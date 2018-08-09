為何中共面對空前嚴峻的貿易戰，還能如此自我感覺良好？

文：趙君朔（浪跡天涯的小公司國際業務，偶爾不能忘情於曾經焚膏繼晷的政治經濟學。到中國居住後，真正感到眼界大開，開始寫下受到震撼後的觀察）

在7月6日美國和中國互相課徵的第一波關稅正式生效後沒幾天，川普（Donald Trump）又在7月10日閃電宣佈將再對總值約2,000億美元的中國輸美商品課稅，甚至有可能對另外3,000億美金的中國商品課稅後，除了中國商務部的發言人發出了一個比之前溫和許多的聲明，以及外交發言人華春瑩繼續猛烈把責任推回美國身上、並否認所有美國關於竊取智慧財產權的指控外，很弔詭地，到目前並沒有任何中共真正高層的官員出來對此逐漸成為世界焦點的大事出來表態，也沒有任何雙方是否會重啟談判以避免貿易戰升級的官方消息。因此這是個非常好的時刻，對之後事態可能的演變，以及為何目前出現令人費解的「緘默期」做一些分析和預測。

隨著貿易戰開打而看不到和緩的跡象，各種評論也隨之出爐。大致上可以分為四種觀點：

大規模課徵關稅是損人不利己的行為，加上美國國內受影響選民的反彈，有可能會虎頭蛇尾； 川普的確喚起了美國不分朝野對此問題的共識，因此遏止中共的各種不當行為會是美國政治議程上的持久議題，中共在越來越大的壓力下勢必讓步； 比較激進而在網路討論而不是主流媒體的出現的意見是，隨著美國祭出大棒，中國原本就已問題叢生的經濟會在壓力下崩盤，甚至引發共黨專制統治的危機； 中國已有龐大的內需市場，配上專制體制控制人民的強大力量，必能扛住川普為了期中選舉拿中國來祭旗的花招。

除了第四種觀點其實非常淺薄，不值得深入討論外，本文會從川普整體的戰略、目前雙方的表現所透露出來的訊息，還有中共一直為人忽略的體制現況來提出和前三種觀點相關，但是又有所不同的分析來預測接下來的走向。

在詳述論點之前，這邊先提出接下來的雙方接戰模式預測：其實到目前為止，美國只要一出手，中共的反應不但無法解決、緩解問題，反而更曝露了中共背後試圖掩蓋的對美貿易經濟問題和自身的病症，可能比最鷹派的經濟學家納瓦羅（Peter Navarro）認知的還要嚴重。

而雙方交手過程中，中共不小心滴出來的血只會讓美國更猛力接近獵物，遇到反抗的話會更大力反制。中共表面上還有認輸、讓步的空間；但習近平核心團隊的低能、無知偏狹和對中國許多領域缺乏實際掌握，讓他無法靈活轉身，只會被幕僚持續誤導而做出錯誤決策，最終導致各種危機接踵來襲，嚴重動搖共產黨的獨裁統治。

川普的美國復興戰略

首先值得討論一下川普復興美國的整體國際戰略，他的想法非常的簡單明瞭，過去美國國力空前強大所提供國際社會穩定、繁榮運作的公共財（包括給盟邦的優惠貿易條件），現在因為美國較難獨自承擔所有維持體系運作的開支，因此要求盟邦與其他參與這個遊戲的人合理付出。為了達到他的目的，他以非常堅定又時而粗暴的方式逼所有打交道的對象讓步。在美國相對於其他國家仍然最為強大，而且幾乎不給虛與委蛇的空間下，大部分被瞄準的國家都在權衡後和美國達成妥協，而這些國家的國力普遍比中共強大，對美國的依賴也較低。

以此來對照中共的表現，就很難解釋中共看起來非常「不理性」的張牙舞爪、前踞後「靜」的行為。再深入去看中共反擊時的具體論點，都只是聚焦在關稅上和強調美國單方面破壞「國際規則」，對於美國真正強調的如國企壟斷市場、智慧財產權保護和竊取美國科技行為等，真正惡性重大且「中國專屬」的惡劣行為卻不敢面對。

更讓人訝異的是，美國發現由劉鶴領軍的談判團隊根本不具有足夠的貿易法律水平，連對自己的經濟數據都掌握的不如美國，所以根本無法進行有效的協商、談判，只看到中方意圖用類似買通的方式花錢消災，還曾經魯莽的單方面發出中美貿易戰已經中止的可笑聲明。遇到這樣一心只想耍賴、毫無誠意面對問題的對手，美方當然沒有停戰之理，這也就是為什麼在五月底美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）只是說出了貿易戰「On hold」就遭到白宮貿易委員會主任納瓦羅的公開抨擊。

美國財政部長梅努欽｜Photo Credit: Reuters/達志影像

中國對貿易戰自我感覺良好的理由是什麼？

所以真正值得探討的問題是：為什麼中共能如此自我感覺良好的應對這個空前挑戰？大略的原因有兩點，都和當前中共的高層權力結構有關。

第一就是習近平原本只是江澤民在拿來和胡錦濤談判接班的工具，是最後一刻忽然拿出來擠掉共青團勢力的魁儡。但習上任後決心建立自己的班底，然而因為他算是很匆促的黃袍加身，之前長期的官場生涯根本沒有培養自己的優秀團隊，因此只能從自己待過的地方猛拉很平庸的舊部，而這些人根本不具有解決當前中國政經眾多沉疴的能力，唯一會的，就是盲目吹捧一手把他們拉上大位的習恩公，並強力壓制對中國問題重重的現狀不滿的批評。

另外因為習自己長期熟識的舊部實在沒有人有合格的「理論水平」，習便持續重用在江、胡時代都負責為總書記建構一套冠冕堂皇理論體系的王滬寧，還讓他成為常委，除了授與主導輿論的重責外，還處理和北韓相關事務。處理實際政務也是王滬寧的第一次，而長期隱身於中南海自己空想理論的王滬寧，其實對於國際現勢缺乏理解，很天真的以為只要繼續挑動北韓對美國叫囂，美國就會頭痛而讓步，卻反而加速了美國對中國下重手，也難怪王滬寧目前在中國冒出來的少數檢討之聲中被認為是頭號戰犯。

另外一個習無法有效應該的原因，就是習表面上集中了權力，還廢除了國家主席任期制，但這只是名義上表面的權力，中國盤根複雜的黨國資本主義，是1980年代開始在世界銀行（其中包括一個台灣人經濟學家，前世新大學教授華而誠）建議下，打著改革開放的幌子一步步壯大的，詳情這邊無法細說。但美國國防政策顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）的經典《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》第八章，對此有非常詳實而驚悚的描寫：重點是這些佔有中國GDP快一半的龐大壟斷性部門，是掌握在高度不透明都紅色家族手上，其所做所為根本也不是習近平能掌控，如果習真的乖乖聽美國的話把苗頭對準這個大黑箱，恐怕會比被美國人霸凌激起更大的反彈。

綜合以上兩點，我們便能理解為何現在大浪來襲，這個完全不合格的團隊只能繼續玩封鎖輿論、愚民的老把戲，然後期望靠裝兇能嚇退美國，但發現張牙舞爪完全沒有用之後，根本是一籌莫展，無計可施，才會有我們現在所看到的一言不發窘境，連取代劉鶴去進行新談判的人選都派不出來（唯一浮上抬面的替代人選，前廣州市委書記任學鋒，是一個連中央委員都不是，資歷、威望都不足的人選）。

但在海的另外一邊，美國隊往往都是主帥川普親自上第一線發文、聲色俱厲的開炮，具體執行戰術則交由80年代就讓日本頭痛不已、歐巴馬（Barack Obama）時代已大聲疾呼中共破壞WTO承諾的經驗老道、律師出身的貿易代表萊特梅澤（Robert Lighthizer），這背後又有對中國在國內外各方面惡行有全面掌握的非主流經濟學教授納瓦羅在全盤運籌帷幄，美國的經濟又處在一個非常好的高點，可以說完全具備趁勝追擊，挖出中共更多黑幕的條件。

這也許就能解釋為何又有消息說萊特梅澤在考慮把下一波對2,000億中國商品徵稅的稅率從10％提升到25％了，按照上述的分析，只要習不跳出他狹窄，充滿偏誤的舒適圈、同溫層，奮力一博，類似的大棒只會從太平洋的另一端接二連三的打來，直到……

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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