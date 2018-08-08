要更主動關心情緒病患者，我們需要有這些準備

每當有人因情緒病而離開，我都會感嘆為什麼需要死亡作為代價，才能令我們驚覺情緒病真的會無情地奪去人的性命、我們真的需要關心身邊的人。

「情緒病」≠「情緒不好」

你身邊有情緒病人嗎？我們要關心他們，首先要對情緒病有正確的認識。許多人以為情緒病只是「情緒不好」，只要「看開一點」、「樂觀一點」，就能慢慢好起來。

患者當然會有情緒不好，但情緒病之所以為病，是因為患者無法自我控制情緒。腦神經科學研究也指出，憂鬱症患者的腦部因缺乏了某些物質無法正常運作，所以這不只是心理病，也是一種生理病。

憂鬱症︰不是不開心，而是被長期剝奪生命力

以憂鬱症和躁鬱症為例。憂鬱症不是不開心，也不是單純的憂鬱。最大特點是奪去人的所有動力，包括令患者在意識上失去活力，對世界和人的理解都變得虛無、沒有意義。憂鬱症者因被剝奪生命力，通常會卧床一整天，連起身喝水也沒有動力，更別說出外見人或工作。

因此，跟他們說「出外走走見見人」、「你不要不開心」、「改變一下你的想法可能會好點」，對他們來說就像跟跛的人說「你可以出外走走」和「你用手走路可能會好點」一樣難聽與不瞭解他們。

躁鬱症︰患者忽然的亢奮令人誤以為已經痊癒

至於盧凱彤這次患的躁鬱症，症狀更加複雜，患者會有憂鬱症的狀況，但有時卻會完全進入相反的亢奮狀態。這種亢奮狀態基本上沒有因由所致，而且患者也無法控制它的出現和消失。

在那段「躁」的期間，患者可能會以為自己已經沒有事，能承擔各種事情，把所有不可能的任務都抬上身；又或者會特別憤怒、亢奮，不斷自話自說，包括各種髒話甚或完全沒有邏輯可言的內容；嚴重的更可能有明顯的肢體發洩或破壞行為，譬如摔爛身邊的所有東西。

躁鬱症有兩個可怕之處。

一、在亢奮狀態時，它會令患者以為自己沒事，甚至覺得自己已排除萬難，但很快這種情緒就會消失，切換回抑鬱的狀態。這種不斷反覆大起大落的情緒，會切切實實剝奪患者的正常的生活模式，並陷入更混亂的思緒狀態之中。如果你人生經歷過兩三次大起大落的情況而明白那種疲憊與可怕，那麼躁鬱症者就是每天可以經歷不下數次的同樣狀態。

二、由於患者的情緒切換很快很大，所以患者身邊的人或許覺得對方根本沒有病（「你看，他又沒事正常工作了」），或者對患者的行徑無所適從。所以，當我們面對躁鬱症患者時，千萬不要在他們看起來「沒事」的時候，真的以為他們已經「好起來」；也不要在他們憂鬱發作時疑惑他們為什麼又變回這樣子。

病情還淺時即治療，有病應該吃藥

我們應該對情緒病有更敏銳的觀察，若然發現身邊有人情緒一直反反覆覆，或者已有一段時間抑鬱到失去生活動力，我們就陪他們看醫生（不是只「叫」他們看醫生）。

我知道有人懷疑看醫生的成效。沒錯，看醫生或吃藥並不能解決情緒病的所有問題；情緒病也是某種意義上的標籤，將所有病患背後的問題（例如社會背景）都壓縮在這標籤下。然而，藥物始終能穩住患者的情緒，尤其是愈嚴重的患者就愈需要藥物，否則他們很可能會造出傷害自己的事（特別一提的是，抗憂鬱藥物大多是需要長期服用才有效的，所以不應該一時吃一時不吃）。

把「吃藥物」和「處理情緒病背後的其他方面」對立起來，是虛假二分，兩者沒有真正衝突（當然，我也同意如今醫療體制仍然有很大改善空間）。我們不應該視藥物是怪物，也絕對不應該以為生理或心理醫學可以處理情緒病的所有部分。

破除「經常說想死、想自殺的人不會自殺」的迷思

你或許認識一兩個人常常喊想死但仍未死，而感到他們就只用嘴皮說話，真正想死的人是不會說自己想死，要自殺了。然而，這卻是迷思。許多防止自殺機構均提到，不少自殺身亡者都會在生前透露自殺信息，不應輕視有關言論。我認識有自殺過、自殺身亡的人都在生前多次說過想自殺。

在日常生活中，死亡的話題向來是禁忌，「自殺」也不例外。所以一般人不可能無緣無故說自己想死想自殺，因為這可能影響到自己和別人的關係，別人對自己的理解。事實上，即使曾經自殺未果的人也可能會在事後後悔自己的自殺宣言，因為他們怕自己的自殺宣言或情緒病會嚇壞身邊的人。所以，當一個人透露自殺信息時，他們很多時是真的擁有這個信念。

認真、嚴謹對待自殺宣言

透露自殺信息的人可能有幾個原因，譬如他們有這衝動與情緒想高喊出來，或者想從透露中獲得別人關注（關心）、瞭解、協助（這些都不可恥），甚或純粹最悲劇的把已下定決心的行動說出來，跟大家說聲再見。

自殺的原因往往是複雜的，三種因素可能是複合並隨時間而變的。即使他們一開始真的是喊一喊而已，但及後沒有人關心，很可能真的會令他們走上絕路。因此，如果我們看到身邊的人喊自殺，甚至經常喊自殺，也不能大意。

你能夠想像嗎，當你在臉書上看到別人一句「我很累」時，他／她可能正在哭得要死，或者在用美工刀不斷劃手；所以，不要輕率地以為那就只是一句話。

我們在日常之中可以做的事，比我們想像中多

要真正關心情緒病患者，我們就需要承認以下的難堪事實︰我們很多人並不真的如嘴上說的那樣關心別人。這真的很難聽，卻是事實，是我們必須承認的事實，否則就不能更好關心別人。

傾訴與陪伴本身就是情感勞動，而要關心持續及反覆的患者，就更需要承受對方不斷發放的負能量，這絕對會影響自己的情緒狀態。即使你願意承受，也會有一刻感到疲倦甚至煩厭。

事實上，患者通常對這點也有相當理解。他們可能會不想自己的負面情緒影響他人，也害怕嚇走煩走身邊唯一關心他們的人，而甚少表露自己的情況。所以，我們需要更敏感和更有耐性，才能真正察覺到身邊人的情緒，更莫說要真的付諸行動去關心別人。

我們需要比現在更主動一點，不，是更主動得多，把這種關心和觀察變成日常，而不是出現事故時才「驚覺」或「發現」自己原來要多做一點。

本文獲授權轉載，原文見書生百用。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎