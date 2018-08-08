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2018/08/08, 政治
【插畫】姑婆神邏輯：買不起殼，你可以貸更多
Photo Credit：事件地平線
我們想讓你知道的是
年輕人買不起房的原因是房價高，但內政部卻只開放青年貸更多，讓大家多買賣不掉的房子，不但可能繼續墊高房價，更使年輕人落入繳房貸的迴圈，試問這樣得利的是建商、銀行還是老百姓？
唸給你聽
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年輕人買不起房的原因，是房價居高不下，但內政部長徐國勇卻把政策調整成能讓青年貸更多，真不知道貴為內政部長，他的立場是幫建商銷售空屋，還是讓年輕人減低壓力。
一棟房子動輒七、八百萬，超過千萬的更是屢見不鮮，貸更多更久意味著你在之後要付出更多的利息，當更久的守屋奴，大選將近端出這種表面打房，但實際獲利者是這些銀行建商，根本的高房價問題未解決，被宰的依舊是老百姓與年輕人。
或許有長輩會告訴你，趕快買了過兩年漲了就能轉手，但房市冷門已久而且空屋率超高，光是新莊的房子就有四成以上的空屋率，新莊放到變舊莊，過去喊到一坪70幾萬現在只剩三出頭，如果你買了只為了投資，死命繳貸款又租不出賣不掉，而且還加深了高房價的迴圈，試問這樣得利的是建商、銀行還是老百姓？
在南部買便宜的房投資，又重新回到炒高房價的圈圈，在雙北數百萬只能買到小到爆的套房，大老闆們卻仍繼續想著要凍漲薪資，宣稱政府再調漲就要出走，但他們有想過，這些舉動，都讓「居住」在今天的社會，變得好像不再是基本需求了。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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