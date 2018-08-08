靜岡馬拉松的救護工作——日本社會文明之處

今年3月初，有不少香港跑友都有參加靜岡馬拉松，大多對其大會安排讚不絕口，亦對賽道補給支援相當滿意。不過，有一件事大家未必留意到的就是，靜岡馬拉松賽道上的救護工作。

在一般日本馬拉松的賽道上，大家不難見到一些身穿紅色背心、印著「救護」二字的志願人員，他們有的會踏著單車沿途候命，也有的在補給站附近守候；另外，亦有一些在賽道中一齊跑全馬的「医師」，各施其職。我想沒有人希望自己有機會勞煩到他們，但當有他們的守候，我們便跑得更安心。

然而，今年的靜岡馬拉松賽道上，他們卻的確派上用場了，而且獲救的，是我們180位香港參賽者的其中一位，就暫稱他為A先生。A先生是一位日本馬拉松愛好者，在賽季時一有假期便報名到日本參賽，享受當地的美食及感受風土人情。

靜岡馬拉松當日，A先生跑到34.5公里處時突然間暈倒，路過的中田先生和秋山先生見狀立即替他保持呼吸道暢通。其後收到通知的救護擔當人員原先生和松本先生乘著自行車到場。當時A先生的心跳已經停止，原先生立即用AED替他急救，成功令他甦醒過來。其後，跑步醫生杉本先生亦趕到現場，為他進行診斷確認身體狀況。在這幾個人的合作之下，A先生終於由鬼門關重返人間。

photo credit：Sportsoho運動版圖雜誌

A先生回到香港後，請本業為日語教師的筆者替他翻譯了幾張謝卡，親自寫成日文，逐個多謝他們。事隔三個月後，我們亦從網上新聞處知道了靜岡巿消防局頒授感謝狀予上述各提及的各人，表揚他們透過卓越緊密的合作救回跑友一命。

沒想到不久後，跑友A便收到消防局局長村田吉伸從日本記來的回信，告訴已將感謝信轉寄給各人，並慰問跑友A目前情況及對他的聯絡表示欣喜。另外，杉本先生亦親自打了一封英文信件回覆寄給A先生，非常有心。

一場全馬所需的工作人員極多，全賴許多志願人士的付出，大會的安全意識、靜岡巿對救援人員的褒賞，都顯示了這個地方的文明之處，那就是對人命的高度重視。

photo credit：Sportsoho運動版圖雜誌

原文刊於Sportsoho2018年8月號，獲作者授權轉載。作者Facebook。

責任編輯：周雪君

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