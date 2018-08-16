預算有限卻難以抗拒知名品牌的誘惑？不然讓捲尾猴幫你買咖啡

文：安柏瑞吉（Ben Abridge）

來一杯卡布奇諾

如果你想拿著這本書找地方窩著，踏上這趟遊歷動物王國的旅程，最適合的地方莫過於舒適的咖啡店了吧？哎呀，不過你身在陌生的城鎮，那裡居然擋下了大型連鎖咖啡店的攻勢，這下你得冒險嘗試獨立咖啡店了。幸好那地方的三家咖啡店都在同一條街上！三家的裝潢和氣氛難分高下，所以你只能依據卡布奇諾的價錢來決定，他們的價錢分別是：

A咖啡館：45元

B咖啡館：85元

C咖啡館：120元

你要選哪一家？

解答

你看過捲尾猴嗎？捲尾猴生活在中南美洲，全身褐色，只有胸前和臉的顏色比較淡，頭頂的深色毛髮看起來有如褐色的小兜帽。捲尾猴又稱戴帽猴，英文名是capuchin monkey，正是取自牠們擁有的特殊外表。

Capuchin這個英文字來自天主教的一個修會——方濟嘉布遣會（Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum），他們的修士身穿有著寬大兜帽的獨特褐袍。所以當初有一種新口味的咖啡，色調和該修會的修士袍幾乎相同，或許理所當然該叫capuccino（卡布奇諾）吧；這個義大利文單字的意思是「小兜帽」（是指修士的兜帽，不是猴子的）。

我們再來看你的卡布奇諾，你選了哪一家咖啡館呢？很可能不是最便宜的，對吧？這種情境下，大部分的人只要負擔得起，其實通常會選最貴的那一家。為什麼？因為沒有其他資訊可以參考的時候，價格通常大致可以反應品質。

商品打折時（即使折扣的原因完全無傷大雅），我們確實會忍不住覺得那件商品哪裡比較差。

有一項研究發現，在一系列的智力遊戲中，花1.89美元買能量飲料的受試者，和只花0.89美元買能量飲料的人比起來，花較多錢的人精神會更振奮，即使他們得知飲料品牌（好比說是SoBe的「腎上腺素狂飆」），也得知那些飲料是用大學員工優惠價購買才享有折扣（而不是因為其他原因，例如製造商想出清便宜貨）。

研究者也發現，如果「止痛藥」（其實是安慰劑）是用原價買的（原價是2.5美元；在這例子中，負責購買的是研究人員），而不是用大特價之後的價格（0.1美元）買的，那麼受試者對高價買來的藥，評價比較高。

那捲尾猴跟這有什麼關係呢？你猜得沒錯，有一群研究者決定要研究我們的靈長類親戚是否同樣有價格效應。首先，讓猴子有機會試吃所有的產品（不同口味的橙色冰塊和藍色冰塊），要是有猴子對其中一種冰塊有強烈偏好，就把牠從研究中剔除。接下來，讓猴子學會知道橙色冰塊比較「便宜」，藍色冰塊比較「貴」（另一半的猴子學到的訊息恰恰相反），方法是：每次猴子拿一枚代幣給實驗人員，就會得到三塊便宜的冰塊，或一塊比較貴的冰塊（由實驗人員決定）。實驗的最後，讓猴子任意吃冰塊吃到飽。

如果猴子認為價格和品質有關，應該會拚命吃昂貴的高級冰塊，對便宜的冰塊不屑一顧。如果人類處於類似的狀況，確實會這麼做（不過目標通常是紅酒，而不是冰塊）。

相反的，捲尾猴不會偏好比較貴的產品。其實不論實驗人員拿什麼來實驗（各種形狀的果凍、不同牌子的同類穀片，或是被迫等待某些食物的時間長短），猴子都很固執，拒絕專挑昂貴的食物。而且問題並不是單純出在猴子沒弄懂價格差異：如果不是給猴子吃到飽，而是要牠們花代幣買點心，牠們一概選擇便宜的冰塊，讓有限的預算發揮最大的效益。捲尾猴完全有能力明白某一種產品比另一種便宜，牠們只是不覺得貴的東西哪裡比較好。

這樣很好，不過你可能會問：讓捲尾猴做這個實驗有什麼意義？實驗人員只是想尋開心嗎？當然不是！研究者正在運用比較心理學的實驗方法。如果我們想了解人類為什麼表現出某種現象（這裡的例子是把價格和品質聯想在一起，雖然其實沒什麼道理），把人類和相關條件相似的物種做比較，是很有效的方式。在這個例子中，捲尾猴符合條件，牠們能了解價格，並且當作購買東西時做的決策依據。如果另一個物種雖然和人類有這些相似之處，卻沒表現出和人類一樣的模式，我們就能得到結論：人類表現出這種現象，很可能是由於我們這個物種獨有的因素。

這一例子中，我們獨有的因素是對市場的經驗。人類學到，根據供需原理，如果某一種產品漲價之後還有人買，那樣東西必定優於競爭產品，即使我們覺得很難區分兩者的差異（想想Apple吧，他們的產品價格高昂，卻成了全世界最成功的公司，也可能正是因為產品價格高昂，所以才那麼成功）。我們產生一分錢一分貨的期待，忍不住把這樣的期待運用在明明知道無關的狀況（例如，大學研究人員用員工價買來的能量飲料）。

所以，你早上在買卡布奇諾時，如果預算有限，卻很難抗拒知名品牌的誘惑，或許你該把買咖啡這件事交給……一隻捲尾猴。

錯過的選擇，真是錯的嗎？

是的，機靈的捲尾猴又來了，牠們恐怕已經以一比零的分數贏過你（在〈來一杯卡布奇諾〉單元），你扳回一城的機會終於來臨。

下圖是兩顆M&M'S巧克力。你可以選紅色或藍色的：

Photo Credit: 天下出版提供

接下來是一顆黃色的M&M'S巧克力。你可以改拿這顆黃色的巧克力，或拿剩下的紅色或藍色巧克力（也就是剛剛你沒選的那一顆）。

Photo Credit: 天下出版提供

選好了嗎？現在翻到下一頁，看看捲尾猴在這種情況下選了什麼。

解答

捲尾猴的版本是在知名的耶魯大學進行的，實驗中的猴子有60%選了新的M&M'S巧克力，而不是牠們先前不要的那一顆。雖然60%聽起來不多，但已經明顯高於隨機選擇的結果（如果是隨機選擇，應該只有50%的猴子會選新的）。話說回來，為什麼不乾脆隨機選擇呢？所有顏色的M&M'S巧克力吃起來都一樣，而且研究者事先確認過，讓捲尾猴自由選擇三種顏色的M&M'S巧克力時，牠們並沒有偏好哪一種。

〈來一杯卡布奇諾〉中的猴子略勝人類一籌，不過這個測驗中，捲尾猴和人類（至少是人類兒童）勢均力敵。研究者對四歲的人類兒童做同樣的研究，用的不是M&M'S巧克力，而是貼紙，他們發現60%的兒童也會選擇新的貼紙，而不是先前淘汰的（研究者用的貼紙，事前讓每個兒童評比過，確認他們都同樣喜愛）。

更微妙的是，研究發現如果在第一階段由實驗者做選擇，那麼猴子或兒童都不會偏愛新的M&M'S巧克力（事實上，猴子偏愛舊的那顆，或許是因為牠們覺得實驗者在第一階段輪刻意把比較好吃的藏起來）。

在兩個選項中，曾遭到淘汰的那個似乎有什麼特別之處，因此沒那麼受青睞。而且猴子也有同樣的表現，表示「貶低已淘汰的選項」並不是有意識的推理，而是某種無意識的表現，甚至是遺傳內建的。

這是怎麼回事呢？實驗者為什麼能這樣擺布我們的偏好？

心理學家的解釋是，這類的現象是起於認知失調，我們的行為（也就是選擇一張貼紙，淘汰另一張）和認知（兩張貼紙都一樣好）有衝突的時候，就會發生這種令人不自在的感覺。這種感覺很惱人，因此我們會盡可能擺脫這種感覺。由於無法改變我們的行為（遊戲規則禁止在第一階段選兩張貼紙），因此避免認知失調的唯一辦法是改變想法（我淘汰的那張貼紙，其實不如我選的那張）。而新的那張貼紙沒受到這種貶抑，因此和淘汰的那一張比起來就成了比較迷人的選擇。

雖然這項研究的對象是捲尾猴和兒童，但成人並沒有逃過一劫，1956年激發這系列研究路線的那項研究就證明了這一點。它的實驗設計很類似益智節目「世代遊戲」（GenerationGame），雖然現在聽起來有點性別歧視：讓女大學生看一組家電（包括咖啡機、三明治機和烤土司機），請她們以想要的程度來評分。接下來讓受試者看兩樣物品，要她們選一個帶回家，當作參與實驗的報酬。再次要求受試者為同一件物品評分時，她們提高了自己選擇的物品的分數，調降淘汰物品的分數。（但之後實驗者坦承獎品不能帶走，掃了大家的興，還害得一位受試者哭了出來。）

這些偏好逆轉的情形不只是實驗裡的奇譚，現實生活中也可能發生。例如，有一位房屋仲介希望你買C屋（稍稍超過你的預算），而不是B屋（遠低於你的預算），對方可能先讓你在A屋或B屋做選擇，希望你會淘汰B屋，等到C屋「釋出」的時候，你就比較不會選擇之前淘汰的B屋（但其實C屋一直都在）。超市自有品牌的價格範圍，也有類似的效應。你拿一般中價位產品和最簡單的「必需」或「基本」款做比較，然後或許有點任性，以品質不佳的理由淘汰中價位產品，之後就更可能不選中價位產品，而選擇最後一個選項：最貴、最「高級」或最「精緻」的產品（尤其是你稍微考慮到一分錢一分貨的推論時；請見〈來一杯卡布奇諾〉單元）。說實在，每次接過菜單或酒單的時候，誰敢說你不是類似詭計的受害者呢？

經濟學家當然很清楚這個把戲，說到這裡，來看看我之前在經濟學者法蘭克（Robert Frank）所寫的《經濟自然學》書裡，見到的一樁（很可能是杜撰的）交易：

顧客：你們有哪些三明治？

服務生：雞肉沙拉和烤牛肉。

顧客：好，請給我烤牛肉的。

服務生：對了，我們還有鮪魚三明治。

顧客：好。那樣的話，我點雞肉沙拉三明治。

再探猴子經濟學

我向你保證，捲尾猴的部分快說完了。不過在那之前，再來看看猴子經濟學的最後一個例子吧！

一、你比較希望⋯⋯

（a） 確定贏得50元。

（b） 有50%的機率贏得100元（但有50%的機率不贏錢）。

二、你比較希望⋯⋯

（a） 確定輸掉50元。

（b） 有50%的機率不輸錢（但有50%的機率輸掉100元）。

解答

你第一題選（a），第二題選（b）嗎？如果是這樣選，你的模式又和捲尾猴相同了。

這個實驗設計和〈來一杯卡布奇諾〉單元一樣，給猴子可以換食物的代幣，讓牠們從兩位實驗人員中選擇一人打交道。

研究的第一部分（等於你的第一題），實驗者A（確定結果）一開始只展示一片蘋果，但得到代幣之後，卻總是把這片蘋果給了猴子，還多送一片。實驗者B（賭一下）一開始也展示一片蘋果，但得到代幣之後，給猴子的是這片蘋果，或者多送兩片蘋果（機率各半）。這時捲尾猴偏好（a）「確定結果」，就像大多數人類選擇（a） 確定贏得50元。

研究的第二部分（等於你的第二題），實驗者A（確定結果）一開始展示三片蘋果，但得到代幣之後，總是丟掉一片，只把兩片給猴子。實驗者B（賭一下）一開始也展示三片蘋果，但得到代幣之後，會給猴子一片或三片蘋果（機率各半）。捲尾猴這時會偏好 （b）「賭一下」，大部分人類也會選擇（b）有50%的機率不會輸錢。

乍看之下沒那麼奇怪，不過仔細思考看看。研究的兩部分中，猴子要從（a）「確定結果」（也就是每次都得到兩片蘋果）或 （b）「賭一下」（得到一片或三片蘋果）做出選擇。那猴子為什麼在第一部分的研究中選擇「確定結果」，在第二部分卻選擇「賭一下」呢？

這完全是因為框架效應。別忘了，研究的第一部分，兩個實驗者一開始都只展示一片蘋果，第二部分的實驗者一開始卻展示三片蘋果。因此，選擇「確定結果」在第一部分研究中看起來像保證收益（預期一片，得到兩片），但在第二部分卻像保證損失（預期三片，得到兩片）。

選項呈現得像潛在收益時，猴子會規避風險（「好啦，我會得到兩片可口的蘋果；就別貪心了，免得少掉一片」）。但選項表述得像潛在損失時，猴子則會追求風險（「喔，我真的想要那兩片蘋果，可是看起來我已經少了一片。該死，來賭一把吧，也許可以贏回來」）。

猴子真蠢，是吧？

不過，你猜怎麼著？沒錯，我們人類會做出幾乎相同的選擇。如果你和大多人一樣，想贏錢的時候選擇（a）「確定結果」，擔心輸錢的時候選擇 （b）「賭一把」，在這實驗中就和捲尾猴沒什麼差別。

雖然第一題說成贏錢，第二題說成輸錢，但兩個問題的抉擇其實完全相同：如果有50%的機率，可以得到比保證選項多50元，你願不願意賭一把？

如果你還不以為然，就試試這個版本：

一、你剛贏了100元。現在你會想⋯⋯

（a） 確定可以多贏50元。

（b）有50%的機率可以多贏100元（但有50%的機率不會多贏錢）。

二、你剛贏得200元。你會想⋯⋯

（a）確定要交回50元。

（b）有50%的機率不用把錢交回來（但有50%的機率要交回100元）。

結果一樣：把問題說成贏錢的時候（第一題），幾乎所有人會選擇（a） 有保障的選擇；說成輸錢的時候（第二題），幾乎所有人會選（b）賭一把。

不過，這個版本更容易看出兩個問題其實毫無差異。在兩種狀況下，你選（a）都可以帶走150元，不然就選（b）賭一下，帶走100元或200元。

至於我們在上一單元看到的偏好逆轉，這些框架效應對人類和猴子的影響相同，表示人和猴子有某種共通的演化起源。但這又導致一個疑問：以天擇來看，公然違反邏輯而產生偏差，怎麼會是優勢（也就是說，面對獲益時會規避風險，遇到同樣的損失卻會追求風險）？

答案大概是：雖然這些偏差在精心控制的實驗設計中不合邏輯，但其實非常適用於野外。

比方說，如果你現有的食物剛好夠你生存，這時規避風險就很合理，小心守著你有的食物，而不要藏起食物再冒險出去打獵。另一方面，如果你剛失去大部分的庫存，就快餓死了，賭一把而去打獵才有道理。

同樣的，在實驗室的實驗中，貶低你剛淘汰的M&M'S巧克力或烤土司機，雖然可能顯得不合邏輯，但或許唯有貶低你剛剛拒絕過的工作或追求者，說那些其實沒有那麼吸引人，你才不致於瘋掉。

所以，為我們靈長類擁有「不合邏輯」的偏差乾一杯吧！為猴子經濟學歡呼——喔耶！喔耶！喔耶！

相關書摘 ▶螞蟻的「群體智慧」既能規劃最佳路線，還能破解河內塔

書籍介紹

本文摘錄自《我們比黑猩猩還聰明？：從心理測驗破解迷思，認識演化，向動物學智慧》，天下文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：安柏瑞吉（Ben Abridge）

譯者：周沛郁

你以為人類有特殊的地位，自己比黑猩猩聰明嗎？

心理學家安柏瑞吉說，其實我們沒有自己想得那麼厲害。

有三家咖啡館的卡布奇諾的價格分別是45元、85元、120元，你要和捲尾猴PK，怎樣選擇才聰明？

把M&M'S巧克力和穀片混合排成兩堆，你要和黑猩猩較量，誰可以立刻選出巧克力比較多的那一堆？

讓你選擇立刻拿到25,800元，或者六小時候拿到30,000元，你要和老鼠比賽，看看誰能克制衝動？

這本書充滿各種新奇巧妙的測驗、謎題和遊戲，讓我們和各種動物超級比一比。

你會見識到懂文法的海豚、會避開錯覺陷阱的鴿子、記憶力超好的大象、懂數學的鸚鵡……

從這些精心設計的心理學實驗，我們可以比較人類和動物的心理或行為，有什麼相同或相異的地方，

進一步了解人類的能力、好惡、怪癖、盲點，是怎麼在整個動物演化過程中冒出來的。

最後你會發現，動物比我們想得更聰明；知道這些之後，

還可以幫助我們突破心理盲點、避開邏輯謬誤、跳出錯覺陷阱，

讓我們變得更聰明。

Photo Credit： 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航