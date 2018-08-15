達賴喇嘛與當代科學家的對話：佛教的「空」放在量子力學裡就容易理解了

文：丁一夫、李江琳

佛教的心智觀

B：藏傳佛教在利用心智影響身體的「功法」方面很精深，也很神秘，拙火瑜伽只是其中之一，還有其他功法。由於密宗秘不外傳的傳統，其中到底有多少方法可被研究開發、脫離宗教框架，用來利益大眾，至今還不清楚。但是，就以班森所測量的拙火瑜伽喇嘛為例，藏傳佛教的修練方法為現代科學研究提供了考察的對象。僧侶們在寺院裡已經修練了千百年，如果無效也無益，不可能持續到現在。而且，藏傳佛教有自己的知識體系，對這些功法自有解釋。

A：這主要是指什麼？

B：這種解釋主要是對「心智之本質」的解釋。心智（mind）是什麼？ 這是一個根本性的問題，事實上現代科學，包括醫學和心理學，都無法徹底回答這個問題。作為古印度文明長於「內觀」自身內在精神世界這一傳統的繼承者，藏傳佛教對心智的本質有自己獨到的分析和理解。達賴喇嘛在討論會上講解了佛教的心智觀，引起了與會西方科學家們的極大興趣。

達賴喇嘛說，他接觸了各種不同宗教與文化背景的人，包括科學家及徹底的唯物論者，有很多人甚至不接受「心智」的存在，因為心智不是一種可以觸摸的物質。佛教不接受造物主上帝的觀念，但是認為心智是存在的。佛教強調個人本身所具有的力量和潛能。有些人認為佛教是屬於無神論的意識形態。他說，他相信佛教可以做唯物論和宗教之間的橋梁。

達賴喇嘛介紹了佛教中大乘和上座部佛法的基本教義和修習，由此指出，佛教是一套知識體系，這套體系是以對「實在本質」理解為基礎，即佛教所說的「實相」。缺乏對「實相」的理解，就談不上真正的佛法修行。

佛學的另一個基本觀念是「因緣」，即所有事物都不是自身獨立存在的，而是依賴原因和條件而產生。

達賴喇嘛告訴與會者，在佛教典籍中，無論是佛經還是密宗經典，都有關於心智及其本質的廣泛討論。這種討論有的是出於思辨，有的是出於觀察。思考和理解心智，是學佛的人在理論和實踐方面的必然途徑。也就是說，修持密宗的人必須理解心智的本質。如果不去理解心智的本質，不去理解心智和外在世界的關係，就不能好好修持密宗。所以，密宗典籍對心智與意識進行分析，將心智和意識分成各個細微層次，對意識的各個層面有細緻的描述，講解了心智的細微層面和生理狀態的關聯，也講解了瑜伽靜坐修行怎樣利用生理原動力來影響修行者的種種意識狀態。

達賴喇嘛還講解了一些密宗的觀點：密宗認為心智的根本性質是潔淨的，這種純淨的本質稱為「明光」（clear light）。各種使人痛苦的情緒，如欲望、仇恨、妒嫉等等，都是條件的產物，佛教稱之為「緣」，那不是心智本身的性質。當心智的明光被各種「條件」遮蔽或抑制時，就產生痛苦的情緒，佛教稱為墮入苦境。但是，運用適當的靜坐冥想和修習，人可以超脫苦境，體驗心智的明光性質，走上解脫和根本開悟之道。

佛教認為，修行就是用各種方法來達到明光的終極潔淨狀態，使得心智的本質完全顯示出潛在的能力，即所謂開悟。

達賴喇嘛也引用了科學家的說法，指出佛教典籍裡提到身體內有特殊的能量集中點，可能和神經生物學家所說的人體免疫系統有關。這些能量集中點受各種情緒的影響，然後再影響到人體的其他生理反應。由於身體中存在這些特別的能量集中點，使得心身之間有密切聯繫，所以修練瑜伽或者靜坐冥想來訓練心智，對健康有明顯的功效。

A：達賴喇嘛講解的這些知識是佛教知識體系的基礎，討論會上的西方科學家聽得懂嗎？

實相與空性

B：參加哈佛大學討論會的西方人有不少接觸過東方文化，有些科學家自己就有靜坐冥想經歷，體驗過功效，所以對藏傳佛教最高導師達賴喇嘛來講述佛教基本教義，都表現出高度熱情。

達賴喇嘛說，佛教哲學家考察實體的根本性質後得出的結論是，事物缺少本有的存在，即缺少自我定義、自我證明的特性。如果我們對事物做追根究柢的分析，就會發現它們並不如其表相那樣存在。事物並不像它們看起來那樣是實在、客觀、獨立的實體。事物的表相和其存在的本質之間有不相符合之處。看到這一點，能使我們免於絕對論極端執著於實體的觀點。但是，在我們的經驗裡確實有事物存在，我們不能否認事物名義上的存在，這一點使我們免於虛無論。

如果事物並不如它們看起來那般存在，且不具有客觀的實質，同時它們又確實是存在的，那麼它們的存在是怎麼回事呢？ 它們是以何種方式存在呢？ 佛學的解釋是，它們是形式上、相對的存在。

達賴喇嘛解釋說，佛學認為事物不能單獨依靠自身存在，而必須依靠和他者的關係而存在，即「緣起」，然後他介紹了佛學重要的「空性」概念。他說，「空」是「實相」的終極本質。

A：這就是佛教「空」的概念。佛教的「空」並不是徹底斷滅、「一無所有」，而是指出事物並無「本性」，亦無「常性」，即尊者所說的「缺少自我定義、自我證明的特性」，也缺少恆常不變的特性。就此而言，事物的終極本質是「空」。「任何事物都必須依靠他者的關係而存在」，即「諸法互為緣起」。在佛教中，「空性」是比較難理解的概念，也是容易被誤解的概念。但是，了解了「緣起」的意義，就不難理解「空性」，故有「緣起性空」之說。然而，「空」的概念在量子力學和當代基本粒子物理學裡就容易理解了。古老佛學的「空」概念和當代物理學的空間觀的契合，真是非常奇妙。

B：是的。達賴喇嘛後來和物理學家詳細討論過這些概念。而在這次哈佛討論會上，達賴喇嘛指出，心智也缺乏具體化的存在，但是我們能看到心智是存在著的，你不能否定心智的存在，所以，心智的這一性質，也可稱為心智的空性。

達賴喇嘛說佛教認為，我們心理上和情緒上的問題，都是因為我們對「實相」的認知發生了錯誤，我們看到事物的表相，就以為事物是以它們顯現的樣子存在著，而不理解這只是事物的表相，這表相與其真正的存在不盡符合，也就是說，我們把表相當成了事物的本質，即實相。而我們又執著於事物表相的持久不變，認為它們具有自身獨立存在的實質。這種背離實相的認知，是我們心理和情緒上痛苦的根源。佛教認為，透過對「實相」的了解，洞察事物並非實有、本性為空的道理，能使心智開放，獲得心理和情緒上的快樂。

A：對心智的這種說法帶有佛學理論的特點。佛教並不認為心智或意識完全依賴於物質性的大腦。唯物論者一般不接受這種觀點，而現代科學家相對來說比常人更傾向於唯物論。討論會上，有沒有科學家提出，佛教以為是心智發揮作用的地方，其實是某種物質的作用造成的？

心智與唯物論

B：有科學家提出了這樣的疑問。哈佛大學一位研究細胞學的神經科學家大衛・波特（David D.Potter）說，他和一些同事就質疑，為了了解腦科學並促進對人類行為的認識，是否需要求助於一個非物質、透明的「心智」？ 他的意思是，徹底唯物論的觀點也許足夠解釋一切，心智終究只是某種物質對人的大腦和身體發揮作用的結果。

他以吸食毒品古柯鹼為例。吸毒者自述，吸食毒品可以產生幸福感，而且導致對此幸福感的終生記憶，這種幸福感比他所經歷過的任何其他幸福感更強烈，而且，這種幸福感沒有任何不正常感覺，完全正常，只是更強烈。所以，大腦科學要了解和解釋，為什麼毒品的物質分子能夠使人產生幸福感。也就是說，幸福感是否只是大腦裡的某些化學物質反應的結果？

現代大腦科學已經發現，古柯鹼分子的作用機制是它加強了大腦中一種多巴胺物質的效應。神經科學家發現了這兩種物質的作用，以及它們能使人產生幸福感，於是傾向於把情緒和情感設想成化學反應，尤其是發現這種物質作用可以重複，任何科學家都能透過實驗得出相同結果，這一點對科學家很有吸引力，因為它符合當代科學的經驗實證。發現了這種可能性以後，就更不願求助於非物質的心智來解釋人的情緒了。

從這角度來看人的情緒，科學家們就傾向於把人的情緒和感情歸結為大腦中化學反應的結果。無論是仇恨還是男女情愛，都只是大腦或身體中某一種或多種物質的化學作用，科學家的任務只是找出這些物質是什麼，化學作用的機制是什麼。

這種徹底唯物論的觀念相當吸引人。如果人的心智和情緒真的只是大腦或體內的化學反應的結果，那麼回頭向佛教等古老傳統尋找理解心智本質的鑰匙，不僅沒有必要，也不會成功。

A：這是對佛教心智觀的挑戰，我相信很多具有唯物論觀念的人會期待佛教如何回答這個問題。達賴喇嘛在討論會上是怎麼回答的？

B：達賴喇嘛的回答很有意思。他肯定了科學發現的意義，認為科學家們探索和發現化學物質對人體大腦的作用導致人的情緒變化，對我們了解人類心智極有助益，說明了人的情緒有時候和大腦中的物質有關連。然後，達賴喇嘛請教波特，古柯鹼對人情緒的影響，有沒有發現個體差異，即古柯鹼對人情緒的影響，是否有人強一點、有人弱一點？

A：波特怎麼回答？

B：波特的回答是肯定的。古柯鹼對人情緒的影響和作用，有個體差異。而且，有些人容易成癮，另一些人不容易成癮。不容易成癮的是那些比較快樂、精神比較豁達開朗的人，反之，比較憂鬱不快樂、精神上缺乏追求的人容易成癮。

A：波特無意中已經回答了自己的問題。

B：是的。達賴喇嘛倡導並參與佛教和現代科學的對話，他的態度非常謙卑而開放。在他的影響下，每次對話都提倡不同觀點的互相切磋，沒有什麼觀點不可以受質疑，也沒有什麼是絕對正確的。每個人關心的是，在別人不同於自己的觀點中，是否有可取之處，是否可以補充或糾正自己的認識。

針對極端唯物論者質疑心智的作用，甚至質疑心智的存在，達賴喇嘛沒有表示不同意，在肯定了唯物論觀點的合理性一面後，他正面講解佛學密宗典籍對靜坐冥想和瑜伽的理解。達賴喇嘛指出，佛學認為這些功法是為了控制修行者的生理力量，使它們不會影響「明光」心智。這一過程，和藥物的化學效應有相似的地方。

達賴喇嘛提出，同樣的藥物比如古柯鹼，對不同的人，比如意志力薄弱的人和意志力強的人，快樂的人和不快樂的人，所產生的效應不一樣，這不就是心智的作用嗎？心智的存在是一種客觀事實，只不過現代科學對大腦進行觀測探索時，仍無法從外在確定，因此心智的存在至今只能依賴主觀的陳述。

A：當代科學家對於還不能「掌握」到的東西，傾向於繞過去、避免談論，因為科學界的規範要求你要嘛別談，要談就得拿出可以實證的事實和數據來。顯然，每個人都知道自身意志的存在，因此都明白「心智」是一種「客觀存在」，誰也不會否認「心智」存在，但是每個人除了主觀陳述，誰也拿不出「心智」或者「意識」這個實實在在的東西來。科學家可以展示物質性的大腦，可是無法展示「心智」或者「意識」，這確實是令科學家們很無奈的難題。

B：達賴喇嘛說，當我們談到佛學裡的「心智」時，不是把它當成單一實在的個體，或把它看成一件無形的東西，而是一個相互關聯的認知和心理事件的複雜網絡。他說西方人似乎以為，佛教所說的意識或心智，是指一件獨立於身體的實質個體，這是一種誤解。在佛學裡，心智是互相牽連的心理事件所形成的複雜網絡。佛教徒不認為有一個「我」，一個「自我」，或者一個永恆的靈魂住在身體之中，就是因為他們不把心智看成獨立於身體的實質個體，而是看成一個動態，與身體的生理狀態密切相連相關、永遠在進行中的過程。獨立、永恆的靈魂這種假設不符合佛學的基本哲學。最後終於可以和人類肉身分離的，不是靈魂，而是心智最精微層面的「明光」。

討論到最後，自稱是「不可救藥的唯物論者」的神經科學家波特向達賴喇嘛提了「最後一個問題」：如果在未來的某個時候，我們有了足夠多的知識能夠用遺傳工程的蛋白質和氨基酸，或者用工程上的晶片和電路，做出一個有機體，讓「他」具備我們所有的優點而沒有我們的任何缺點，您會去做嗎？

達賴喇嘛笑著回答說，如果可能做得到，儘管去做好了，那省了我們好多麻煩。

A：看來唯物論者仍然會把「發現」並「製造」心智的希望，寄託在對物質世界的研究上，而避免直接討論那無形但事實上存在的人類心智和意識。

相關書摘 ►達賴喇嘛與科學家的對話：在藏傳佛教哲學中，是否有和「潛意識」概念相應的思想？

書籍介紹

本文摘錄自《智慧之海，達賴喇嘛與當代科學家的對話》，聯經出版

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作者：丁一夫、李江琳

從「客廳對話」發展成「公開對話」，

藏傳佛教的高僧怎麽會和當代的一流科學家持續對話三十年？

他們怎麽談那些深奧的科學和佛學知識？

怎麽對待西方科學和東方佛教之間的深刻分歧和巨大鴻溝？

這樣的對話對當代佛教和科學意味著什麽？

對我們每個人又有什麽啓示？

以智慧出發，從廣袤的陸地到深邃的海洋，當宗教遇上科學後激發出哲思的火花！

達賴喇嘛：佛教科學與現代科學之間的切磋，無疑是東西方兩大文明之間的交流，不只我們可以從西方科學研習到不少事理，現代科學家也能從佛法的擇法智慧中學習到許多知識。這樣的心智交流研討會不僅對雙方非常有益，而且對於人類聰慧之提升，對於世界祥和也有幫助。

達賴喇嘛和西方科學家的「心智與生命研討會」，已經持續了三十年。作爲藏傳佛教根本上師、藏民族的精神領袖，他倡導不同宗教信仰之間的對話交流，倡導並身體力行於東方佛學傳統和西方當代科學之間的對話，倡導普世價值和普世責任，倡導建立在科學和理性基礎上的超越宗教的世俗倫理。

《智慧之海，達賴喇嘛與當代科學家的對話》這本書就是介紹藏傳佛教的高僧，怎麽會和西方的一流科學家持續對話三十年？他們怎麽談那些深奧的科學和佛學知識，怎麽對待西方科學和東方佛教之間的深刻分歧和巨大鴻溝？這樣的對話對當代佛教和科學意味著什麽？對我們每個人又有什麽啓示？

跨世紀的精采對話，一方面是學術探索，一方面是利益衆生，幫助大衆尋找達到快樂內心的途徑。在這兩個層面上，現代科學的知識可以幫助我們更理解實在的本質，即佛教所說的「實相」，而長於「內觀」的藏傳佛教和浩瀚的佛學經典，能够彌補現代科學在探索人性方面的不足。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰