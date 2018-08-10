施比受有福？給BDSM初心者的使用說明書

此篇文章將會簡單介紹BDSM的幾項實踐方式，提供給各位鄉親參考。

以下內容將包含：B / D（綑綁Bondage／調教Discipline）、D / s（支配Dominance／臣服submission）、S / M（施虐Sadism／受虐Masochism）等多樣不同的形式，供各位參酌。

然而，每一個在BDSM關係中的人接受與喜好程度不同，各項內容不一定互相包含。實踐內容請以「安全、理智、知情同意」為準則，切勿以任何身份勉強他人進行BDSM之實踐。

BDSM一定有風險，施虐受虐有賺有賠，實踐前應詳閱本公開說明書。

主奴羞辱：日常兇悍的你，在床上不過是我的一隻小貓貓

Photo Credit: 女性主義有事嗎

「我的貓貓怎麼啦，怎麼露出這種欲求不滿的表情？」H在L的耳邊輕輕問道，講話的時候不忘呼氣到L的耳朵裡，L忍不住瑟縮了兩下。

「嗚、報告主人，貓貓、貓貓沒有⋯⋯」好癢啊。L的回應自己聽了都心虛，他望向H，他的主人。

他總覺得自己要用仰望的方式看H。世界上怎麼會有H那麼好、這麼優雅又強大的人，願意當他這樣殘破、差勁的人的主人呢？

「是嗎？」H不疾不徐地往他的下腹摸去，「那這裡怎麼這麼興奮？」H依然在耳邊發問，L則以兩聲嗚噎回應。「哼、哼、主人⋯⋯」下腹傳來的刺激仍然讓L害羞得不知如何是好，他知道H在等什麼：「因為、因為貓貓、貓貓賤啊⋯⋯」

「乖。」H用憐愛的眼神看向L。「說實話的貓貓才是我最可愛的貓貓。」話音剛落，H在L下腹的手加強了力道。

「嗚、主人、這樣、這樣真的會⋯⋯」H饒富興味地看著努力不讓自己失去理智的L，心想，真想讓其他人看看平常兇悍的L，在床上這麼可愛的樣子。

哎，怎麼看都看不膩。

有事小教室：

對於BDSM常見的誤解之一，就是只要「強勢」就是「支配者」。但並不是！請收起你想隨便稱呼別人「母狗」、「賤狗」的慾望，即便對方喜歡臣服或受虐，也不代表他們想被你這樣稱呼，不要沒禮貌。

在主奴關係中，並沒有強制規定任何一方的模樣，甚至也有「喜歡受虐的支配者」（M+Dom）的組合存在。在「支配／臣服」關係中，更重要的往往是心理層次的，支配者在實踐BDSM關係中必須讓臣服者願意依賴，讓臣服者將自己交給他，並且進一步擔綱起引導對方進入情境的責任。

否則天外飛來一句羞辱，只會讓人滿頭問號，瞬間從那個情境中抽離。如果想嚐嚐冷場的滋味，歡迎嘗試，當然被封鎖的話，有事嗎也是不會負責的呦！

所以以後在任何場合（不論現實虛擬）不要再亂叫臣服者或者受虐者「小母狗」、「小賤貓」、「賤奴」等等語彙了，亂稱呼人只會讓對方白眼翻到地球的另一側，外加立刻乾掉軟掉而已！

生活控管：「主人，請問今天奴應該穿哪一套去上班？」

Photo Credit: 女性主義有事嗎

「主人，請問今天奴應該穿哪一套去上班？」P將三套衣服鋪在床上，分別拍照傳給J看。

照片發出去，J很快就已讀了。現在是早上八點，每天的這個時間點，都是J要替他選擇今天穿著什麼樣的衣服的時候。為了能夠讓J更有效地掌控狀況，P的生活作息極度規律，一切都不忘跟主人報告。

『第三套。今天比較悶，要記得多喝水。』J在五分鐘後傳來訊息，P有點得意，適當造成主人的困擾是他的小小興趣，表示自己越來越抓得到主人的品味。

「好的，主人。」即便主人不在我旁邊，但他隨時都在我身邊。

有事小教室：

生活控管有許多層面。除了報告行程這些基本款之外，有些人會連經血量、喝水量都會向另一方報備（感恩讚嘆月亮杯，讓回報經血量變得簡單又輕鬆）。另外，生活控管也可能包括體態與性慾，包括圈內討論度很高的貞操帶也囊括在生活控管的範圍內。

生活控管不只是給予對方限制，更多的是藉由這種行為，讓對方能夠產生心理上的依附。不過要注意控管的內容如果涉及專業知識（像是運動或飲食），要記得洽詢專業人士，控管過程中也要給予適當的彈性，千萬不要變成恐怖情人（？）哦。

Spank：說好了，忘記報數就要從頭打起喲

Photo Credit: 女性主義有事嗎

「一！」R跪在椅子上，手扶著椅背大聲報數。一聲清脆的「啪」響起，但這才只是第一下。

啪！

「二！」愛的小手打過赤裸的屁股，R背對著U。U沒有准許他回頭，所以他也好奇U現在的表情到底是什麼。

啪！

「三！」U很滿意R的報數，清楚又大聲。今天R刻意穿著自己最喜歡的衣服出現在他面前，分明是對他的挑逗。既然如此，他也不能讓用心打扮的R失望。

愛的小手一下又一下打在屁股肉上，對於U打人的技術如何，R是再清楚不過，U的每一下都打在剛剛好的地方，夠大聲、也疼，但不會讓人受傷。

但偶爾，也有不是在屁股肉上的時候。愛的小手這次打在大腿內側，對於不知道U的人在哪個方位的R而言，這一下是出乎意料的。

「啊！」R喊出聲，不知道是痛苦還是愉悅使然，一時之間忘記報數。

「怎麼沒有報數了呢？」愛的小手不再舉起，反而是輕輕刮過大腿內側，不自覺地，R的屁股翹得更高了。

「不、不小心忘記了⋯⋯」喘著氣，R儘量讓自己的聲音聽起來別太過於開心。可惜，U怎麼可能沒有發現R那藏不住的愉悅感？

「不小心忘記，那就只好重來囉。」

有事小教室：

Spank的範圍很廣，基本上是以「打」產生的痛覺（與支配感）帶來快感的方式，也是許多一般情侶拿來增添情趣的小招數，也是很多人想帶領對方探索BDSM時，會提議的內容。

BDSM中，使用在spank的道具很多，從最簡單的手，到各式鞭子、各種拍板，都會造成不一樣的痛覺效果，當然，生活中常見的愛的小手或者其他懲罰工具，也有可能成為spank實踐中的道具。

不過要注意的是spank過程中的力度拿捏，請不要一個沒控制好力道，讓對方懷疑起自己到底在實踐BDSM，還是應該要立刻穿起衣服撥打113。

另外，對於許多受虐者而言，打到瘀青而在隔天可以持續感覺到些微痛楚，是一種疼愛與幸福的情況，但並不是所有人都抱持這樣的想法，請務必設定好安全詞，確保每一下都用著正確的力道，打在正確的地方呦！

露出：小心，也許暴露狂就在你身邊♥

Photo Credit: 女性主義有事嗎

A跟T並肩走在深夜的公園裡，A穿著長版的外套，外套的釦子全部都扣了起來。而T則是一身輕裝。

如果沒有特別注意的話，大概就像兩個親密的情侶在公園散步而已吧？T的手扶在A的腰上，兩個人不快不慢地走著。

真的嗎？

如果真的很仔細看的話，或許，會有人發現在夏天的晚上，即便氣溫相較於白天，沒有那麼悶熱，A身上的外套並不屬於這個天氣。

或許再敏銳一點的人，會發現，A的臉上其實有著幾分羞澀，T相對起來則是怡然自得。

「欸暴露狂。」T帶著惡趣味在A的耳朵旁邊低聲說道，A的身體震了震，還是不甘心地反駁：「什麼暴露狂，明明就是你叫我裡面什麼都不要穿的！」

「但你很喜歡啊。」T捏了捏A的腰，惹的A忍不住叫了出來。。

「噓⋯⋯」罪魁禍首此時提醒A壓低音量：「想讓全世界都知道這裡有個暴露狂嗎？除了外套什麼都沒穿？」

「你！」這次真的是嬌嗔了，即便A不想承認，他仍感覺到得自己的身體是如此滾燙，心臟也在瘋狂地跳著。

此時T解開了一顆外套的扣子，只要再解開兩顆，A的上身就會袒露在路人面前。

想到這，A感覺到自己逐漸躁熱了起來。

有事小教室：

不論是不穿內衣／內褲，讓赤裸的身體感受衣物的摩擦，又或是在窗邊進行性愛，這類「時刻擔心自己曝光」的羞恥感，都讓露出遊戲刺激滿點。

忍不住揣測他人是否發現自己其實違反了「道德界線」，這種藉由羞恥感帶來快感的方式，在BDSM中並不少見。然而，有事嗎要提醒的是，還是不要真的違反公序良俗喲！

尤其現在資訊發達的社會，可別一不小心就上了爆X公社，否則可就麻煩大了。在江湖走跳，一定要注意安全，別違法法律或是讓自己惹上不必要的麻煩喔。

乳膠：全身都被緊緊咬住的束縛感

Photo Credit: 女性主義有事嗎

選了一個空閑的午後，E打開冷氣與電風扇，房間開始變得冰涼。

是時候開始了。

他拿出他的乳膠衣，將內裡塗上潤滑劑，以免摩擦力太大而沒辦法順利地穿上。首先是下身，花了一點時間讓自己套上，E耐心地將空氣擠出，乳膠衣也順勢咬上E的肌膚。

啊，束縛。

E長吁一口氣，享受著被緊緊束縛的感覺，首先是小腿、大腿，最後是臀部。每個部位，都被乳膠緊緊貼合著。

拉起下身的拉鍊。接著是上半身，一樣的束縛感，一樣緊咬住身體的感覺。

E放輕呼吸，將身後的拉鍊拉上。壓迫的感覺讓所有活動都變得小心翼翼。

最後是頭套，將頭套的洞對上自己的鼻孔，套上頭套，大功告成。E站在全身鏡前看著自己，身上每一寸肌膚都被乳膠包圍，身材自然展露無遺。

E覺得自己比起一個人，更像一個娃娃、一個物體，這讓他忍不住感到興奮。膠衣並不透氣，E感覺到自已的汗在慢慢滲出，熱，這也讓他興奮。

有事小教室：

乳膠衣／面具據說是BDSM中比較小眾的，衣服的訂做或者量測也比較困難，要精準，因此也很貴。然而乳膠衣可以讓隱蔽性提高，也讓他們成為BDSM論壇中經常出沒的群體。

專注於被束縛的感覺，有些人藉由穿上乳膠衣，讓自己更靠近「物」或者更靠近其他生物（也有乳膠狗狗的存在），也有些人對於乳膠的味道感到迷戀。但乳膠衣一件要價不斐，保養也較為費力，想嘗試的人要認真爬文之後再實踐哦！

綑綁：當麻繩鑲進我的肉體，留下一圈圈的烙印...

Photo Credit: 女性主義有事嗎

Z站在C面前，手裡的繩子鮮紅而危險。

先是手腕，經過處理的麻繩繞上，再緊緊纏住，在C的手上形成一個漂亮的結。

接著是C的胸膛。一圈一圈，Z湊近C的耳邊輕語：「受不了的話要說。」

C點點頭，但接受Z的綑綁這麼久，他相信Z早就熟知他能接受的極限。

「你感覺到了嗎？」Z又湊到C的耳邊詢問，C點點頭。

「那是愛。」

繩子鑲進自己的肉裡面，解開之後會留下痕跡的吧？C想，那正好，他喜歡這樣，他喜歡自己身上的痕跡，那讓他記得自己被重視，也讓他愉悅，這也讓他記得，自己與Z的相處，就像是一門藝術。

他們的繩縛是安靜的，Z專注綁著繩結，也專注不要讓C感到剛剛好的不適。

遊走於情色邊緣的藝術嗎？亦或者是不小心跨域治藝術邊緣的情色？

時間差不多了，胸口與腳踝都佈上繩子，Z用了點力氣，C凌空而起。

有事小教室：

硬要說的話，其實繩縛跟綑綁不一定是相同的事情，綑綁可能更有增添情趣的部分，像是大家喜歡的把手腕綁住，或者綁住腳踝乃至矇住眼睛。自己被限制住，被迫面對自己的情慾，沒辦法做出阻攔，或許更能挑起某些人的興奮之情。

而繩縛在表演的項目中，是更接近藝術的存在，繩師會隨著音樂表現節奏，也會時而裸露地表現情慾，時而收斂，將世界局限於他與被縛者之間。

不論是綑綁亦或者繩縛，都要注意不可綁過緊，否則會造成血液的不流通，也要注意綑綁的器材，不要讓對方在非預期的狀況底下受傷了哦！而常見的綑綁器材可能包括領帶，或者各式束縛器具，繩縛則大多以處理過的麻繩為主，這類麻繩出了有在販賣之外，也可以花時間自行製作呦！

窒息：在頻臨死亡的過程中，體驗極致快感

Photo Credit: 女性主義有事嗎

F騎在Q的身上，Q一次又一次地沒入F的體內。

一次比一次更大力。

「啊⋯⋯不行⋯⋯」僅剩的理智拉著F，就像兩人當初談好的一樣，F伸出手、掐住了Q的喉嚨。

這不是第一次了，F不斷在嘗試找出某種力度跟角度，可以讓Q感覺到窒息的感覺。

Q喜歡，F第一次嘗試將手放上Q的脖子時，甚至是他自己要求的。Ｑ又再加重了力道，癱軟的壓到Q身上。

他望進對方的眼睛，三秒鐘的交流，然後放手。短短三秒，對F來說卻好像是一場好長的夢。

兩人的性愛是如此契合，F從沒想過任何人可以帶領他到體會到如此快感，但是Q辦到了。

F放棄任何抵抗，俯身抱住他。

有事小教室：

窒息有很多種方式，不論是用手掐、繩子還是塑膠袋（但塑膠袋真的不建議，危險程度極高，實踐也是有極限的）。窒息最迷人的地方，或許就是將生命全然交付在對方手中的感覺，甚至已經超過單純的臣服。

不過大家還記得剛剛講的安全詞嗎？要實踐窒息之前，一定要再三確認安全詞的內容，不是詞彙也一定要有動作表示，否則安全詞／動作之外的掙扎，很容易被視為情趣的一種，進而被忽略。溝通很重要，請再跟我們重複一遍：「安全、理智、知情同意」，千萬不要忘記囉！

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航