之外，經濟上的貿易摩擦，與外交上的主導區域組織等等，美國作為世界頭號經濟，政治和軍事強國正面對世界第二大經濟體中國的全方位崛起，對美國帶來緊張甚至導致危機升級，雙方都應避免「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）。

正如習近平所說的，太平洋很大，容得下中美兩個國家，但對難以捉摸的川普而言，是否是眼睛裡容不下沙粒尚不得而知，但可預見的是，中美貿易戰若未達到川普的預設目標，川普不會輕易鬆手。

責任編輯：羅元祺

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