破解童仲彥對「女權自助餐」的三大迷思

文：方綺

女生開心就說是戀愛、不爽就把男人當性侵犯？吃飯不付錢、還要管你錢，台灣男生是不是真的如童仲彥所說的慘兮兮？

前幾天，台灣阿童——童仲彥一句「冰的啦！推翻女權自助餐」，列舉了女權迫害男性的諸多罪狀，吸引了不少自認「被迫害」男性的共鳴。

這篇文章，其實根本是當代性別問題現形記，堪比PTT之精華、該有的一次滿足。有事嗎這次將帶你坐上時光機、回顧幾篇我們曾寫過的文章，順帶破解幾個常見迷思。

以下，我們將一個個來看仲彥的發言到底有多荒謬！

謠言一：人家是女生欸！女權自助餐真的有這麼好吃嗎？

仲彥跟大家說：「女權自助餐裡，菜色隨時可以變，管你是雞蛋糕，還是紅豆餅？車輪餅？只要掛個女權就可以血口噴人，男人不能在同意後拍照，女人卻可以永遠指著你，笑你肥宅。」

許多男性會運用「我不是仇恨女人、只是討厭那些吃自助餐的而已」的說法，來規避自己身為既得利益者的事實。

在這之前，請搖旗吶喊著「女權自助餐都下地獄」的人摸摸你們的良心，問一下自己：

當你們譴責女性吃自助餐時，你們是真心想為性別平權努力，還是見獵心喜的找到一個抹黑女性主義的角度，藉此讓自己可以繼續貶抑女性生存處境，甚至家暴女性呢？

「我不講學術論述，只想號召所有的男性，對女權自助餐翻桌吧！」嗯，的確沒有學術論述（而且也做不到），因為這篇文章只是仇恨言論罷了。

謠言二：女性主義者可以隨時抓男人胸肌！也太爽了吧

女性主義從來沒有賦予女性亂騷擾男性的權利，OK？

「這些人高舉女權大旗，什麼事都可以無限上綱，我們鄉民們最常見的網聚，可以變成物化女性。但當男人胸肌被女人偷抓，她們竊笑時，說你是天菜，是給你面子。」

仲彥，被物化這件事，其實更常發生在以女性為主角的情境中。

黃海榮（2007）在〈男性凝視與色情〉這篇文章中提到，所謂「凝視」，並非普通的觀看。

與之相比，「凝視」指的是觀看者以帶有評價的眼光審視他人。在這樣的情況下，被觀看者並非被當作「人」來對待，而是被觀看者的眼神恣意的切割、衡量以及審判的「物」。

「凝視」的情況，通常出現在男性對女性的觀看沒錯。然而，即便如仲彥所說，故事的主角由女性換成男性，這並不代表女性對男性的凝視就是合理的、也不等於女性主義的抬頭。

這絕非女性主義者所樂見的事情。

謠言三：十惡不赦又想閹割男性的女權？

有事回顧：〈女性主義真的沒有要騙殺男人〉

就像回顧所說的，女性主義真的沒有要騙殺男人。所以，童仲彥「男人會早死，是因為被女人逼死」這一說，根本已經不是女性主義可以處理的範疇了，請右轉去醫學系謝謝......

反過來說，正因你是男性，你才更應該加入女性主義的行列。父權制度除了壓迫女性，其實也會反過來壓迫身為男性的你——例如，被要求要陽剛、被要求要有男人的樣子。

所以，你必須在外人甚至是家中，例如伴侶妻子孩子面前「大展雄風」，否則你就不夠成功。這時，暴力這種所謂顯而易見的陽剛特質，就可能成為證明自己的一種選項，是吧？

既然父權結構讓大家都不開心，那為什麼我們不試圖改變它呢？

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航