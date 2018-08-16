網路成為現代學生的「資訊義肢」，他們覺得依賴義肢也沒什麼不好

文：雪莉・特克（Sherry Turkle）

專注一心 vs. 超敏多工

很多教育工作者的因應之道是勉強通融：他們發現學生在課堂上傳簡訊及上網搜尋時，也只能說：「好吧。」畢竟，以前的學生有其他的分神方式，傳簡訊及上網不過是二十一世紀的新方法罷了。但有些教育工作者不想坐視這種數位媒體所造成的分神，他們發現這種注意力渙散會產生新的「感知力」（sensibility），想把握這個機會，以新的方法教學。

所以，文學理論家凱薩琳．海爾斯（Katherine Hayles）主張，注意力渙散是二十一世紀的感知力，懷念以前課堂上的「深度專注力」毫無助益（我對此論點的懷疑是從這裡開始的，因為我想到雷娜和她的姊姊刻意把閱讀作業列印出來，以避免在iPad上分心的例子）。

海爾斯說，現在的學生是以一種新的方式思考：超敏多工（hyper attention）。以目前課堂上的現實狀況來看，教育工作者面臨的選擇是：「你要嘛改變學生，使他們適應教育環境；不然就改變環境，讓環境去適應學生。」

換句話說，海爾斯認為，其實教育工作者沒得選，教育必須接受這種「超敏多工」的文化。海爾斯為此舉了一個有建設性的做法為例，她指出南加州大學在教室裡安裝螢幕的實驗。

有一種互動模式是「Google架馭」（Google jockeying）：有人做簡報時，其他的參與者上網搜尋合適的內容，放到螢幕上，像是相關案例、定義、圖片或相反觀點的網站。另一種互動模式是「意見反饋」（backchanneling）：有人做簡報時，其他的參與者可以留言評論簡報的內容。

「Google架馭」無疑符合我們目前討論的情況。學生說課堂開始單調乏味時，他們就想做點別的事。使用「Google架馭」等於是間接地表示：好啊，我們就消除那些單調乏味的時刻。現在連經驗豐富的老師也開始強化簡報內容，以便和學生的電子產品競爭注意力（老師不見得會承認這點）。或者，有些老師就像海爾斯建議的那樣，告訴學生上課時可以上網搜尋相反地觀點、圖片和評論，或是自己提出評論。

然而，學生抱怨課堂對話提供的刺激不夠多時，其實還有一種因應方式：告訴他們，無聊時刻正是發揮想像力、開發新思維的機會。

課堂上出現冷場時，我們不該以更炫的科技手法（例如Google架馭）來吸引學生的關注，而是應該鼓勵學生留在那個沉靜或分心的時刻，說服他們相信那些獨自思索的時刻終將讓他們受惠。我們可以告訴學生，課堂上難免都會出現冷場，他們應該「勇於面對」那些無聊的挑戰。一位化學教授這麼說：「在我的課堂上，同學做白日夢也無妨。萬一他們因此錯過了課堂上的重點，回去看講義就好了。他們天馬行空地想像時，可能正以他們自己的方式，融會貫通課程的內容。」

對那些擅長專注一心、也擅長超敏多工的人來說（海爾斯當然是其一），看到超敏多工的狀態時，很容易讓他們感到興奮，因為那是這個時代的新產物。他們至少還有選擇，可以在那兩種注意力之間切換。但那些在一心多用的環境中成長的孩子，可能就別無選擇了。

一心多用的生活限制了你的選擇，使人無法隨心所欲地集中注意力。最佳狀態是兼具專注一心及超敏多工的能力，亦即具備多種專注力，那才是我們的教育目標。你可以選擇一心多用，也可以選擇集中精力做一件事，而且你也知道何時該選用哪一種能力。

但是，具備多種專注力是很難達到的事。超敏多工令人感覺良好，而且在缺乏練習下，我們可能連專注一心的能力都會失去。

Google的施密特有一次對大學生演講，提到他的憂慮。他告訴學生，以前搭飛機無法連線上網，他習慣看書。現在飛機上有無線網路後，一切都變了。「現在我搭機時，一直掛在網路上，處理電郵、與人互動等等，沒時間看書了，我覺得我們應該為此想想辦法。」施密特說這番話時，正在宣傳他寫的新書。那本書稱頌科技如何「重塑」人類，甚至副標就這麼寫。施密特對於自己把讀書的時間拿來處理電郵和簡訊感到憂心，卻又相信科技促進了我們的進步。

經濟系研究生伊莉莎白對於科技帶來的進步不是那麼肯定，她覺得工作上「自然而然地一心多用」削弱了她的認知能力。

讀研究所以前，伊莉莎白當過顧問，那份工作促使她開始習慣一心多用的生活。「例如，我可以一邊處理客戶的郵件、搜尋產業資料以便加入一場緊急會議要用的簡報、研究晚上和好友去哪家餐廳用餐，同時撰寫當天該做的檔案。這種一心多用的習慣促成了另一種習慣：大略掃描式閱讀。」她重返校園深造時，才意識到多年來一心多用的習慣所造成的影響：超敏多工的人生。她現在就讀研究所，倫理學課上指定的閱讀作業是柏拉圖《理想國》（Republic）的片段。

我照著習慣，大略讀過那章，結果發現讀完後幾乎沒什麼印象，我又重讀了一遍，甚至還做了筆記。偏偏我上課那天忘了帶筆記本，雖然我記得那章的主旨（節制是好的，奢侈欲望是不好的），但我想不起來文中提到的具體內容。我必須透過手機看那個章節，連上維基百科查一下柏拉圖，才能參與課堂討論。能夠隨時讀取資訊固然很好，但是大腦裡沒有至少留點印象的話，我無法從那些概念舉一反三，或是融會貫通，得出新的觀點。

我訪問伊莉莎白時可以明顯看出，她除了不滿意自己的課堂表現以外，也擔心自己的其他能力受到影響。如果她無法「從那些概念舉一反三，或是融會貫通，得出新的觀點」，她知道她也無法進行某些對話，那可能是最重要的對話。

注意力不是我們為某個領域而特別學習的一種技能。當你訓練大腦以「一心多用」作為基本的運作方式時（亦即善用超敏多工的能力），等你想專心的時候，已經難以集中注意力了。你因此無法坐下來傾聽孩子分享學校生活；你上班時也覺得在會議室裡坐不住，無法聆聽同事的談話，覺得他們講得太慢。就像中學生因缺乏練習而沒有學會對話技巧一樣，大學生也喪失了坐在教室裡聆聽複雜討論的能力。研究顯示，無論線上教育影片有多長，大學生都只看六分鐘，所以現在的線上教學課程都只有六分鐘。但是，如果你習慣一次只接收六分鐘的資訊，你會開始對較長的演講失去耐心。一個大四生如此描述朋友對「簡潔言論」的偏好：「如果可以隨興選擇，他們會以一則推特訊息開啟話題，並以另一則推特訊息結束對話。」

塔夫茲大學（Tufts University）的認知神經學家瑪莉安．沃夫很早就發現學生有注意力渙散的現象。她一直覺得自己沒有這方面的問題，直到某天晚上，她坐下來讀赫曼．赫塞（Hermann Hesse）的《玻璃珠遊戲》（The Glass Bead Game），那是她很喜歡的作者，但她卻無法專心讀下去。她頓時慌了起來，心想該不會是上網時間太多，導致她失去專心閱讀的能力。施密特提到自己難以長時間閱讀時，他說：「我們應該為此想想辦法。」沃夫則馬上採取行動，開始研究大略掃描式閱讀、瀏覽、滾動式閱讀對「深度閱讀力」的影響。她認為，習慣線上生活使我們難以召喚深度專注力。這種情況之所以會出現，是因為大腦的可塑性很強，在人的一生中會持續改變，它會根據我們配置注意力的方式「自我改造」。

沃夫、海爾斯、施密特都發現了深度專注力遇到的問題，但他們的因應之道各不相同。海爾斯主張，我們應該刻意改變教學方法，以順應這種新的感知力；施密特只是聳聳肩說，反正最後科技會把我們導向正途；沃夫把焦點放在大腦的可塑性上，所以產生不同的觀點。

因為如果大腦有可塑性，那表示無論是哪個年紀，我們都可以努力培養深度專注力。換句話說，如果我們覺得深度專注力很重要，就應該培養那種能力。實際上，沃夫就是在身體力行下，得到這樣的啟發。她發現她無法專心閱讀赫塞的作品，但依然堅持下去。如此努力兩週後，她又回到沉浸在深度閱讀的樂趣裡了。沃夫的經驗顯示，有一種教學法可以培養專注一心和深度閱讀力。但是，如果我們真的重視這兩種能力，我們必須積極去培養才行。

淺嘗輒止

海爾斯不是唯一熱中「超敏多工」的人。約翰．帕夫雷（John Palfrey）和巫爾斯．加瑟（Urs Gasser）在《數位世代》（Born Digital）裡，頌揚一種新型態的學習者。他們到處學習，這裡學一點，那裡學一些：不時上維基百科查點資訊、上「喜劇中心」（Comedy Central）觀賞短片、從推特接收短訊、由Google的搜尋結果擷取答案。總之，這種新型的學習者只讀標題、看圖片，然後就自己看圖說話，腦補一番。他們對知識淺嘗輒止（graze），需要深度理解時，才停下來潛心研究。帕夫雷和加瑟說，老一輩受到的訓練是鎖定幾個值得信賴的資源，並深度閱讀以蒐集資料，但我們沒有理由認為老一輩的學習方法更好。兩種學習方法沒有好壞之分，只是風格不同罷了。

不過，實務上，淺嘗輒止很難發展出事件的敘事框架，以便思考歷史或當前的事件。一位高二老師說：「我的學生有學習上的困難；他們不知年代、不識地理、不懂如何判斷事件的重要性。」

問題不在於上網，而是你在書本中或長文裡比較可能看到完整的敘事，但現在大家寧可看網路上的碎片化資訊。那位老師所指的是，她的學生沒有足夠資訊以掌握事情的全貌，因而無法提出個人的觀點。然而，現代的學生仍持續跳過這位老師所說的「基本內容」，覺得上網瀏覽時，自然會吸收到那些資訊。網路成為他們的「資訊義肢」，他們覺得依賴義肢也沒什麼不好。

前面我們提過三十二歲的莫琳，她說沒有手機的話，她會「覺得無話可聊」。莫琳比較她和母親的情況，她的母親熟記了很多詩詞，莫琳對詩則一無所知，不僅如此，她說以前上學時，學校從來沒要求她背過什麼，包括「歷史事件的時間或地點」。她需要知道某件事的資訊時，上網搜尋就好了，這也導致她沒有手機時，覺得很空虛。不過，手機在手時，儘管資訊近在咫尺，但腦中對故事的年代或全貌卻毫無印象。對她來說，美國一八六三年發生的其他事情，只是某個獨立存在的事件，獨自飄在某處，跟她已知的美國南北戰爭毫無關聯。

我訪問現代的高中生和大學生時，看到很多像莫琳那樣的人。那些學生都覺得需要查資料時，手機隨時在身邊很方便，也許日後他們會後悔自己對事件的「脈絡」一無所知。目前，國中和高中的老師只能自己想辦法說服學生，為什麼他們需要記住人物、地點、事件年表等故事元素，以及為什麼他們應該放慢腳步。

相關書摘 ►梭羅有三把椅子的對話，而我想到「第四把椅子」

書籍介紹

本文摘錄自《重新與人對話：迎接數位時代的人際考驗，修補親密關係的對話療法》，時報出版

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作者：雪莉・特克（Sherry Turkle）

譯者：洪慧芳

科技社會學權威、《在一起孤獨》作者雪莉．特克（Sherry Turkle）最新力作

《在一起孤獨》揭露了科技帶來的人際疏離與困境

《重新與人對話》則揭示了要如何與你自己、與你摯愛的人們充分連結

讓你找回話語真正的力量！

本書將是數位時代幫助你肯定自我，修補人際、職場、家庭與情感關係

最具效力的「對話療法」

我的屋裡有三把椅子，一把方便獨處，兩把供促膝談心，三把為社交需求。 ——梭羅（Henry David Thoreau），《湖濱散記》（Walden）

梭羅的三把椅子形成了一種良性循環，

把對話和同理心及自省力串連成一個正向的迴圈：

我們從獨處中找到自己，和自己進行真誠的對話。

當內心感到安穩，就能夠傾聽他人，認真聆聽別人的想法。

在與他人對話後，我們也更善於進行內心的對話。

科技所破壞的，正是這樣的良性循環——

想要重新發現自我、愛得更深，就必須找回「與人對話」的能力。

媒體研究者雪莉・特克擷取三十多年來在家庭、課堂、職場上的訪談，

探索數位文化可能衍生的煩惱，以生動淺顯的口吻帶領讀者檢視現代人的困境，

就內在自我、家庭、友誼、愛情、教育、職場等不同領域及心理層面，說明對話的重要性。

為了同理對方感受、愛人與被愛，充分地了解及投入周遭的世界，

我們需要面對面的交流與談話，需要眼神的交會與凝視。

這種默契交流的瞬間，

使我們能把人性中最好的一面——愛的能力——從一個世代傳給下一個世代。

當我們為彼此騰出對話空間，深刻健康的親密關係才有建立的可能，

而現在正是重新尋找自我的時刻。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰