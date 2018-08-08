未經同意就穿別人的服飾、跳人家的祭歌：原住民傳統智慧「侵權者」竟是原民會？

總統蔡英文在今（2018）年8月1日「原住民族日」出席「2018南島民族論壇」，欣賞原住民舞蹈，本來是件美事，但卻被指這是「公然侵權」，引發創作人揚言提告。為什麼挪用傳統文化，會被指稱是「侵權」呢？

阿美族奇美部落智慧創作專用權人昨（7）日在臉書「奇美部落」發表聲明，指出原住民族文化發展中心未經奇美部落授權同意，由其舞者逕行穿著奇美部落勇士（Ciopihay）服飾，表演Ciopihay階級之Pawali祭歌與舞蹈，此舉違反《原住民族傳統智慧創作保護條例》多項規定，侵害奇美部落之傳統智慧創作專用人格權與財產權。

聲明指出，Pawali祭歌是奇美部落年祭（Ilisin）時，為訓練男子年齡階層第二階級之Ciopihay體魄、耐力與默契所唱，舞步雄壯豪邁，且動作獨特寓有完整深刻之部落文化意涵。而Ciopihay階級之服飾，包括了鷹羽（opih）頭飾（rofrof）與長片裙（kayap），右小腿膝掛鈴鐺（coh’coh’），代表部落對該階級期待之負責、謙虛、勇敢保衛家園、辨明是非等文化意義。

上述的歌舞與服飾分別於2018年4月獲原民會認定，取得傳統智慧創作專用權，也都有智慧創作證書號數。

聲明指出，依照《原住民族傳統智慧創作保護條例》第10條（以下簡稱《傳智條例》），獲有專用權登記的奇美部落，擁有歌舞和服飾的「智慧創作財產權」與「智慧創作人格權」，奇美部落有權禁止他人割裂變更其內容形式，且未經奇美部落同意，任何人均不得加以使用收益。並要求原民會與原住民族文化發展中心，立刻補辦請求奇美部落授權同意事宜，並對違法侵權行為公開道歉，保證永不再犯。

貼文底下也有網友表示支持，網友「Kulas Umo」表示，支持奇美部落文化專用權，這是屬於部落的文化，未經部落同意與授權，不應該隨意作為文化展演的內容，不然每次都有人假借推廣或傳承原住民文化，造成觀賞者對原住民文化的曲解。

「原住民族傳統智慧創作保護瞭望台」也在臉書上聲援奇美部落，表示現在主委（Icyang Parod 夷將．拔路兒）是阿美族、行政院發言人（Kolas Yotaka 谷辣斯．尤達卡）也是阿美族，連原民會負責相關業務的經發處處長也是阿美族。「事前尋求奇美部落同意，真的就那麼難嗎？假如連『原創條例』（《原住民族傳統智慧創作保護條例》）主管機關，都不能帶頭落實，那是要其他人怎麼尊重原住民文化？」

原民會：藉舞蹈與友邦連結，目的正當、合理使用

不過，原民會為此也做出回應，不認為他們有侵權之實。

原民會於臉書發表聲明，強調公開表演奇美部落的祭歌與舞蹈，目的是藉由舞蹈展演，強化與南島友邦的文化連結，且於開幕當天表演前，已經由司儀宣讀，這項演出是「奇美部落的傳統年祭文化展演」，符合《傳智條例》第16條使用規定，沒有侵權。

原民會也指出，文化發展中心致力培訓所屬舞團展演台灣原住民族16族群樂舞，目的是為達到文化傳播及公益目的，且於編制舞碼時，都實際前往各部落田野採集，並由部落族人教導舞步的正確性，精神也符合《傳智條例》第1條「保護原住民族傳統智慧創作，促進原住民族文化發展」的精神。

原民會副主委鍾興華告訴《中央社》記者，原民會演出奇美勇士舞是為了正當目的，原住民族日是大日子，當天也邀請了多國重要領袖及部長等參加，必須拿出最具有代表性、最能呈現文化內涵的舞蹈，這是在正當且合理使用的範圍內。

說「侵權」，有這麼嚴重嗎？

《關鍵評論網》2015年轉載《Mata Taiwan》的文章，指出如果到觀光景點、文創園區走一圈，常常可以看到許多人在販售原住民的文創商品。不過，原住民族的文化符碼遭濫用的狀況層出不窮，傳統服飾遭換穿戴、祭典遭錯誤解讀等等，都造成族人很大的困擾。

2013年，包括中山醫大出訪史瓦濟蘭團、輔仁大學赴哥倫比亞青年大使在內，多所大學都被指讓學生穿著不符文化規範、甚至難以辨識的四不像服飾，唱跳著與真實文化嚴重脫節的音樂及舞蹈，準備到世界各地進行國際文化交流。在當時引起一陣廣泛討論，族人也召開記者會嚴正表達拒絕被文化消費的立場。

基於《原住民族基本法》第13條規定：「政府對原住民族傳統之生物多樣性知識及智慧創作，應予保護，並促進其發展；其相關事項，另以法律定之。」2007年，立法院三讀通過了《原住民族傳統智慧創作保護條例》。但因為沒有子法，遲遲無法推動原住民傳統智慧創作的保護，直到2015年，原民會才頒布子法《原住民族傳統智慧創作保護實施辦法》，「智慧創作專用權申請制度」也在2017年正式實施，多個原民部落陸續申請傳統智慧創作專用權並獲准。

所謂的「原住民族傳統智慧創作」，包括了原住民族傳統之宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他形式與種類之文化成果的表達。 傳統智慧創作依照法定程序經主管機關認定並登記後，申請的原住民族或部落可以主張「智慧創作專用權」。

依照條例，如損害行為屬故意且情節重大者，最高額度可至新台幣600萬元。

這樣的申請制度之所以重要，是因為在一般的智慧財產權制度中，原住民族傳統智慧創作因為無法滿足著作權、商標權、專利權的保護要件，而被判定落入公共領域中，必須無限制、無附加條件、無償的對全體公眾開放。不過對原住民族來說，傳統智慧創作的使用通常必須符合一定的內部規範，如擁有特定身分的人，在特定的季節、場合中，才能演奏特定音樂、表演特定舞蹈等。若無特殊規範，可能會形成剝削、誤用原住民傳統知識與創作。

2016年，高雄市千益創新公司向經濟部智慧財產局申請「拼板舟」專利，竟獲智財局准許，拼板舟是達悟族千年傳統，更是達悟族男人的第二生命，被該公司以「製作拼板舟模型商品」為由取得專利，當時引發原住民族社會譁然，認為侵犯到原住民族智慧創作財產權益，社會與論壓力下，千益創新公司也在2017年發出聲明，放棄該項專利。

不只台灣，迪士尼卡通也濫用過原住民文化

台灣原住民族文化經常被挪用，或是以錯誤方式醜化呈現，突顯出主流社會對原住民族文化的不了解。不過，外國這種用錯的例子也不少。

《端傳媒》報導，2016年上映的迪士尼卡通《海洋奇緣》（Moana），也被指控動畫中的獨木舟，非常類似斐濟海邊村落的邊架艇獨木舟camakau，被當地報《斐濟時報》（Fiji Times）以「海洋奇緣用了我們的獨木舟」這樣的標題來報導，質疑村落是否有得到應得的補償。

另外，在電影上映前，迪士尼又犯了一個極大的錯誤，將一件咖啡色皮膚上佈滿紋身的萬聖節童裝上架，雖然迪士尼聲稱，這是根據該片男主角毛伊（Maui）的裝扮打造的，然而太平洋島民卻認為這種設計涉嫌種族歧視。

《好萊塢報導》引述紐西蘭原住民政黨毛利黨（Maori Party）的共同領導人馬拉馬．福克斯（Marama Fox）意見，她認為迪士尼的這種服裝屬於「文化誤用」（cultural misappropriation），顯示該公司試圖利用別人的文化來獲利。而迪士尼也很快地公開致歉、並且將商品下架。

相關文章：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範