《與神同行》續集：濃情不再，高麗戰爭史力挽新鮮感

李德春對解怨脈的恨意演繹太過（含50%劇透）

Photo Credit: 電影《與神同行：終極審判》圖片 / KINGMART AD. CO.

你很難說《與神同行：終極審判》不好看，那種穿越古今、人間地府、生離死別的敘事方式，不管是鋪排手法抑或畫面，依舊精采，我是由衷欣賞的。但是，這次明顯少了前一集觸動人心的濃情，隱隱約約「感覺怪怪」的，還稱不上有很大不滿。

「感覺怪怪」之主要原因，大概就是感情的落差。

首集《與神同行》，說的是現代親情，易生共鳴，如男主角離家後如何記掛母親，死後還是念念不忘，無論角色演繹得如何激動，觀眾亦感覺是情理之中，心有戚戚焉。

續集「終極審判」則截然不同，你會有點難消化李德春和解怨脈之間的情緒。例如，當李德春、解怨脈被派到人間做任務，期間多番轉折，二人巧合從成造神那裏得知自己千年前的身世，正因為事情相隔千年之多，你會留意到李德春的情感起伏欠缺一些說服力。

李德春千年來一直有留意人間事，知道歷史變化，知道文明制度，所以她跟成造神談股票、賈伯斯的時候，才會娓娓而談，知無不言；可是，當她聽到高麗時代的父母被解怨脈所殺時，又恨意難消，那種恨意猶如她的父母活在現代社會，遭暴徒殺害一般。

問題是，10至12世紀與當代時空相隔之遙，古代的民族戰爭，當時看待生死的態度等等，跟現代法治社會完全是另一世界。假如李德春是隻妖精，她經已是看盡世態的「千年老妖」了，亦等於跟解怨脈相識近千年；即使她聽了往事有情緒，流露情緒的強度，始終過度怨恨眼前無知的解怨脈，這方面略嫌演繹太過。

如果故事塑造角色只知地府一切，不知人間何事，沒有講股票或賈伯斯等話題，倒是情有可原，否則難以投入。

反之，金秀鴻情感太冷淡、故事尚有啟發性

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另一邊廂，金秀鴻的情緒反應又太過平淡，他被江林使者帶往「背叛審判所」之前，明明很激動表示不相信自己是「含冤而死」（冤死），到後來知道元東延、朴中尉有意活埋他，他如成佛一般，不衝動多問幾句因由，微笑、寡言，之前堅信朋友絕不會有意害死自己，但知道殘酷真相以後，竟然一點打擊都沒有，平常心過去，如此流露，實在奇怪。

至於金秀鴻「天不怕，地不怕，只怕侏羅紀恐龍」一幕，就當是電影效果需要，不作挑剔，只是，此幕若省去一些對白，等恐龍突如其來出現，二人才邊逃難邊對話，笑點想必更強。

其實，全戲有個可以好好發揮的大賣點，遺憾輕輕帶過，就是老伯許春三缺乏社會保障之下，照顧孫兒的種種辛酸，未有刻畫官僚和土豪的麻木不仁，社區經常有人挺而走險，實在浪費了成造神消失前那句智者之言：人們做那些不好的事，不是他們生來就是壞人，而是他們活在怎樣的處境。

我們正好置身一個「漠視他人處境、隨意批評」的時代，往往習慣抽取一些簡單的道德標準，未細心了解之下，抓住一些表面的言行特徵，急急對世人口誅筆伐，漸漸形成不良的社會輿論，甚至被政客利用。而電影中的成造神，就是逐家逐戶看清楚，有需要時便出手相助，令人們無須在困境中走火入魔，累己累人。

這樣的訊息若能在商業片中巧妙地融合起來，作品的層次相信有所不同，可惜顧及幾位主要角色的背景，必須回顧眾人身世之謎。

接下來，既然故事牽引到高麗王朝，也概括交代部分脈絡。電影不時出現高麗、遼國、女真多邊衝突，這些事件不管是年代、地域都讓我們感覺疏離，不過對韓國人來說，高麗王朝是頗能勾起他們民族激情的時期。

叫「韓國史」不叫「朝鮮史」，高麗戰爭史夠激情

Photo Credit: 電影《與神同行：終極審判》圖片 / KINGMART AD. CO.

一般來說，韓國民族自立的歷史應從7世紀開始，就是新羅王國借助唐朝兵力，擊敗百濟、高句麗等勢力，繼後在韓半島建立統一國家之時；而到了電影講述的時代，已是新羅政權徹底衰落，高麗太祖王建崛興取而代之之後的事，前後可追溯至整個10至14世紀。*

*註：

「朝鮮」一詞不適宜述說韓國史，因為此稱謂在公元前，主要是指在大同江、漢江溪谷一帶的原住民，為數不少是中國人移民過去，而「高句麗、百濟、新羅」並立時期，稱為「三韓」。又一轉到了14世紀末，李成桂推翻高麗自立，他向中國明太祖朱元璋呈上「朝鮮、和寧」兩個國號，最後明太祖選定「朝鮮」並承認其政權，才正式成為李氏王朝國號。可見「朝鮮」一詞附帶了此歷史與政治定位。

站在韓國人的民族本位，他們對10世紀末高麗成功擊退遼國侵擾，想必更感自豪，而所謂遼國就是契丹人建立，原本，契丹人在10世紀末先擊退鴨綠江下游的女真族，繼之有南下吞噬高麗人之勢，只是三番四次遭高麗軍隊擊退，兩國戰事僵持日久，在首次大型交戰後共同尋求議和，高麗雖答應外交上向契丹朝貢，實際卻取得了鴨綠江以南的控制權（即得到契丹承認），此後，高麗軍所到之處，一旦在該區遇上女真族抵抗，便進行清剿，持續多年。

直到12世紀初，高麗將軍尹瓘動員1.7萬軍北上痛擊女真族，修築東北九城，其中在公嶮鎮立碑以此為界，宣示高麗王朝的國土，不過其後依然屢次發生衝突。

所以，江林的父親（高麗將軍）在東北邊境遇上契丹人遺孤，將解怨脈收為養子，後來解怨脈被派鎮守北方，卻私下違抗軍令救助女真族孤兒們等故事，正是發生在高麗、遼國、女真三方多次衝突的時期。

整體仍算高水準之作

Photo Credit: 電影《與神同行：終極審判》圖片 / KINGMART AD. CO.

無論如何，《與神同行》所建構的世界，就是不論人間渡過了多少世紀，變換了多少政權和制度，陰曹地府的審判準則同樣通用，而人死後的鬼魂，若列入以下三類均可視為「貴人」：

冤死（含冤而死） 枉死（不該死而死） 模範善人（良善大好人）

貴人透過地獄使者帶領之下通過「殺人、懶惰、說謊、不義、背叛、暴力、天倫」七重審判，便可順利轉世。

最後，儘管續集「濃情不再」，但編導選取的定位非常聰明，不再來來去去重複審判套路，免去沉悶生厭，又加入了成造神、高麗戰爭史令作品保持一定新鮮感，說到底不足之處可以諒解，作為商業片，整體仍算是高水準之作。

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核稿編輯：周雪君