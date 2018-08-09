三個特徵觀察你的候選人是潛力股還是賠錢貨

文：張毓思（曾任記者，為哲學新媒體專欄作家，經營個人網站紙上曇花）

「投票是公民的責任」，話說得好聽，但在現實中誰又有閒空整天追著市政會議跑，如果媒體不報，你又怎麼知道自己選的執政者有在做事？就算媒體報了，可能也只是譁眾取寵的政客出洋相。選民要怎麼在眾多的選舉廣告與媒體雜音中，快速地判斷執政者的能力呢？

根據自身在美國擔任市政記者，以及過去對台灣選舉的觀察經驗，一般選民其實可以從三個特徵，去簡單地自我判斷，你的執政者究竟是個幫你做事的潛力股，還是個會拿國庫錢去買票的賠錢貨。

一、減債不舉債

如果一個執政者在位期間沒有舉債，甚至是為政府減債，這是一個非常好的兆頭。為什麼呢？在民主制度中，候選人常利用媒體的短視，執行短利長虧的政策，利用公共資源快速收割自己的政治支持度。例如發錢或是建造空有表面的大型建設，這種行為具體可見，選民有感，但實際上的高成本卻又分散抽象，在沒有明確受害者的狀況下不容易被批評。

辦虧錢的大型活動、亂發補貼或是蓋大型建設，可以讓不關心市政的選民很有感，但是為政府開源節流，或是提高政府服務效率的改革者，只會讓我們覺得這人什麼事都沒做。撒錢做事很容易，在有限的資源中繼續提供政府服務才是最困難的，諷刺的是，那些不做點「有感」政策的候選人，反而容易因為缺乏媒體曝光率而遭到淘汰。

當然這不代表所有舉債的候選人一定是亂花錢，舉債有時是為了投資必要的基礎建設，或是創立預期轉虧為盈的官營機構，舉債有它正當與合理的時候。但是如果沒有媒體的明眼監督，用國庫買票其實相對容易，對執政者而言，為國庫減債，其實對他們的政治生涯並不總是一條明智的路。所以如果你的候選人今天幫你省錢了，你可以「合理懷疑」他是個在做事的人。

二、貫徹損害方具體，但受益方抽象的政策

如果一個執政者在位期間，抵抗了高調的反對聲浪，並且務實執行了「損害方具體，但受益方抽象」的政策，這通常是一個不錯的兆頭。我說的是究竟是哪一種政策？以台北市垃圾袋收費為例，在這個政策下市民與商家徒增開銷，是最有理由舉著牌子出去抗議的人，但是在這個政策下受惠的對象（自然環境、未來世代）卻是無法指名道信的具體人物。

在民主制度中，一個政治人物成功的秘訣，往往是多面玲瓏，廣結善緣，但執政者必須要有為公共利益扮黑臉的時候，無論是污染管制，或是為了長期財政健康進行退休金改革，這些都是損害方（工廠、退休者）具體，但是受益方（公共利益）抽象的例子。環境保護與污染管制最能體現「損害方具體，但受益方抽象」類型的政策，提高環保標準往往引發工廠、商家乃至消費者的怨聲載道，然而抽象的環境保護利益卻不容易被認知。除非媒體為執政者形塑有利的民意，執政者通常缺乏政治意願，去主動提出甚至是執行這種「黑臉」政策的。

Photo Credit: iamvista CC0

所以講到扮黑臉的能力，這也是為什麼政客的政治獻金來源如此重要。不是要說接受大型利益團體政治獻金的候選人一定不好，但所謂「拿人的手軟」，選民可以合理懷疑執政者在面對公共與私人利益衝突時，究竟有沒有為了公眾扮黑臉的能力。這也是為什麼選舉經費來源獨立的候選人，總是個值得加分的特點。有在必要時能夠扮黑臉的能力，是保護公眾利益必要的技能。

三、只有八分的承諾

如果你的執政者被媒體訪問時，話通常不敢講得太滿，甚至給不出一個滿分的承諾，這可能其實是一個好兆頭。我們都盼望看到一個能力極強的領導者，但如果單從候選人給的政策承諾有多厲害去判斷，比起一個有能力的領導者，更容易挑到一個金玉其外的候選人。

大家小學的時候可能曾選過學生會代表，但是當時的投票標準現在想起來可能變得非常可笑。對小學時的自己而言，最重要的問題可能是「誰可以增加點心次數？」「誰可以提升營養午餐品質？」，如果早自習跟午休可以變自由時間更好。但是小學的你不會去思考，點心次數增加或是午餐品質提升要花多少錢？這些錢由誰出？或是從什麼開銷中挪用？如果午休時間自由，學生會代表要如何與學校談判？必須負起學生人身安全責任的校方，會如何去應對這種要求？有時候大人們選擇候選人的標準，可能與小學生也不會差太遠，只是營養午餐換成了政府福利，自由時間換成了政府管制。

分配公共利益不是一個黑與白、義與不義的是非題，而是一連串的價值折衷。一個能妄下選舉諾言的候選人，通常不是傻子就是騙子，只有在極少數的狀況下是一個特有能力的候選人。當你收到一個自信滿滿的選舉支票時，記得追問錢怎麼來？具體怎麼執行？因為政府的資源有限，這餅不畫大（增稅或是舉債），就只能從別的地方挖來補。

只有慎選一個口號喊得漂亮之外，還能夠申論如何完成政見（或是充分解釋政見實踐的困難與風險）的候選人，選民才能避開那種只會鼓勵選民做大夢的候選人。

Photo Credit: 關鍵評論網

什麼樣的選民，決定什麼樣的民主

這個指南或許不能讓你選出完美的候選人，但起碼可以讓你避開風險最高的幾款地雷候選人。這篇三點式懶人文希望可以繞過藍綠之爭，讓多數選民能夠意識到與避免，擅長利用媒體與選民注意力短的弱點，投機取巧、空做表面並且濫用公共資源的政客。

但是在成功地挑出你的實力基本款候選人以後，真正的難題才剛要開始。就像先前提到的，執政是一連串的價值妥協，除了務實的領導者，能夠選出有遠見並且能夠反應選民價值觀的候選人，才能表明選民對不同議題的重視與妥協程度意願。例如，「你願意為了經濟利益犧牲多少少數權益呢？」或是再更敏感一點，「你願意為經濟利益犧牲多少的國家主權呢？」這種哲學式的抽象問題，卻也是多數爭議性政策的核心癥結點。這些都不是黑白分明的道德是非題，卻也是多數選民歧見最深的難題。

這種根深柢固的價值觀歧見無法三言兩語解決，但最起碼我希望提供沒有空深入時事的選民，一點簡單判別候選人的工具。與其指責選民不關心政治，不如給大家懶人也可以用的工具。就像挑水果一樣，要觀察過紋路或是聞過香氣才知道甜不甜，挑選執政者也該有這種知識。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航