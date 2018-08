「你心裡有什麼想法」是in your mind還是on your mind？

「你心裡有什麼想法?」哪一句話才是正確的?

Do you have anything in your mind? Do you have anything on your mind?

兩句話雖只差了一個介系詞,意境卻天差地遠。

「Do you have anything in your mind?」意思是:你有什麼看法?

「Do you have anything on your mind?」意思是:你心裡在想什麼/煩惱什麼?(可能是計劃,也可能是煩惱)

in your/my/his mind:大部分跟計劃、意圖有關

on your/my/his mind有時候暗指憂思、憂愁,或只強調「思量多時」,跟煩惱不一定關聯。所以像是臉書上預設的狀態欄:「What’s on your mind?」不見得是「你在煩惱什麼?」更好的說法應該是「你在想什麼?」

on my mind:深思的事或者煩惱,考慮時間長

I’ve got too much on my mind. Sorry.(抱歉,我有很多事情在煩。) You looked worried. What’s on your mind?(你看起來很煩惱。是在煩惱什麼?)

in my mind:當下的觀點、想像,考慮時間短

in my mind表當下的觀點、想像,等同於以下:

in my imagination

in my opinion

in my head

觀點:

In my mind(=in my opinion), I don’t think what you said is right.(就我看來,我不認為你說的是正確的。)

想像:

A:I swear, that dog can speak English!(我發誓那隻狗真的會說英文!) B:Come on, it’s just in your mind.(=in your imagination)(別鬧了,那只是你的想像罷了。)

in mind:建議/偏好

除了in one’s mind之外,常見的還有省略代名詞(your/his/my)的用法:in mind,表示當下的想法、偏好。

A:What do you have in mind?(你有什麼想法?) B:Maybe Sushi.(吃壽司?)

Have sb. in mind:投誰

in mind前面加個have變成「have+人、物+in mind」可以用來表示想要投給誰的想法,或是純粹情境當下的意願,要去哪裡、吃什麼、做什麼,都是你腦袋快速思考過的,或是你的觀點。

have in mind:想著......(做、選)

Who are you voting for?(你要選誰?) I have Mr. Harden in mind.(我想投Mr. Harden。)

speak one’s mind:直言不諱/說出心裡話

mind這個字甚至可以表示心裡真正的想法,包含不那麼順耳的意見。

Mike is certainly not afraid to speak his mind.(Mike當然不怕說出自己的真心話。)

give sb. a piece of one’s mind:對......抱怨/斥責......

I’m going to give the man a piece of my mind if he keeps jaywalking.(如果那個人還繼續任意穿越馬路,我要給他個教訓。)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航