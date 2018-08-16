《形如莊子、心如莊子、大情學莊子》：太極拳、皮拉提斯與《莊子》身體原則之異同

文：蔡璧名

（一）「無為」有「為」、「不刻意」卻「刻意」

《老》、《莊》之「自然」、「無為」，並非「無所作為」。正如明．陳治安注「緣督以為經」云：

人若於世上一無所為，則此身何寄？親於誰養？若遂捐身於為之之中，則因而傷生之主者有矣，不盡其天年者有矣。能為而無為，神凝內守，斯無之而不可者也。

《莊子》所不為的是「彼其於世數數然」（〈逍遙遊〉）──若因追求身外之物、爭逐世俗價值，而捐身於「為之」之中，反恐招致「傷生之主」、「不盡天年」之害，「保身」、「全生」、「養親」、「盡年」終成想望。然道家的「無為」之「為」如何達成？陳治安以「神凝內收」詮解《莊子》此一內返而不外求之生命取向，但這仍只是心靈層面的工夫。倘無身體工夫之配合，則此世所假之「身」是否堪寄？此身所當奉養之「親」又將留與誰人？

筆者參驗太極拳與皮拉提斯之身體技術，以照見「緣督以為經」較詳明而落實的操作原則，讀者不免會有此疑慮：「常因自然」、「因其固然」、「不刻意」、「脩行无有」既為《莊》學之要旨，何以屬「熊經鳥申」的太極拳與皮拉提斯，竟可與《莊子》之「緣督以為經」格義而不相扞格？

《莊子》、太極拳和皮拉提斯各有其孕育發展的文化背景與時代脈絡，三者所追求的目的與究竟境界不同，因此於工夫取徑和型態上也有所不同，無論是武藝的修鍊或是身體的鍛鍊，皆有別於《莊子》欲摒除外於日常生活之「有為」動、靜功法的「不刻意」原則，自然不可混為一談。本文所專論的，是此三者間共通、且無時無刻皆須恪守的身體原則──身體縱軸正確地直立與穩定。太極拳作為一套拳術，在「熊經鳥申」的刻意修鍊之外，仍有其實踐於日常生活的部分，此即前述所言「生活太極化」。例如坐時必「隨時危坐，豎起脊樑」，如此即使不特意撥空從事拳套之演練，亦能於行止坐立、舉手投足間踐履「頂頭懸」、「豎起脊樑」、「尾閭中正」等要求，達到「生活太極化」，而寓「脩行」於「无有」。同樣地，皮拉提斯作為一廣泛使用於醫療復健體系、可強身健體之運動，自有其特有的操練動作。但皮拉提斯的身體原則亦能融會於日常生活，無論行走、站立時時貫通，如此一來，便可「益生」於「不刻意」之中。

當這些身體技術能夠融入日常生活的行住坐立，使督脈、脊樑、也就是那條「與生俱來的直線」漸漸回復應有的筆直時，太極拳和皮拉提斯便不只是須特意撥空從事的「熊經鳥申」、「刻意」工夫，而能隨時隨處內化為身體與生命的一部分。故就太極拳和皮拉提斯之身體技術皆能寓於日常、融入生活這點而言，不但符合《老》、《莊》「無為」、「不刻意」、「不益生」、「脩行无有」等工夫類型，更相契於《莊》學「常因自然」、「因其固然」之思想要旨。

既然這條《莊子》緣以為經的「督」、太極拳欲豎起的「脊樑」、皮拉提斯植基於西方生理學的「身體中心線」，是人人與生俱備的，何以仍需倚助後天的努力、工夫的修鍊，方能體現此一「自然」的身體技術？

Pilates於其著作Return to Life Through Contrology曾指出：幾乎百分之九十五的人口患有不同程度的脊椎側彎。一旦脊柱彎曲，身體就偏離了與生俱來的那條直線──亦即偏離自然的平衡。新生兒的背部是平坦的，因為他們的脊椎仍成一條直線，但現在每天卻有成千上萬的人駝背並突出小腹。皮拉提斯這項運動，便是運用「捲起」（rolling）與「展開」（unrolling）等動作，逐步穩當地使脊椎恢復初生時的正常狀態，並增進脊椎的彈性。隨著年歲漸長，身體可能已在生活的重擔、不良的姿勢下失去初生之「自然」、平衡，而有賴後天勉力矯正，方能回復此一縱軸原初的筆直。

近代太極拳宗師鄭曼青先生亦嘗謂：

脊多節若串珠然，纍疊而起，稍不將意，則傾側，或曲凸而倒矣，則不復有力，得能支撐其軀幹矣。其為病，小則為骨疽骨癆，大則即如天柱之折矣。豈不危哉！（《鄭子太極拳十三篇．心膂並第六》）

脊樑端正與否，攸關著我們的身體健康，無法「豎起脊樑」不但無法練成太極，更甚者將為身體帶來各式大小疾病。無怪乎《莊子．養生主》曰：「為善无近名，為惡无近刑，緣督以為經。可以保身，可以全生，可以養親，可以盡年。」何以皮拉提斯能成為如此風行的運動？又何以在眾多太極拳修習者中，練成上乘工夫者寥寥可數？正因絕大多數的人身體中心線已失去平衡，無法做到「尾閭中正神貫頂，滿身輕利頂頭懸」，需依靠後天之勉力而為，方能回復先天之「無為」與「自然」。即便是藉由太極拳、皮拉提斯等身體技術來回復身體中心線之位置，每週亦需付出數小時、甚至每日數小時的額外時間與努力方能達成，更遑論是將這努力擴展、充塞於日日夜夜、時時刻刻、分分秒秒，化為日常生活行住坐立的一部分。

Photo Credit: PublicDomainPictures CC0

Merleau-Ponty認為，日常生活中的身體習慣，並不是一種概念性知識；習慣的養成、獲得不是靠心智的理解力，而是身體在「理解」（understand），這就是所謂的「體驗」。換言之，就是「意向」中我們想要獲致的身體感、感官經驗、情緒狀況等，與「實際」呈現出的身體感、感官經驗、以及情緒狀況，兩者取得一致。當生活日漸被一種新的意義滲透，當身體日益同化於一個新意義的核心時，身體就能日益「理解」，習慣就能養成獲得。

「緣督以為經」這樣看似簡單的指令，其實不是一項單純的動作，而是將文化理想內化入身體後，方得逐漸造就有「能力」意涵的身體技能。這好比太極拳套裡有許多程式化的動作，但習拳者的身體必須與拳經裡的文字產生緊密的聯結，以身體記憶、理解這些異於日常生活的舉措，才能順利地透過身體演練出拳經所要表達的內容，進而無動不太極。訓練、模擬與陶冶的究竟，是使所訓練的知識或技藝能夠毫不費力地表現或演練出來，一如日常生活的舉手投足。

一項身體技術之最高境界，即是將該技術的精神與原則寓於平日之行走、尋常之坐臥、生活之慣習。而從身體的習慣，例如走路時手臂如何擺動、坐席中手臂與胴體的相對位置、姿勢等，可看出每個文化群體或社會的特異處。這些身體習慣並非與生俱來，而是有賴後天的學習，它們會隨著個人之行止、經驗及可能的模仿而改變，也會受到社會、教育背景與權威的價值系統種種因素的影響。

因此，「緣督以為經」這個姿勢背後，有其獨特的文化意涵。「站」（或「坐」）不僅是一種姿勢，而是身體技能；甚至不只是一項身體技能，而是能領人通往一直潛伏於中國傳統文化中「常因自然」（《莊子．德充符》）、「道法自然」（《老子．二十五章》）境界的鎖鑰。由「身體技術」到「自然」進境，正如王叔岷注庖丁解牛所謂：「道是自然，技乃人為。盡乎人為，則合乎自然矣。」人為技術不斷升進的極致，方能臻至（或說歸返）道家義界下的「自然」。Edward Gilman Slingerland所指出「如何努力做到不努力」悖論中的緊張矛盾，將在以人為努力歸返「自然」、「無為」的工夫進路中渙然冰釋。

（二）將「緣督以為經」重新安置回身體座標的意涵

為還原《莊子》「緣督以為經」的本來面貌，筆者重審歷代注釋中「緣督以為經」之詮解，找出詮字釋義紛紛出走的緣由。且藉由《莊子》工夫論中身體位階的釐清，與早於《莊》注之督脈文獻及帛書《老子》「守靜督」的佐證，使「緣督以為經」得以擺脫別字異解，重新安置回身體座標上。並透過時代晚出、地域迥異，但同樣以延展、保持身體縱軸筆直豎立為基本身體原則的太極拳與皮拉提斯，對「緣督以為經」這項身體技術作格義，以提供讀者更詳明確實的操作方法。如此一來，「緣督以為經」一語置於《莊子》文本脈絡下，再毋需訓詁輾轉；「保身」、「全生」、「養親」、「盡年」亦不顯突兀，使整個段落的文脈得到疏通與理解。而這樣的研究，亦能消除一般視「無為」作「無所作為」的誤解。

本研究聚焦於《莊》學之身體主體，而非心靈主體；並援引時代晚出的太極拳、奠基於當代西方生理學的皮拉提斯，將《莊子》「緣督以為經」之身體技術剖析為明確詳實的操作方法。筆者於本文釋出遠多於「緣督以為經」字面意義的詮解，難免予人牽強附會之感，而難以相信這真是《莊子》原意。《莊子》只提到督脈是總領全身、養護心身的關鍵，但僅「緣」以為「經」一語，對頂頭如何懸、尾閭如何中正或身體縱軸如何穩定等操作方法，未必有如此詳細的設想。由於時空的隔閡，即便透過歷代注疏，仍難窺見「緣督以為經」身體技術的風貌。因此筆者借用太極拳和皮拉提斯中與《莊子》極為相似的身體原則，試圖給予「緣督以為經」更明確而豐富的解釋。對此可能牽強附會的解釋，讀者自然有權不予採信、不加徵引，認定《莊子》、太極拳、皮拉提斯三者身體原則之相似，皆是出於偶合。但不採信、不徵引的結果，我們對「緣督以為經」的認識便僅止於一條垂直地表的身體縱軸，如此真實，卻也如此單調空乏、令人不知所措。缺乏詳實的操作指引、缺乏當代語彙的「格義」，莊子的身體技術便只能留在鉛字紙面、博物館中，供後人追緬憑弔，無法重新進入我們的生活，與當代生命相互碰撞出火花。換言之，即使明知這可能是以晚出拳術或異域運動附會而成的解釋，但如此對於具體操作方法的解釋確實賦予了「緣督以為經」更具生命意義的內涵，且使此一起自先秦甚至更早的身體技術在當代仍能被具體的認知、操作，進而改善我們的生命。那麼，又何必以偶然之名、附會之由，將這可能的真相完全掩蓋泯滅，不與人知呢？

筆者無意將時代晚出而有相近身體技術與原理的太極拳，與《老》、《莊》相牽互詮；或許《莊子》與肇始於宋代的太極拳間，真存在未知的迢遞影響與系譜關聯，但揣想終難考證。本文既以「知道怎樣作」（knowing how）為研究進路，於是聚焦於年代相去雖遠、卻甚為類似的「順從縱軸」之身體技術原則。思考它們在未必具有影響關係的情況下，可能蘊涵之重要意義：一種傳統身體技術的背後，必然隱藏著某種屬於該傳統文化的身體預設。而對於身體感的描繪與身體技術的成效，如果在長期的歷史中重複地被體會驗證，則此頗富文化箇色的身體觀，也就深具超越地域藩籬的潛能，而存在於不同的文化場域中。

「緣督以為經」固然是《莊子》書中的一條身體技術，且是於眾多身體原則中足以貫通動靜、最為重要的一條。但就《莊子》身體技術的探討而言，「緣督以為經」只是個開端。須待更多身體與心靈原則的配合，於日日夜夜的勉力實踐後，方能成為慣習，將所有的身體修鍊與心靈修為工夫皆內化為生命的一部分。達到《老子》「為」「無為」，《莊子》「刻意」卻「不刻意」的「自然」，通往《老》、《莊》所謂「真人」、「至人」、「神人」的理想生命境界。

相關書摘 ▶《形如莊子、心如莊子、大情學莊子》：莊子與儒學傳統中的踐孝工夫

書籍介紹

本文摘錄自《形如莊子、心如莊子、大情學莊子：從生手到專家之路》，聯經出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蔡璧名

《形如莊子、心如莊子、大情學莊子：從生手到專家之路》解碼輻輳於「鵬」與「樹」的群組譬喻，可在儒學為主流價值的文化座標上定位出《莊》學典範之特質。而對比儒、莊論「孝」與用情之同異，可一窺二者用「心」原則與哲學底蘊箇色所在。

莊子以「心」為永恆主宰並為一切工夫鵠的，然由生手至專家的修練過程仍需「形」與「心」相互輔成。傳統思想義界下的「身體」，實涵括有形的軀體感官與無形的心意志氣，同時延伸至人文化成的範疇。本書聚焦於過去被忽視關乎「形」的實修研究，探究「緣督以為經」、「形如槁木」等身體技術，援引廣闊文化域中對「身體」的共識，試圖使人得以理解乃至具體實踐《莊》學。

關於《莊》學的日常意義，蔡璧名的《形如莊子、心如莊子、大情學莊子：從生手到專家之路》對比西方正向心理學，發現莊子肯定人「咸其自取」的主體性，倘在一貫的工夫體系中習練形如莊子、心如莊子、大情學莊子，拾級而上，人人最終皆可臻於「乘天地之正而御六氣之辯」的逍遙無待之境。

Photo Credit: 聯經出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航