如何從1,300多種虛擬貨幣中篩出投資標的？請記住這八個要點

文：吳宥忠

如何判斷虛擬貨幣可否投資？

接下來要跟大家介紹的是虛擬貨幣的八大特點，你可以用來檢視你的投資標的，看看你打算投資的虛擬貨幣是否具備

以下八大特點的任何一點，若是沒有就千萬不要碰，為什麼呢？因為現在市場上已經有登記在案的大約一千三百多種虛擬貨幣，還不包含那種聽都沒有聽過的、連登錄都沒有登錄過的貨幣，若是沒了解清楚就貿然投資，很可能就血本無歸了。

1、是否可以幣幣交易換取比特幣

雖然虛擬貨幣有上百種，主流貨幣也不過才那幾種，如果要判斷一種虛擬貨幣可不可以投資的第一個方法，最起碼它要能跟最具代表性的比特幣交易。我用另一個角度解釋，在法定貨幣的世界裡，你要判斷某個貨幣到底有沒有用，最簡單的方式就是拿到銀行，看看能不能換美金，我們先不管匯率是多少比多少，只要可以兌換成美金，哪怕是一萬換一元美金，代表這個貨幣至少有存在的價值，當然匯率越接近的話代表越有價值，甚至高於美金本身的價值，那麼那個貨幣就更具價值性。

全世界法定貨幣的世界中，最穩定的應該就是美金，在虛擬貨幣的世界中，最具代表性的就是比特幣，所以只要有虛擬貨幣可以跟比特幣掛勾上，代表這個貨幣至少在市場上是可以流通的，這是判斷的第一點。

2、有其明確的目的性

目的性指的是提出了什麼解決方案，比方說以太坊的智能合約就是其中一種，就是解決資料的正確性和安全性。另外音樂幣則是解決網路上音樂版權的問題，例如周杰倫唱一首歌，有人把他上傳到YouTube上面遭到大量的轉載，例如一百萬次的轉載，這些轉載都跟周杰倫無關，最多只是幫他打廣告，但是如果我把這個音樂放到區塊鏈的平臺，再流傳到各個地方去，不管到哪裡最終都會回到這個地方，這時候就要支付周杰倫音樂幣，因為周杰倫是有版權的，而區塊鏈就保障了他的著作權，所以音樂幣它有它的價值，並不是叫大家要去買音樂幣，因為音樂幣有它的商業模式，目前全世界對這種著作財產還不是那麼重視，所以就沒有人去炒作。如果虛擬貨幣沒有什麼人去炒作的話，它是不太會漲的，既然它有這樣的目的性，那我要怎麼證明它，那你就必須要公開你的原始碼。

3、完全公開的原代碼

可以投資的虛擬貨幣，它的原始碼一定是要可以公開的，在網路上可以供大家查詢得到，我們常常會碰到一些人在跟人家談的過程中，說詞是我們公司的幣很厲害，可是那是我們的商業機密，原始碼不能給你看，通常聽到這樣的話這種虛擬貨幣就不太能碰了，因為它潛藏的風險很大。

4、是否具去中心化

所有的虛擬貨幣都應該要去中心化，去中心化的概念是就是這個虛擬貨幣不能由集團或是公司來經營，也不會被一間公司或一個國家打壓就不見了，我舉個例子，今天如果聽到人家跟你說，我們老闆很厲害、我們家的虛擬貨幣只漲不跌，聽到只漲不跌這種幣也不能碰，這種概念就像股票一樣不可能有只漲不跌的股票，連全球首富比爾．蓋茲的公司微軟，他的公司的股票也不可能只漲不跌，只漲不跌連首富都做不到，怎麼可能你的老闆那麼厲害只是讓你們家的貨幣只漲不跌，所以聽到貨幣只漲不跌請不要碰這種貨幣。

5、擁有自己的冷錢包，且錢包必須能聯通至其他第三方錢包

例如在台灣我的錢可以放在台灣銀行、富邦銀行，或是可以轉到上海銀行這種概念，就是要隨時可以轉換到不同的錢包，隨時要提領就可以提領過去，這一點是必須的，但是我們常常聽到有一點，有的公司會跟你說你投資進去的錢所購買的貨幣，我們會先放到冷錢包裡面，你要去推廣市場才能把冷錢包裡面的錢放到熱錢包裡面，這種概念就是不對的，冷錢包和熱錢包概念的差別就在於有沒有和網路連線，offline to online的概念，所以那種只能放到冷錢包，必須要推廣才能變熱錢包這種幣就不能碰。

6、有登錄「國際交易平臺」

這網站可以查到有無登錄的貨幣。

有登錄報備在案的這種虛擬貨幣，簡單來說就是至少要上櫃上市，那如果連登錄都沒有，這種虛擬貨幣千萬不可碰，在坊間聽過很多家在說明會場上說得相當精彩，錢景看好，但是去網路查資料卻查不出任何的資料，這種貨幣就不可以碰。

7、全球都可以公開自由交易

不是只能在會員之間內部交易，無閉鎖期或釋出率，更不會有購買時幾倍槓桿贈送的優惠，尤其是這一點最重要「一定要全球都可以公開的自由買賣」，公開自由買賣的定義是，第一它不能只限於會員間的內部交易，有的公司會說今年的五月會開放公司的內部交易，十月才會上公開的交易平臺，這種也碰不得，只要是內部交易的虛擬貨幣就千萬不要碰。

第二不會有所謂的閉鎖期和釋出率，什麼叫閉鎖期和釋出率？假設我的手頭上有100顆的幣，你不能告訴我一天只能賣一顆幣，這100顆幣要分100天才能把它賣完，若是100天之後跌到只剩1元的話怎麼辦？所以一定要可以以當天的價格當天全部賣掉不論顆數，而且你不可以規定我買進貨幣之後，這些在我手上的幣要等待半年才可以賣，這樣的虛擬貨幣是碰不得的。

最後是在購買貨幣的時候不會出現槓桿或贈送，例如你買大立光股票

的時候，有人跟你說我跟你說一股4,000元，買一張要四百萬，你自己買不划算也不會操作，我公司老闆很厲害，剛好要過年了我們有新春優惠，你買一張大立光送一張大立光喔！買一送一，一張要四百萬，但是你下單之後不能拿走，我老闆很厲害會繼續投資，下個月你就能拿到四張，你還是一樣不要拿走，再次一個月就可以變到六張，如此這般地複利投資，一年後我可以給你十張，價值四千萬，所以你現在給我四百萬我去買股票，請問你願意花這四百萬買十張價值四千萬的大立光嗎？應該沒有人願意吧！

沒有人願意花這四百萬買十張價值四千萬的大立光？為什麼不要？很簡單，因為股票不在我的手上，這個就是市面上講的拆分盤，所以如果有這種虛擬貨幣要很小心，在幣圈只要是可以在公開市場買賣的，就不可能有這種狀况，它已經在市場上公開買賣了，為什麼我跟你買或是跟他買會有不同的價格，我跟他買一千塊可以買到兩顆，跟你買一千塊可以買到十顆，這是有問題的，所以這種幣也不可以買。

8、有公開總發行量，不可隨意更改

例如:比特幣兩千一百萬顆，以太幣一億顆，沒有公開發行量的貨幣也不能碰，因為它可以無限制發行，最後會落入猶如辛巴威幣的下場，買一顆雞蛋要好幾億，所以也碰不得。

基本我們從以上虛擬貨幣的特點來思考，只要你想投資的虛擬貨幣沒有一樣符合這八大特點的，就千萬不要碰，但是這八點如果全部都滿足的話，也不一定是可以投資的虛擬貨幣，我們可以上網查有一個叫做CMT的貨幣，這個很厲害，它是全美最大的電商也是籌資很久才成立，在上交易平臺的當天從40元漲到50元，前後只花10分鐘，但是下一秒就從50變成0.01，瞬間跌了一千倍，假設你投資一千萬，十分鐘的時間一瞬間就變成一萬元，也是有很多這樣的虛擬貨幣。

為什麼大家都只選擇市場的主流貨幣，因為像比特幣和以太幣也是經歷過這樣的大漲大跌，被判死刑後爬了上來，又從高峰跌了下來，大概死了兩三百次了，它們經過市場淬煉才可以成就今天的地位，這就是為什麼說投資的時候要盡量選擇市場的主流貨幣。第一可以降低我們的投資風險，千萬不可以把自己所有的財產全押到虛擬貨幣上，而是要將自己的能力做適當地分散投資，如果你要投入比較多的身家財產，就建議你投資市場的主流貨幣，它的波段已經經過整理，不會暴漲暴跌，像這樣的貨幣才可以放比較多的資產部位去做投資。

書籍介紹

《虛擬貨幣的魔法即賺力》，創見文化出版

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作者：吳宥忠

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Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航