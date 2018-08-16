《形如莊子、心如莊子、大情學莊子》：莊子與儒學傳統中的踐孝工夫

文：蔡璧名

「无情」之「孝」：從經驗現象到哲學底蘊

（一）經驗現象之異：莊子與儒學傳統中的踐孝工夫

1.「孝未必愛」：「乘／御」親子關係中的「六氣之辯」

儘管儒家經典詳孝略慈，教孝篇章多而言慈章句少，但其所勾勒的天倫理想藍圖，確實是由親子之間雙向的工夫踐履所共構：子女本著對親上的親愛之情，竭心盡力地孝敬事奉父母；理想中的父母，也會相應地慈愛疼惜兒女。

然而在儒家的親子互動論述中，卻不乏一方失德而破壞此雙鍵和諧之例，如舜事親至孝，瞽叟反欲殺之；舜僥倖逃生後，對父母的孝敬事奉彌篤。父母不慈，但舜的孝行、孝心依舊，足見在儒家的理想典範中，孝與慈並非對價關係，即便父母不以慈愛回應，仍是以同樣的孝行、孝心事奉雙親。

「舜往于田，號泣於旻天」（《孟子．萬章上》），作為儒家行孝典範的舜，面對己孝而父母不慈的境況，心靈可以失去平和、傷痛悲哭。反觀《莊子．外物》則將孝己和曾參這兩位儒家孝行的正面典範，視為負面事例：

人親莫不欲其子之孝，而孝未必愛，故孝己憂而曾參悲。

殷高宗之子孝己，事親至孝，一夜起身五次之多，探視就寢中的爹娘衣被是否夠暖？枕頭高度是否適當？孝己愛親如此，其父高宗卻為後妻讒言所迷惑，流放孝己至死。孔門孝子曾參，耕作時不小心鋤傷瓜秧的根，其父曾皙氣得以大杖擊其背，曾參暈倒在地，許久才甦醒過來。醒來卻不顧自己還身負杖傷、手腳冰冷，只關心因一己過失而動怒傷神的父親，是否安好無恙？向父親請安後退下回房，馬上取琴彈唱，好讓父親知道自己身無大礙、喜樂安康而寬心。將孝心、孝行推展至極致的孝己與曾參，生命遭逢己孝而親卻不慈的逆境，內心不禁湧現悲歎，動盪憂傷。

孝己和曾參在面臨「孝未必愛」的人倫之變時，固無須臾放棄孝敬之志行，內心卻是憂悲不已，莊子譬喻此負面的心靈狀態：

木與木相摩則然，金與火相守則流。陰陽錯行，則天地大絯，於是乎有雷有霆，水中有火，乃焚大槐。有甚憂兩陷而無所逃，螴蜳不得成，心若縣於天地之間，慰暋沈屯，利害相摩，生火甚多，眾人焚和，月固不勝火，於是乎有僓然而道盡。（〈外物〉）

憂悲的情緒有如天象逆亂，陰陽運行錯亂悖逆，造成天地間種種異常、混亂的現象：同是木塊際會相遇卻因摩擦而燃燒，異質的金屬與火焰相守卻為火焰的熾熱融化銷隕，大雨中的雷霆震動了天地、將林木燃成火海。這些「六氣之辯」（〈逍遙遊〉）的天象逆亂，迥異於「天地之正」的正常節候，帶給世人措手不及的失序災難；同樣的，人事的異變無常，亦容易使人失去心靈的平和。相對於「父慈子孝」的天倫之常，「孝未必愛」的異變使人無奈憂悲，不安的火焰焚燒內心、清明如月的本性反遭灼傷，而落入「甚憂兩陷」、「螴蜳」、「月固不勝火」的痛苦中。

莊子和儒家同樣注意到在父慈子孝的天倫理想藍圖外，存在著「孝未必愛」的可能。不同的是，因「子孝而親不愛」、因外界事物之無可奈何，而蔓生於心緒的種種憂悲與攪擾，將折損一己心身，才是《莊》學所欲解決的根本憂患。

莊子點出若能體認到人生際遇，本是「外物不可必」（〈外物〉）──風雨晴陰，這些自然天候的變化並非一己所能決定；人間父子孝慈與否，無法強求──放下對天倫理想藍圖中非「父慈子孝」不可的執著，視「變」為「常」地明白依序更迭、節候正常的「天地之正」與暴雨颶風、冬雷夏雪的「六氣之辯」皆屬自然；接受「父慈子孝」的理想處境和「孝未必愛」的反常境遇，同為人間真相。則即使外在風景常異各有、瞬息萬變，人皆能以「安時而處順」、無「攖寧」攪擾（〈大宗師〉）的心靈狀態保全生命中最重要的「真宰」、「真君」。

2.「憂」、「懼」與「无情」之「孝」

儒家經典談到親的慈愛或子的敬孝，「憂」、「懼」這類情緒的出現是平常且正常的：「父母唯其疾之憂」（《論語．為政》）、「父母之年，不可不知也；一則以喜，一則以懼。」（《論語．里仁》）。

將孝心、孝行推展至極致的孝己與曾參，在面臨「孝未必愛」的人倫之變時，內心憂悲不已。而這樣的「憂」、「悲」還未達儒家允許情緒起伏的極致：「喪禮，哀戚之至也」（《禮記．檀弓》），面臨死別，人不禁產生更哀傷的情感。儒家並以「禮」來區別、安頓不同親疏關係中的情感表達，《儀禮》、《禮記》按與亡者的親疏次第將喪服分為：「斬衰」、「齊衰」、「大功」、「小功」、「緦麻」等「五服」，各有相應的服制與起居節度表達適切的哀悼之情。

最深重的憂悲反映於父母過世時所服的「斬衰」，「其恩厚者，其服重；故為父斬衰三年，以恩制者也」（《禮記．喪服四制》）。父母的恩情最為深重，因此面對父母的離世：「夫悲哀在中，故形變於外也，痛疾在心，故口不甘味，身不安美也」（《禮記．間傳》），相映於內心的「悲哀」與「痛疾」，自然會摒除生活中的種種享受。無論衣著、器物乃至於飲食起居，都以最粗糙刻苦的方式自奉。

穿的不再是質料細緻、色澤鮮潔的日常華服，而是用質地最粗糙、顏色最黯淡的「苴麻」，製成布料粗疏、衣服邊緣不加縫飾的「斬衰」喪服，腰間繫上同為苴麻製的喪帶，頭戴僅稍經處理的冠帽，腳上則穿著以菅草製成的粗陋喪鞋。哀傷刻苦的居喪生活，將導致體力不勝負荷，於是選擇以色澤最灰暗的「苴杖」支撐衰弱的身體。

父母過世三日之內，因過度哀傷而水米不進。三天後方始進食，吃的不僅不是美酒、醋醬、肉脯等豐盛甘美的食物，甚至連較粗淡的蔬果也食不下嚥。只在朝夕喝點糜粥，維持生命所需。

住的不再是平日穩固舒適的家屋，而只在停靈的「殯宮」旁，以木頭和茅草簡陋地搭建聊遮風雨的「倚廬」。就寢時也捨棄溫軟舒適的的床褥和枕頭，而睡在草編的墊子上，頭枕冰冷的土塊。

居喪期間因為悲傷、思念親人，對喪事以外的話題一概「唯而不對」，僅以最簡短的詞語應答。將言語減到最少的程度，不多說一句沒必要的話。哭泣，則不分白天黑夜、不做節制地嚎啕大哭（「晝夜無時」、「若往而不反」）。哭到扔掉頭冠、踢去鞋子、撩揭衣裳的下襬，甚至作出袒露身體、以頭觸地、捶胸頓足等激烈的動作，來宣洩心中難掩的「至痛」。

與這些衣、食、起居、行止相應的內心「至痛」，更是「三日不怠，三月不解，期悲哀，三年憂」，需過盡三年韶光，方能逐漸消解。這種遠甚於孝己、曾參的「哀戚之至」、「痛疾在心」，在儒家經典中是被允許的，且唯有至痛如斯，才符合儒家所規範的禮儀。

Photo Credit: Dingar Public Domain 曾參及其母親。

這正可與莊子對「无情」的強調相對舉：

顏回問仲尼曰：「孟孫才其母死，哭泣無涕，中心不慼，居喪不哀，无是三者，以善【處】喪蓋魯國。固有无其實而得其名者乎﹖回壹怪之！」仲尼曰：「⋯⋯孟孫氏特覺人哭亦哭，是自其所以乃⋯⋯造適不及笑，獻笑不及排，安排而去化，乃入於寥天一。」（〈大宗師〉）

由「莊子送葬，過惠子之墓」（〈徐无鬼），足見莊子不廢俗禮。在遭逢母喪時孟孫才「特覺人哭亦哭」，也如世人喪母般哭泣落淚。然而所謂「從俗」，並非指眼淚和哭聲乃為從俗而逢場作戲，而是「自其所以乃」──是在身歷母喪的當下發乎內心的自然流露。但因恪守「不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷」（〈應帝王〉）的用心原則：不過度執著與至愛之人的聚首（「不藏」），不抗拒與至親就此天人永隔（「不將」），不放任獨留人世的自己陷溺於萬劫不復的傷痛（「不傷」）。在與母死別之際，他依然要保住「其真」、「其卓」，無傷內心的平靜。此即〈知北遊〉所謂「外化而內不化」，外表雖同世俗之人般為親死而哭泣，內心卻能安於生死推排、接受生命遷化的事實，而不損及心境的平和。

〈大宗師〉既謂孟孫才以「善處喪」而「蓋魯國」，可知他依然會遵循母喪期間應盡之諸般禮法。如穿著「斬衰」喪服，吃「糜粥」，住「倚廬」，寢「苫」枕「塊」地守喪。所不同的是：雖然哭泣，卻是「哭泣無涕」，而非「若往而不反」的號泣；內心能不任喪親的哀戚、至痛所攪擾，「中心不慼，居喪不哀」，而非「痛疾在心」、「哀慼之至」。此即莊子所「无」──所欲消卻的「以好惡內傷其身」之「情」（〈德充符〉）。這不憂不悲的例子彰顯了莊學論孝的不同，也就是在經驗現象裡所呈現的大孝之異。

值得注意的是，與儒學所重有別，並不表示儒學所重，即為學莊者所輕賤漠視者。所謂輕重本末，著實需在對待君親與對待心神兩相權衡、對照比較的脈絡下方易彰顯，如〈大宗師〉：

彼特以天為父，而身猶愛之，而況其卓乎！人特以有君為愈乎己，而身猶死之，而況其真乎！

既已把父母當成天一般的重要、願意用全部的生命愛養侍奉，那為何不能把同樣的愛，拿來對待更重要的心神靈魂；同樣的，既能把君王看得比自己重要，願意為了君王而犧牲生命，那為何不能把這份心意，拿來對待更真實的永恆靈魂。於重視心神靈魂的同時，行文間絲毫不見鄙薄忠君、孝親之意。易言之，儒家所重君臣父子，莊子也重視如斯；只是強調對於心神靈魂的愛養，不該亞於對君親之愛。

3.動心傷身：先秦文化的共通看法

莊子這種不允許情緒「內傷其身」的「無情」論述，正相契於所處時代文化背景中的醫學傳統。奠立中國醫學理論典範的《黃帝內經》，主張「怵惕思慮」、「悲哀動中」、「喜樂」、「愁憂」、「怨怒」、「恐懼」均有害於人（《靈樞．本神論》）。且把與情緒相關的內在病因如「怒」、「喜」、「悲」、「恐」、「驚」、「思」，與外在致病因素如天候的「寒」、「炅」，及屬不內外因的勞倦（「勞」），並舉為致病的九個因素（《素問．舉痛論》）。與莊子認為「喜」、「怒」、「哀」、「樂」、「慮」、「嘆」、「慹」等情緒不僅攪擾心靈（〈齊物論〉），更且將「內傷其身」的觀點若合符節。足見過度的情緒反應將損傷身心的健全，原是先秦文化共通的看法。這或許也是莊子處喪時，雖在衣食住行各方面與儒家相仿，而情緒安置卻大不相同的原因之一。

然而，莊子所追求的不僅止是無病而已。就如《黃帝內經素問．上古天真論》僅將無病之人稱為「平人」，而以超乎平人之上的「賢人」、「聖人」乃至於「至人」、「真人」為所追求的更高身心典範。同樣的，對莊子而言，無病的平人、常人依然是昧於生命真相的「芒者」；但莊子不僅以擺脫茫昧的「不芒者」（〈齊物論〉）為典範，更欲體現超乎其上的「聖人」、「神人」、「至人」、「真人」所臻至的理想生命境界。由此可知，莊子之所以不欲任過度的情緒攪擾內心，自當不僅只是基於不欲「內傷其身」、傷害身體的考量，實有著更為深刻的原由。

經驗現象與實踐工夫的不同，必然反映其背後哲學底蘊的差異。

相關書摘 ▶《形如莊子、心如莊子、大情學莊子》：太極拳、皮拉提斯與《莊子》身體原則之異同

書籍介紹

本文摘錄自《形如莊子、心如莊子、大情學莊子：從生手到專家之路》，聯經出版

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作者：蔡璧名

《形如莊子、心如莊子、大情學莊子：從生手到專家之路》解碼輻輳於「鵬」與「樹」的群組譬喻，可在儒學為主流價值的文化座標上定位出《莊》學典範之特質。而對比儒、莊論「孝」與用情之同異，可一窺二者用「心」原則與哲學底蘊箇色所在。

莊子以「心」為永恆主宰並為一切工夫鵠的，然由生手至專家的修練過程仍需「形」與「心」相互輔成。傳統思想義界下的「身體」，實涵括有形的軀體感官與無形的心意志氣，同時延伸至人文化成的範疇。本書聚焦於過去被忽視關乎「形」的實修研究，探究「緣督以為經」、「形如槁木」等身體技術，援引廣闊文化域中對「身體」的共識，試圖使人得以理解乃至具體實踐《莊》學。

關於《莊》學的日常意義，蔡璧名的《形如莊子、心如莊子、大情學莊子：從生手到專家之路》對比西方正向心理學，發現莊子肯定人「咸其自取」的主體性，倘在一貫的工夫體系中習練形如莊子、心如莊子、大情學莊子，拾級而上，人人最終皆可臻於「乘天地之正而御六氣之辯」的逍遙無待之境。

Photo Credit: 聯經出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航