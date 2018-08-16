梭羅有三把椅子的對話，而我想到「第四把椅子」

文：雪莉・特克（Sherry Turkle）

三把椅子

梭羅說他為湖邊小屋準備了三把椅子，所以後面幾章，我想利用梭羅的模式來探索各種對話。我們從一把椅子的對話開始看起，一把椅子方便獨處。獨處不見得是指孤單，那是一種刻意的沉潛，自我意識的集中。懂得獨處的人，與人相處時更加真實，因為你更有自知之明，也更能理解對方的立場，不會對他人有不切實際的想像。獨處可以讓對話更豐富，但我們目前的生活方式破壞了我們獨處的能力。

前面提過，如今大家覺得落單是一種需要排解的問題，並試圖以科技解決。但數位連線其實比較像一種症狀，而不是療法。它只凸顯出根本的問題——獨自一人覺得很自在——但沒有解決問題。無時無刻的連線不僅是一種症狀，也改變了大家看待自己的方式。它塑造出一種新的存在方法，我稱之為：「我分享，故我在」。我們分享自己的想法和感受，只是為了刷存在感。

為了感受更多、為了獲得更多的存在感，我們上網尋求連結。但是在急於尋求連結時，我們也逃避獨處。久而久之，獨處和自我沉潛的能力也跟著退化了。一個人獨處時若是缺乏自我認知，通常會轉向他人以肯定自我。過程中，也無法完全體會對方的真實感受，只是零散地從對方的身上汲取所需，彷彿把對方當成支撐脆弱自我的備用零件。

如果你不練習獨自思考，就很難自信地在大家面前提出有威信的觀點。如此一來，合作關係也會受損，創新難以出現，因為創新需要獨處的能力，但不斷連線上網只會削弱這種能力。

喜愛獨處和自省，才有助於社交能力的培養。很多人以為梭羅是隱士，其實他不是。他的朋友還開玩笑說，梭羅從森林小屋裡，就可以聽到愛默生家開飯的鈴聲。梭羅的兩把椅子對話是指和朋友、家人或愛人促膝談心。

如今的家長抱怨孩子用餐時忙著滑手機、不和他們說話，其實孩子對父母也有同樣的怨言。對此，家長則反駁孩子沒「資格」發那種牢騷。用餐時，孩子把注意力轉向手機，親子之間陷入奇怪的僵局，雙方都不開心。

臉書曾推出一個電視廣告：某個和樂融融的大家庭齊聚一堂用餐，彷彿重現了畫家諾曼．洛克威爾（Norman Rockwell）筆下的光景。在家庭聚餐的正面聯想下，迷思與科技融為一體。我們知道小孩子和家人共餐的次數，最能夠用來預測孩子未來的成就。臉書廣告中的家庭聚餐，看起來像每個人都喜愛的那種聚餐。

正當觀眾沉浸在無限美好的情境時，敘事被打斷了。那桌有個年長的女士（這裡姑且稱她為「無聊姨媽」吧）開始描述她去市場買雞的無聊過程。不出所料，同桌的少女馬上掏出手機連上臉書。畫面立刻切換成她臉書上的動態消息，包括一個朋友正在打鼓、另一個朋友正在跳芭蕾，還有一些朋友正在打雪仗。這個女孩的心思已經遠離聚餐，神遊他方去了。

我們曾經教導孩子，吃飯時不必理會電話鈴響。電話推銷干擾我們吃飯時，我們也覺得很煩。如今，臉書反而建議，干擾自己的用餐時光其實挺好的。

接著是三把椅子的對話，亦即社交場合的交談。這方面，我是從職場的例子開始談起。

我觀察我自己的職場環境，亦即教育界；也觀察商業界和企業界。我發現教育界和商業界之間、教室和辦公室之間，有著驚人的共通點。我發現對話是學習文化的核心，對話也有利於企業的獲利。

而這兩個領域的對話文化都面臨了類似的威脅。無論是在教室或辦公室，一心多用的文化都擾亂了對話，不間斷的干擾也威脅到大家的績效。就像現在的朋友聚餐感覺不像聚餐一樣，課堂和工作會議也變了模樣。這些變調的聚會都有一個共通點：我們可以自由地使用電子裝置，讓心思神遊他方。

此外，最近教育界和職場上的對話也面臨新的挑戰，大家開始利用科技進行遠距教學或遠距辦公。教育界希望網路課程可以讓遠距學習變得更有「效率」並衡量成效，不過，這種線上實驗衍生出一個意外的結果：凸顯出師生面對面對話的價值。老師站在教室前面「實況」講課時，學生有機會看到教師的思考模式，以及其中精彩或無聊的點點滴滴。老師就是在示範思考的過程，包括一開始不太順、後見之明等情況。職場也出現了類似的發展：很多公司原本鼓勵員工從家裡遠距辦公，後來紛紛要求員工回辦公室上班，好讓員工更合作無間、更有生產力。

當然，對很多公司來說，遠距辦公仍是省錢的方法。我訪問了霍華德．陳（Howard Chen），他為一家跨國企業打造了社群媒體網站。他認為他的公司有必要使用先進的社群媒體，他們決定關掉其他的分公司，取而代之的是一套新系統，名叫「旅館化辦公室」（hoteling）。員工需要辦公室的資源時，只要把電腦帶到一棟辦公大樓裡，管理系統會自動分配給他們一個房間。他們抵達那個房間後，只要把電腦連上系統，螢幕上就會出現一支虛擬電話，那就是他當天使用的公司電話，接著就開始「上班」了。

所以，霍華德去上班時，旁邊沒有鄰座的同事，也沒有團隊合作的氣氛，但是那反而讓他對自己設計的新型社群網路更加興奮。他的夢想是，工作環境消除了熟悉的物件和人物以後，可以恢復活力。我訪問他的那天，我們在一個新的旅館化辦公室裡。他雖然不熟悉那個實體環境，但大肆讚揚那個社群媒體的「社交性」。他只要敲幾下鍵盤，就可以叫出一個國際資料庫，裡面包括所有員工的資料及興趣。他希望那個資料庫可以作為大家線上交流及建立新關係的基礎。他說：「如果你是足球迷，你可以跟公司裡的其他足球迷聊天，那不是很酷嗎？」不過，他也隨口提到，最近讓他覺得很難過的情況：

上週我坐在這裡，剛做完一件事。我環顧四周，覺得整個房間靜得出奇，連針掉在地上都聽得見。當時我心想，這也太誇張了吧，實在很可怕。於是我拿出iPhone，錄了一分鐘鴉雀無聲的辦公室，回家拿給我妻子聽。上班聽起來就像那樣，或者，不應該聽起來像那樣。

我們費盡心思建立網路上的連結，對那種關係充滿信心。但我們必須留心，以免最後只覺得使用電子裝置很孤單。

這點非常重要，因為逃避對話不僅影響我們個人，也改變了我們的社群生活。這裡我會探討在數位新時代中，三個有關政治和社會政策的問題。

首先，網際網路的出現，讓我們和世界上的任何人都可以分享個人觀點，但那也助長了門戶之見，導致我們不和意見相左的人交流。研究顯示，大家不喜歡貼出別人不認同的資訊，每個人都想討人喜歡。所以，科技可能助長派系之爭，使我們活在資訊泡沫中，把異議隔離在外。

第二，政治蔓延到網路上以後，大家開始以鍵盤談論政治行動。他們覺得，只要按「讚」或是加入網路社群，就能促成社會改變。以前比較辛苦的做法，是慢慢推廣政治理念（包括研究、分析、傾聽、試圖說服意見不同者等等），那種做法可能日益消失。網路是一個不錯的起點，是聚集人氣的地方，但政治需要靠對話及逐漸培養的關係才能延續下去。前面提過，科技給人「不需要友誼，也有人陪伴」的錯覺。現在我擔心，科技也給我們「不需要行動，就有進步」的錯覺。

第三，數位溝通使監控變得更加容易。企業提供我們上網溝通的工具（透過簡訊、電郵、聊天室等等），但也把我們的線上活動當成資料，並宣稱他們擁有那些資料，可以任意使用。他們的目的往往是為了對我們推銷商品。現在我們知道，政府也保留了我們溝通的資訊。私人溝通和日常監控之間的界限已模糊難分。把私人溝通重新包裝成商品販售，也變成稀鬆平常的做法。所以，除了問：「沒有隱私的親密關係是什麼樣子？」以外，我也提出另一個問題：「沒有隱私的民主是什麼狀況？」

第四把椅子

接著，我想到「第四把椅子」。前面提過，梭羅說，當聊的話題變得廣泛，他會帶著訪客走向大自然。這個圖像讓我聯想到「第四把椅子」，也是最達觀的椅子。如今，生活的運作往往涉及哲理，這促使我們面對「如何運用科技來創造第二天性（亦即人工天性）」的問題。長久以來我們一直認為，重要的對話是指我們與他人的對話。但近年來，由於電腦程式不僅發展出智慧，還有社交力，深深吸引了我們，所以這個觀念也受到挑戰。有人提議，我們應該和有「社交」能力的機器展開更親密的對談，這種新機器有可能改變人性的本質，所以我開始探索這種可能。對我來說，四把椅子的對談是梭羅意想不到的境界：我們不僅想使用機器來聊天，還想和機器聊天。

首先，我們看到Siri這位隨時等著回應我們的數位夥伴，但那僅只是開始。我撰寫本書時，媒體上充滿了第一個「家用機器人」上市的報導。這種機器人可以透過神奇的情感模擬，與人寒暄應對。它彷彿理解你說的話，是隨時恭候你差遣的「最佳良伴」。難道我們已經忘了什麼是對話、什麼是友誼了嗎？和機器對話算是一種陪伴，還是自暴自棄？

我們的用語失去了意義。「智慧」（intelligence）的原始意涵超越了人工智慧的功能，那個字曾經包括感受力、敏感度、認知、洞察力、理性、精明和機靈等意思，但如今我們也欣然表示機器有機器智慧。「情感的」（affective）這個字也是如此，它的原始意涵遠遠超越機器所能提供的功能，但如今我們也習慣把那些可以表露情感或辨識人類情感的機器，稱為「情感運算」的典範。這些新意涵變成了新常態，使我們忘了這些字詞的其他意思。我們必須努力挽回失去的語言、失去的意涵，或許最終還需要挽回失去的經驗。

更廣義來說，在四把椅子的對談中，我們想像自己處於一種新的世界，裡面的機器會彼此交談，讓我們的生活變得更輕鬆。在這種「無阻力」的世界裡，我們不必說話，機器就知道我們想要什麼，有時甚至比我們更早預知，那我們會變成什麼樣子呢？機器知道我們線上生活的一切細節，因此它也知道我們在音樂、藝術、政治、穿著、書籍、飲食等方面的品味，知道我們喜歡什麼人、去哪裡旅行。

在那個世界裡，早上你出門買拿鐵時，智慧型手機會先通知你最愛的咖啡店家；等你抵達那家店時，符合你喜好的拿鐵已經準備好了。秉持著「無阻力」的精神，手機也會指引你改變行走路線，以免你遇到前女友，它讓你在路上只會遇到想見的人。但是，誰說毫無衝突的生活是好事呢？誰說忘記往昔的錯誤和痛苦、避開麻煩人物的生活就比較好呢？難道是那些認為生活不該有無聊時刻的人說的嗎？如果科技讓我們覺得我們可以完全掌控溝通，生活中的突發狀況都將變成問題。科技可以幫我們解決「問題」，然而，這並不表示那原本就是一種問題。

相關書摘 ►網路成為現代學生的「資訊義肢」，他們覺得依賴義肢也沒什麼不好

書籍介紹

本文摘錄自《重新與人對話：迎接數位時代的人際考驗，修補親密關係的對話療法》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：雪莉・特克（Sherry Turkle）

譯者：洪慧芳

科技社會學權威、《在一起孤獨》作者雪莉．特克（Sherry Turkle）最新力作

《在一起孤獨》揭露了科技帶來的人際疏離與困境

《重新與人對話》則揭示了要如何與你自己、與你摯愛的人們充分連結

讓你找回話語真正的力量！

本書將是數位時代幫助你肯定自我，修補人際、職場、家庭與情感關係

最具效力的「對話療法」

我的屋裡有三把椅子，一把方便獨處，兩把供促膝談心，三把為社交需求。 ——梭羅（Henry David Thoreau），《湖濱散記》（Walden）

梭羅的三把椅子形成了一種良性循環，

把對話和同理心及自省力串連成一個正向的迴圈：

我們從獨處中找到自己，和自己進行真誠的對話。

當內心感到安穩，就能夠傾聽他人，認真聆聽別人的想法。

在與他人對話後，我們也更善於進行內心的對話。

科技所破壞的，正是這樣的良性循環——

想要重新發現自我、愛得更深，就必須找回「與人對話」的能力。

媒體研究者雪莉・特克擷取三十多年來在家庭、課堂、職場上的訪談，

探索數位文化可能衍生的煩惱，以生動淺顯的口吻帶領讀者檢視現代人的困境，

就內在自我、家庭、友誼、愛情、教育、職場等不同領域及心理層面，說明對話的重要性。

為了同理對方感受、愛人與被愛，充分地了解及投入周遭的世界，

我們需要面對面的交流與談話，需要眼神的交會與凝視。

這種默契交流的瞬間，

使我們能把人性中最好的一面——愛的能力——從一個世代傳給下一個世代。

當我們為彼此騰出對話空間，深刻健康的親密關係才有建立的可能，

而現在正是重新尋找自我的時刻。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰