地緣政治上的頭等愚行：一條「分裂歐洲」的天然氣輸送管

文：巴克（Tobias Buck）

位於德國柏林北方的魯布敏（Lubmin），是一個風光如畫的波羅的海濱海小鎮，灘頭上沙丘零星點綴，後方松林青蔥茂密，若非成群結隊的鑽探平底船進出，以及松林難掩的大型工地，這裡就像明信片上的海港一樣寧靜美麗。

最大反對聲音來自川普

魯布敏今天的樣貌，反映的是歐洲一項高度爭議的計畫，因為它使德國走在與親密盟邦衝突的路徑上。在海上，鑽探船忙著挖掘一條通往魯布敏接收站的大型海底壕溝；若計畫順利，這道壕溝很快就要安放輸送管，輸送歐洲最貴的政治商品：俄羅斯天然氣。

2015年動工修建的「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣輸送管，預定2019年底竣工。支持者基於商業上的理由認為，全球最大的天然氣輸出國與歐洲最大的經濟體將銜接一氣，而合計2011年起開始運作的「北溪一號」輸送管，每年的運輸量可達1,110億立方米，足敷歐盟近四分之一的需求。

批評者則認為，這條輸送管，德國在其中擔當的角色，是一種出賣行為，也是地緣政治上的頭等愚行；波蘭與烏克蘭譴責，這擺明了就是企圖邊緣化他們的天然氣管線，這種魯莽的行動會讓他們與其他歐洲國家任由莫斯科宰割；歐盟執行委員會也抗議，這項計畫破壞歐盟尋求能源獨立與油氣供應多元化的努力。

最大的反對聲音來自美國總統川普。川普一再揚言要制止這項耗資95億歐元（約3,400億元台幣）的計畫，而且不惜祭出嚴厲制裁。在前不久的比利時布魯塞爾北約高峰會中，川普警告德國已經「成為俄羅斯的俘虜，因為有這麼多的能源來自俄羅斯」。

德國國際暨安全事務研究所能源分析家韋斯法（Kirsten Westphal）認為，「北溪二號」有如一顆「洋蔥」，將爭議的外皮一層又一層剝去後，卻發現下一層比上一層更有爭議性，而爭議的核心是一個簡單卻重要無比的問題：西方到底該不該信任俄羅斯？

韋斯法說：「俄羅斯2014年兼併克里米亞與在烏克蘭發動戰爭徹底改變了一切。對很多人而言，俄羅斯根本不是可信賴的夥伴。普遍的懷疑是：由這許多地緣政治緊張看來，西方該進一步擴大與俄羅斯的能源關係嗎？該罔顧一切去賭管線會保持暢通嗎？」

基於歷史緣由與赤裸裸的經濟利益，各方對這個問題的答案都不一樣。魯布敏市長馮哥特（Axel Vogt）說：「俄羅斯一直是可以信賴的商業夥伴，對魯布敏來說，『北溪』代表的是就業機會，代表的是本地的企業能夠爭取到更多的合約、更多的企業稅金。」馮哥特的熱情反映出，魯布敏過去是東德共產主義下的一個城市的事實。他說：「東西德統一之前，我們就與俄羅斯的關係親密，這種情形要保持。」

德國遭抨擊出賣了歐洲

目前這項計畫受到德國政府支持，克里姆林宮也有條件支持。但是柏林的批評聲浪，包括政府內的異議之聲都愈來愈高。執政的基督民主黨聯盟資深國會議員羅騰說：「『北溪二號』已經分裂了歐盟，而分裂的歐盟不符合德國的國家利益。德國承當的最重要角色就是促使歐洲統合，而非分裂。」

德國總理梅克爾今年初表達了一種微妙的立場。她說，「北溪二號」不僅只是一項經濟計畫，也須考慮政治因素，絕不只保留烏克蘭是俄羅斯天然氣過境之地。根據烏克蘭國營天然氣公司數據顯示，首都基輔每年賺進過境費多達30億美元，是叫窮的烏克蘭政府亟需的。烏克蘭與俄羅斯之間的天然氣管線，也是避免兩國軍事、政治衝突愈演愈烈的誘因，天然氣輸送一旦停頓，就會如2006與2009年短期出現的狀況，將以兩敗俱傷收場。

繞道烏克蘭運輸網，正是「北溪」計畫用意所在。有了新管線，俄羅斯可以擺脫天然氣西送的中間人，也可避免近年頻頻出現的基輔拖欠付款的爭端；烏克蘭境內管線破舊亟須修復與投資，也是另闢輸送管線的因素；重要的是，承擔「北溪二號」計畫費用的俄羅斯──歐盟財團，是一個被看好的投資。

圖片來源：財訊 ｢北溪2號」天然氣輸送管明年完工，俄羅斯天然氣將由此運往歐洲，許多人憂心會破壞歐盟的能源獨立。（圖／達志）

普亭挾天然氣分化西方

先前「北溪一號」是俄羅斯與歐盟的合資計畫，但在「北溪二號」計畫，俄羅斯天然氣公司則是唯一股東，只是半數以上的融資由德國的Uniper、Wintershall、奧地利石油天然氣集團、法國Engie集團及荷蘭皇家殼牌五家公司提供。

俄羅斯天然氣公司表示，由於天然氣田位於俄羅斯西北，與烏克蘭路徑相比，「北溪二號」可少走2100公里，油氣外漏可以減少61％。支持者看好「北溪」投資報酬率，俄羅斯歐盟財團估計，即使天然氣需求穩定，甚至未來20年稍有下降，但在2035年時，歐洲每年仍須另覓額外的1,200億立方米的天然氣供應，這項短缺要靠卡達、美國船運大量的液態天然氣，或是從俄羅斯的天然氣管線輸送來彌補。

支持者也懷疑「北溪二號」遭到反對的核心原因之一，是美國企圖拉抬液化天然氣，德國國會議員組成的跨黨派聯盟今年初簽署公開聯名信指出：「歐洲天然氣市場歡迎美國的液化天然氣，但它與其他廠商一樣，都須面對競爭。」

管線輸送的天然氣比船運的液化天然氣便宜25％，為何德國與歐洲消費者須為俄羅斯的天然氣付出高價？答案明顯的就是政治。反對者認為，莫斯科正在擴大分化西方聯盟的攻勢，以動搖歐洲民主國家、重振莫斯科在東歐與波羅的海的影響力。這項攻勢中最有力的武器之一，便是俄羅斯的能源資源掌控及歐洲的依賴。

羅騰說：「去年德國從俄羅斯天然氣公司輸入的天然氣超過40％；若經由『北溪二號』輸入倍增，我們會看見來自俄羅斯的供應大幅增加。我認為這會把我們推向危險地帶，無論是在能源政策或是外交政策上皆然，我們會失去某些能源獨立。」他強調：「俄羅斯總統普亭體制建構在兩大支柱上：軍事與能源出口。穩固了第二根支柱，德國也穩固了普亭政權。」

從地緣政治的角度看，「北溪二號」在東歐許多地方造成的緊張情緒尤其強烈。波蘭曾被俄、德瓜分，波蘭前外長西科斯基（Radoslav Sikorski）直指：「北溪」計畫一如希特勒與史達林1939年瓜分東歐的密約。

不過，柏林官員則另援引歷史先例：德國前總理布蘭德的「東進政策」（Ostpolitik），當年雖遭美國強烈反對，西德人仍把鋼鐵運到蘇聯換取天然氣。第一批俄羅斯天然氣在1973年運到德國，之後數10年皆未受冷戰影響，德國的進口俄羅斯天然氣持續增加。對「北溪二號」的支持者而言，這種「天然氣關係」不是西方依賴俄羅斯，而是買賣雙方的互相依賴關係；莫斯科需要西方的錢，一如西方需要俄羅斯的天然氣。

德國社會民主黨前領袖、現任德俄論壇主席普拉柴克（Matthias Platzeck）說：「『北溪』計畫是俄國與西方關係的穩定因素，即使在冷戰高峰期，俄羅斯也總是如約交運天然氣。為何現在要改變？」

歐盟恐須付出龐大代價

政治辯論相持不下，「北溪」計畫也在穩定進展中，過去2年裡，俄羅斯歐盟財團在波羅的海鋪設大量的水泥鋼管。只要這項計畫沒遇上新的政治與技術波折，俄羅斯天然氣公司計畫2019年末，在俄羅斯這一端打開1,200公里長的天然氣管線開關，但在歐盟這一端現在就已感受到衝擊。

韋斯法說：「從商業角度看，『北溪2號』是合理的，但從政治角度看，很明顯地，德國要為此付出重大代價。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航