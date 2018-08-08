警方刑求逼供讓他蒙冤32年：蘇炳坤「特赦」後聲請再審，今判無罪

家具行老闆蘇炳坤被控於民國75年持刀搶銀樓殺人，當時遭判刑15年定讞，雖經總統特赦，但他仍聲請再審，今（8）日台灣高等法院判決蘇炳坤無罪。不過無故蒙冤32年，蘇炳坤坦言，自己「高興不起來」。

蘇炳坤被控於民國75年3月23日凌晨，夥同員工郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓竊盜，遭發覺後竟由郭中雄持菜刀砍殺店東陳榮輝，再劫取金飾逃逸。蘇炳坤被檢察官以《懲治盜匪條例》的共同強劫而故意殺人未遂罪起訴，判刑15年定讞，一度入監服刑，民國89年獲總統赦免罪刑。蘇炳坤以新事實、新證據向台灣高等法院聲請再審，去年獲高院裁准。

《自由時報》報導，審判長周盈文宣判時當庭表示，「蘇先生是冤枉的」，本案起因是警察機關急於取供，檢察官草率起訴，再加上法院前審及最高法院未落實無罪推定，造成蘇炳坤蒙受冤枉，高院合議庭對於蘇炳坤多年來蒙受的苦難，表達同情與不捨，也希望蘇炳坤的苦難能換來司法的改革。

遭誣陷被判刑15年，證人：遭刑求才咬蘇炳坤涉案

民國75年3月23日，新竹市金瑞珍銀樓遭兩名蒙面歹徒侵入，歹徒劫走金飾30多兩，其中一人並以菜刀殺傷陳姓店主。警方先逮捕郭中雄，再憑郭的指控逮捕蘇炳坤，兩人被依《懲治盜匪條例》的共同強劫而故意殺人未遂罪起訴。

蘇炳坤一審獲判無罪，二審遭判刑15年，最高法院駁回定讞。蘇炳坤在民國76年開始逃亡，成為通緝犯，10年之後被逮捕歸案，於民國86年6月7日發監執行。

民國89年12月，蘇炳坤獲時任總統的陳水扁簽署特赦令，赦免罪刑；蘇炳坤以新事實、新證據向台灣高等法院聲請再審，去年獲高院裁准。不過，台灣高檢署認為罪刑已無效，再審標的已經不存在，向最高法院提起抗告，最高法院後來駁回高等檢察署的抗告，維持再審的裁定。

去年8月28日高院開庭時，蘇炳坤在庭上哽咽著說，雖然總統特赦他的罪刑，但不代表無罪。回想起30多年前，被警方突然帶走的那一刻，蘇炳坤仍然心有餘悸，好好在家，卻被指做強盜犯，整個人生因此變了調。蘇炳坤說，「30幾年來，我真的天天都是心很不甘，我那麼好的事業、那麼好的人生，真的一夜之間都被毀掉。」

今年7月2日，郭中雄赴高院為再審案作證時表示，自己受到警方刑求，才咬蘇炳坤涉案。

《中央社》報導，郭中雄說，當時到派出所接受訊問，警察就摀住他的嘴、從鼻子灌水，也把電話簿放在他的身上後，用鐵鎚敲電話簿，要他咬出是否有共犯。郭中雄說，因想到蘇炳坤有欠他工錢，所以就跟警察講蘇炳坤有涉案，後來也帶警察去蘇的家中抓人。

郭中雄也談到，當時在檢方的筆錄中，有提到希望自己被判極刑、馬上處決，是因為覺得自己活得很痛苦，被逼著要去認很多他沒有犯的罪。他說蘇炳坤被帶到派出所問訊時，有聽到蘇在喊救命、冤枉等語，感覺像是被刑求。

蘇炳坤的辯護律師尤伯祥當時表示，「這個案子不是只有一個被害人，而是兩個被害人」；在當時這種警察以刑求為家常便飯、檢察官也有意或無意默認刑求的司法環境下，沒有一個人可以倖免，只要被捲進去，都是被害人。

《聯合報》報導也指出，蘇炳坤於再審時數度述說遭夜半遭警察帶走、刑求，揭出警方辦案的黑暗面，並在辯論終結時指控當年的轄區分局長、現任中央警察大學校長刁建生威脅「你再不承認我就拿槍斃了你」。不過檢方認為刑求的指控有待查證，而刁建生聞訊也聲明「沒說過」。

《自由時報》報導，高院判決理由指出，同案被告郭中雄因另一件跟銀樓竊案被捕後，承辦員警認為「作案手法似曾相識」，基於「靈感」而「大膽假設」，產生郭中雄涉犯金瑞珍銀樓搶案的偏見，為求破案刑求逼供，而偵審期間檢察官、法官都從未訊問、調查蘇炳坤是否有遭刑求。

合議庭認定，郭中雄的自白不是出於自由意志，偵審期間供述前後矛盾，也不符與客觀事實，不能證明蘇炳坤犯案的證據。

另外，銀樓老闆陳榮輝一度在警詢時，指認歹徒兩人「好像」是郭中雄、蘇炳坤，但他無法確認歹徒究竟是誰，且老闆與老闆娘兩人在地檢署和法院作證時都說，蒙面歹徒用手電筒照他們的眼睛，使他們並無法確認，而兩人指稱歹徒身高也與郭、蘇不符，合議庭認為這無從證明郭、蘇涉案。

32年冤案連審判長都不捨：你的委屈換來改革

（中央社）審判長周盈文今天宣讀判決時，也對蘇炳坤表達同情。周盈文表示，全案無證據證明蘇炳坤參與民國75年的新竹市金瑞珍銀樓強盜殺人案，但蘇炳坤卻因此遭判刑確定，是被冤枉的，直指檢、警、法院三大缺失造成冤案。

周盈文說，造成本件司法冤案的原因有三個，首先是警察急於破案，便宜行事不當取供，導致郭中雄不實供述；再者則是檢察官未盡偵查主體責任，對警察移送卷證照單全收，草率起訴。而高院前審、最高法院皆未落實無罪推定原則，對於證據的任意性、真實性未詳加調查，造成冤判。

周盈文指出，蘇炳坤因辦案人員疏失，導致被冤枉，飽受煎熬長達32年，高院對蘇炳坤所受苦難，表達同情與不捨。他說：「你的委屈苦難會換來進一步的司法改革，我們會從你案件汲取教訓，引以為戒，落實人權保障。」

而蘇炳坤庭外受訪表示，他清清白白，沒有虧欠司法，也只是一個平凡老百姓、生意人，但家庭、事業卻無緣無故地被弄成這樣，自己含冤32年多，「今天無罪判決，我講一個良心話，我其實高興不起來。」

記者詢問蘇炳坤，高院今天做出的判決是否為遲來的正義，後續有無求償計畫；蘇炳坤說，「坦白說，已經太晚了」，求償部分會請冤獄平反協會幫忙處理。而根據《鏡週刊》報導，蘇炳坤入獄兩年多、收押兩個月，共943天都可以視為司法違法限制人身自由，若以每天5000元計算，蘇炳坤可爭取冤獄賠償金共471萬5000元。他的律師團今強調，蘇炳坤是人身自由遭限制，不應只著重在錢。

蘇炳坤辯護律師之一的尤伯祥說，很欽佩法院所提的上訴駁回理由，這是台灣司法很大的進步。

他表示，在本案救援過程中，當時的檢察官彭南雄扮演重要關鍵角色之一，如果不是彭南雄在案件確定後，願意進一步重啟偵查，他想這個案子無法峰迴路轉，有這麼堅實的再審基礎，而且彭南雄願意本於良心來救這個冤案、做這件事，是非常不容易的。

尤伯祥也說，希望這個案件能讓台灣的司法轉型，增添非常重要的進步動力，而在轉型正義中，司法是非常重要的環節，如果從這個案件作為破口，正視過去刑求遍地的情況，他認為司法轉型可以期待。

而另一名被控11年前在高雄鳳山殺害運將的男子林金貴，原被判無期徒刑，但此案並無明確罪證、加上林金貴的姊姊提出新事證，入監服刑九年多（3954天）的林金貴也在昨（7）日改判無罪，若將來無罪確定，以每天最高5000元計算，被告可求請冤賠金約1642萬元。

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核稿編輯：楊士範