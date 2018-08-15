【社大20】屏南社區大學：在國境之南，復興「恆春民謠」傳唱藝術

文：鄭宇捷（社區大學特派員）

作為從前茶餘飯後「鬥歌」的一種文化，民謠是在地的方言，有些時候，民謠是寄情的信物，傳達愛意、表達憂愁，民謠也是天、是父母，教誨子孫何時起風何時收成，待人接物等等……

恆春民謠是由樂與詞兩個部分組合而成的樂曲形式，樂基本上不出五種曲調，坊間受到恆春民謠大師陳達及電影「海角七號」的影響，將月琴視為恆春民謠的象徵，在深入了解後才知道，恆春民謠更珍貴的是詞的藝術表現。在從前，卻是可以由在地居民因當時情境即興地創作詞句，隨表演者的感受有著截然不同的展演方式。

在國境之南，有一群人正在復興這門傳唱藝術。恆春民謠在民國九十年，屏南社區大學當時還是屏東縣社區大學恆春分班的時候，就是該分班初始兩門極具在地特色的課程之一（另外一門為「恆春在地情」，今半島解說員班），即使時序推移，最初將在地文化內涵、生態環境融入社大學習內容的方針至今不曾改變。

屏南社區大學十年來與在地國中小、民間組織一起串聯，共同發展恆春民謠，卻也能夠在梳理這個發展脈絡的同時，推敲出屏南社大自有一套接地氣的教育型態。它的關鍵在於，學習的形式和內容如何與個人的生活經驗相互連結。這樣的學習經驗，如何促發人的公共性，在自我充實、自我實現之餘，還能夠具有公共關懷與實踐，在這樣的信念下，「恆春民謠大賽」應運而生。

恆春民謠大賽至今已舉辦了十年，從原本幾個組，到上百個組的競賽；一開始有意邀請原本就接觸恆春民謠的家庭來參賽，後來演變成地方上的全民運動。問及當初民謠大賽想要營造的氛圍是什麼？「地方上盛大的廟會，大家一起鬥鬧熱」，屏南社大江校長這麼說。參與的人越多，舞台越大，學校也開始籌組隊伍，將對讀書不感興趣、特別需要關愛的孩子組織起來，一起來唱歌。透過不同角度的看見，覺察或自覺人的多元豐富性，由在地關心歌謠文化的仕紳所組成之恆春思想起民謠促進會是一例，以創新歌謠號召同學加入月琴社的少女芳秀也是一例。

Photo Credit: 屏南社大提供

學習讓人找到回家的路

現就讀恆春工商二年級的芳秀，以曾任恆春思想起民謠促進會會長的陳麗萍老師為師，是恆春民謠新生代當中的佼佼者。芳秀說起國小第一次被月琴「電」到，是陳老師彈了周杰倫的牛仔很忙，而讓她飛躍的心落了地，覺得傳統的樂器也能夠跟時下流行相互結合，不自覺地也想試著玩玩看。透過創新的演奏與唱和方式，一度讓守舊人士相當不諒解，是在做出了成績以後，眾人才逐漸體諒與尊重。

屏南社大的在地聯結，是透過將傳藝師（社大民謠班學員）導入學校教學，慢慢讓各校具備學習民謠的師資與風氣，成為民謠在恆春半島遍地開花的關鍵。這一路上，為恆春民謠的復興不遺餘力的江校長又有一句話是這麼說的——「人可以離開故鄉，但故鄉卻從不曾離開我們」。然而，若不是這一群人、社大與民謠促進會在過程中的推波助瀾，即便故鄉不曾離開我們，我們卻也無感於故鄉了。在屏南社大學習恆春民謠，不僅是習藝以傳承在地傳統文化，更是藉助民謠為土壤，深化、串聯人與人的根系，並再深一層與半島大地接壤。最後，校長一席「學習是讓人找到回家的路」，淺白的話語卻蘊含著使人不斷思索的深意。

本系列專欄由社區大學全國促進會（簡稱全促會）採訪編輯而成，每週三固定上刊。全促會耗時一年時間拜訪全國社區大學，精選特色社大故事。社區大學發展至2018年已屆20周年，2018年9月-10月全促會將在台北艋舺、高雄鹽埕分別舉辦「社大20，做伙學習，翻轉地方」特展，詳情點此瀏覽。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航