圖解「美中貿易戰」數據背後的愛恨情仇

文：楊永明

中美貿易關係

圖片來源：《亞洲大崛起：新世紀地緣政治與經濟整合》╱作者：楊永明╱捷徑文化出版 圖片來源：《亞洲大崛起：新世紀地緣政治與經濟整合》╱作者：楊永明╱捷徑文化出版

中美經貿關係是中國經濟實力上升最受注目的議題之一，深刻影響中美雙邊關係，甚至會影響全球經貿情勢變化。中美經貿議題包含貿易逆差、匯率、投資、智慧財產權等，其中最主要的是中美貿易發展與貿易逆差所帶來的中美政經問題，特別在美國川普政府上台後，兩國爆發貿易戰爭的可能性一直煙硝塵上。

中美關係從1972年開始恢復，當時雙邊貿易額只有1,288萬美元，到了1988年增加至82.6億美元，1998年則接近900億美元，2008年躍升為3,337.4億美元，去年2017年，中美雙邊貿易規模達到5,836億美元。目前，中國是美國第一大貿易夥伴、第三大出口市場和第一大進口來源地，而美國則是中國第二大貿易夥伴、第一大出口市場和第五大進口來源地。

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至於美中貿易逆差問題,更是逐年增加擴大。依據美國商務部公布數字，美中2017年貨品貿易總額達6,360億美元,其中,美中之間的逆差有3,752億美元，創下此數據的歷史新高。美國去年對外貨品貿易逆差達8,100億美元,因此美中貿易逆差占了46％以上。美國對中國出口的主要商品為運輸設備、機電產品、植物產品和化工產品，美國自中國的進口商品則以機電產品為主。中國是美國機電產品、紡織品及原料、金屬製品和塑料橡膠的首位來源國。

由於巨額貿易逆差成為每次美國選舉的重大議題，美國與中國之間的貿易關係變得劍拔弩張。剛上任的川普政府，因為需要北京協助因應北韓核武威脅，而在2017年暫時擱置中美貿易爭議，但即使如此，川普政府在2017年接連針對中國祭出「201條款」、「232條款」、「301條款」分別針對太陽能模組、鋼鋁、智慧財產權與技術移轉啟動貿易調查。

美國進入有期中選舉的2018年，各方預測美國政府對中國大陸的單方貿易制裁已箭在弦上。川普政府楬櫫「美國優先」政策，以改善貿易赤字及製造業重返美國為施政主軸，中國大陸居美國逆差首位，占美國貿易赤字總額將近一半，自然會以中國為對象推動「公平貿易」。

果然，在川普稅改之後，到3月22日，川普簽署「中國經濟侵略」備忘錄，宣佈對一系列中國貨物徵收進口稅，每年稅額約600億美元，北京方面則反制表示不排除針對美國進口30億貨品增加關稅以報復美國的作為，一時之間這全球前兩大經濟體恐陷入貿易戰的氛圍高漲，全球股市受創大跌，讓全球經貿發展面臨不可測的風險。

中美兩大經濟體之間的貿易糾紛如果演變成為兩國貿易大戰，雙方都不會是贏家，各自經濟與企業都會受損，因此威脅貿易制裁是手段，最終是希望以談判方式逼對方妥協或各自讓步，達成平衡貿易逆差的目標。果然中美雙方貿易談判進行到5月中旬，雙方達成「不打貿易戰、不課徵特別關稅」的共識，各界多認為中美貿易戰已和緩，未來視雙方平衡逆差談判結果以及中方修法開放市場作為而定。

但兩週後5月底白宮突宣布對中國出口的500億美元商品課徵25％高關稅，嚴格限制中國的收購與投資。同時，美國商務部也宣布對歐盟、加、墨進口的鋼鋁製品課高關稅，引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。川普政府的反覆已經是常態，但是中美貿易戰、甚至全球貿易戰陰影擴大，如果發生將會對全球經濟與金融產生嚴重衝擊。

我認為中美貿易戰不是單純貿易逆差或幫美國工人找回工作的表面問題，美國發動貿易戰的戰略目標除了維護美國經濟利益外，其實也是反制中國的崛起，特別是在科技與經濟層面。川普政府講明是要阻止「中國製造2025」，防止中國「偷竊」美國科技與智慧財產，為達此目標不僅是貿易戰，甚至南海議題與台灣牌都是籌碼。

以下以方塊說明「中國製造2025」（Made in China 2025）：

圖片來源：《亞洲大崛起：新世紀地緣政治與經濟整合》╱作者：楊永明╱捷徑文化出版

果然，2017年底美國公布「國家安全戰略報告」，把中國定位為「戰略競爭對手」，並指責北京奉行的戰略是在削弱美國的「經濟侵略」。隨後在2018年初美國防部公布「國防戰略報告」，當中提到中國和俄羅斯重新崛起是美國的繁榮和安全的「核心挑戰」，由此可見川普政府楬櫫的國家安全與國防戰略皆劍指中國的經濟崛起與軍事發展，質疑中國的威脅及意圖，令人無法排除兩國發生貿易戰爭的可能性。

然而，中美之間呈現的是複雜、動態的競合關係，雙方發展良好穩定合作不僅有助兩國關係，也對亞洲經濟有正面效應。如果任何一方在國家安全戰略上定位彼此為長期競爭對手，這將會提高雙方關係惡化的風險。如果川普真的只是要經貿利益，則中美談判解決問題的可能性非常高，但是如果美國是要遏止中國崛起，則兩強之爭還是無法避免的。

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書籍介紹

《亞洲大崛起：新世紀地緣政治與經濟整合》，捷徑文化出版

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作者：楊永明

歐美國家的式微，亞洲強權的奮起，近年來已經明顯開始進入黃金交叉的階段，中國、印度、東協、日本的一舉一動，都可能成為改變未來的關鍵之一，更不用說令人聞之色變的北韓問題，影響範圍之大，世界各國無不認真正視！

當全世界都在關心亞洲動態時，身為亞洲人的你，可不能袖手旁觀！你以為「亞洲崛起」是未來趨勢，但事實上它已屬於現在進行式！

Photo Credit：捷徑文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航