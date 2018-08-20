在奈米尺度下，堅硬無比的鑽石也能彎折？

作者：Michael Lucy

編譯：林祉均

「鑽石恆久遠，一顆永流傳」。一講到鑽石就會聯想到它剛硬穩定的特性。但新的研究發現，這種世上最堅硬的物質之一在奈米尺度下，竟然會展現可彎折的韌性。由南洋理工大學的Subra Suresh等人領導的國際研究團隊，日前在《科學》期刊上發表了他們最新的發現：由鑽石結晶組成的奈米細針，可以在斷裂前彎折達9％。

鑽石是由碳原子以立體四方晶格堆積而成。碳原子兩兩之間的強韌鍵結讓鑽石不易受到外力破壞，也不易發生化學反應。這種穩定的材料特性讓它受到生物科技的青睞，因為它不會在體內發生不必要的複雜反應；除此之外，鑽石也能像矽一樣在電路中扮演半導體的角色，或是在特殊處理過後用來測量磁場或溫度的變化，甚至還能感測像是自旋密度這種較為奇異的量子性質。

如此豐富的性質和產業應用，讓有關鑽石的各種技術成為重要的研究領域。而鑽石在奈米尺度下的基本材料性質，自然也是世界各地的研究者所熱衷的主題；但是要測量奈米鑽石的韌性絕非易事。首先遇到的第一個問題就是：要如何製作出奈米尺度的鑽石晶體？

洗澡時的熱蒸氣會在玻璃窗上凝結出一層薄薄的水。同樣的，研究團隊用有機溶劑蒸氣在矽材料的表面上凝結出一層鑽石，再刮去大部分的鑽石薄膜，只留下一層針狀的鑽石結晶；每根細針長度約數百奈米，底部約100奈米寬。

有了這些鑽石細針，便可以來測量它的韌性。不過要直接拉扯鑽石結晶十分困難，所以研究團隊想到了一個聰明的替代方案：讓鑽石細針彎折。彎折的內側會被壓縮，外側則會被伸展，因此只要測量細針彎折的程度，就能得知它耐拉扯的韌性如何。研究團隊用一個較粗的探針給這些奈米鑽石針施加壓力，紀錄施力大小的同時，用電子顯微鏡觀察鑽石針的變形情況。最後再跟電腦模擬的理論模型做比較。

實驗結果發現鑽石細針最多可以被彎折達百分之九，和理論計算計算結果十分符合。如此的彎折程度對應到的材料抗拉強度有900億帕斯卡，是不鏽鋼的100倍。研究團隊表示，如此高的強度要歸功於高純度的鑽石和平滑的針狀結晶。沒有雜質的整齊結晶，就代表結晶裡沒有瑕疵或結構缺陷能引發斷裂。

這種堅韌的奈米鑽石材料能在許多產業應用中擔任重要的角色，不僅比以往更耐用，也更符合經濟效益。像是用鑽石細針來注射藥物進入細胞；或是把氮原子摻入鑽石結晶中，用來當作微小的量子感測器。除此之外，這項技術蘊含另一個重要的效應：在彎折鑽石的過程中，碳原子之間的距離會被伸縮，而碳原子周圍的電子能量也在不斷改變。這表示奈米鑽石的光學和電學特性可能有重大的變革即將來臨。

奈米鑽石的韌性其實並不那麼出人意料。澳洲墨爾本大學的Steven Prawer在2012的研究就顯示在鑽石內部做出一個石墨泡泡會導致表面顯著的隆起。Prawer表示：「類似的現象我們之前便看過，不過這次實驗仍是一個非常漂亮的展示。」研究領導人Suresh則說：「我們所發現的是一個更普遍的物理現象」，也就是說這種韌性是奈米尺寸的微小結構時常展現的尺度效應。

儘管已經是老生常談，不過這次實驗結果又再次提醒我們奈米世界是多麼不同。就連堅硬無比的鑽石結晶也是如此。

本文感謝Cosmos授權物理雙月刊進行中文翻譯並刊登於物理雙月刊網站及雜誌。原文作者：Michael Lucy，編譯者：林祉均，原文刊登於此

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

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