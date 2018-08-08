中國禁播小熊維尼正熱，我國外交部推特發文也成外媒焦點

改編自迪士尼（Disney）經典動畫《小熊維尼》的真人電影《摯友維尼》（Christopher Robin），8月3日在台灣、美國等地上映，唯獨在中國吃閉門羹，這部普遍級的家庭電影遭到中國禁播，也引發外媒熱烈討論，也讓中國與台灣的緊張關係，意外浮上版面。

迪士尼電影《摯友維尼》，讓經典的小熊維尼、小豬、跳跳虎等人氣角色進入真人世界，並由蘇格蘭男星伊旺麥奎格（Ewan Gordon McGregor）飾演維尼的好友克里斯多弗羅賓（Christopher Robin），已在多國上映，在美國也開出不錯的票房。不過之前一直有傳聞，戲稱該片恐怕難在中國上映，因為「維尼」常被拿來與中國國家主席習近平並列，沒想到戲言已成真。

《好萊塢報導》指出，據一位消息人士指出，《摯友維尼》的主角小熊維尼，正受到中國當局的打壓。報導指出，去（2017）年夏天，中國當局開始在社群媒體上封鎖小熊維尼的照片，因為這個角色已經成為與中國最高領導人習近平敵對的象徵，網路上有人將矮胖的維尼熊跟習近平做比較，升高了該國的審查機制。

今年六月，中國封鎖了美國HBO頻道，因為該頻道的節目「上週今夜」（Last Week Tonight）主持人約翰奧利佛（John Oliver）嘲笑了習近平對小熊維尼過分敏感。

不過報導也指出，中國每年只許可34部外國電影在境內上映，因此《摯友維尼》可能是配額已滿，才無法在中國上映。

《浮華世界》報導，《摯友維尼》目前在美國的票房還算不錯，由湯姆克魯斯（Tom Cruise）領銜主演的《不可能的任務：全面瓦解》，目前在4395個戲院上映，票房3500萬美元；《摯友維尼》則在3602個戲院上映，目前票房2500萬美元。

不過據《上報》報導，中國在全球電影票房市場佔越來越大的比重，再加上中國票房在2018年第一季預估達到31.7億美元，超過了北美同期的28.5億美元，因此若未能在中國上映，可能會對該電影的經濟營收產生重大影響。

中國公然禁維尼，成外媒頭條新聞

英國《每日電訊報》說，此片在中國被禁，「對維尼小熊的戰爭還在進行中」。

美國《時代》雜誌則問：《摯友維尼》不准進入世界第二大電影市場。維尼小熊在中國不受歡迎嗎？

《倫敦旗幟晚報》報導則說，小熊維尼在中國被視為「抵抗的象徵」。

究竟從什麼時候開始，這隻從英國發跡、但透過美國迪士尼動畫走紅的卡通熊，成為中國官方的眼中釘？

英國《BBC》以「摯友維尼：小熊維尼在中國吃了閉門羹」為標題，梳理維尼在中國挑戰官方敏感神經的始末。

Photo Credit: BBC

報導指出，最近幾年，小熊維尼多次成為中國網管部門的封殺對象。其實早在2013年6月，中國國家主席習近平訪問美國，與時任總統奧巴馬會面。而兩位領導人併肩而行的照片，曾激發網友創意，將習奧形像與迪斯尼動畫片中的角色「小熊維尼」與「跳跳虎」相提並論。

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 2017年7月16日

2014年11月10日，中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三在北京APEC高峰會上握手的照片，也被網友聯想到小熊維尼。

Chinese Internet users FTW. #APEC2014 pic.twitter.com/6wFDvhlaNv — Josh Chin (@joshchin) 2014年11月10日

2015年9月，中國大規模紀念抗日戰爭勝利70週年，習近平乘坐紅旗牌汽車檢閲部隊，也被網友拿來，與一張坐在玩具車中的小熊維尼照片做對比，被稱為「中國最被審查的照片」 。

外交部推文「挺維尼」意外成焦點

而台灣外交部也趕上這股熱潮，今天在推特上寫道，台灣觀光吉祥物「喔熊」（OhBear）對表兄弟維尼的電影在中國被禁，感到很驚恐，並強調各種熊在台灣都生而平等，且《摯友維尼》也在全台灣上映。

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ?? (@MOFA_Taiwan) 2018年8月7日

Taiwan’s #OhBear is dismayed at the ban slapped on his cousin Winnie’s latest film by censors in #China. Make no mistake: All bears are created equal in #Taiwan & @DisneyCRobin is screening nationwide. https://t.co/97cEdcszXQ pic.twitter.com/FKinxXJwpk

不過此推文一出，立刻被外媒拿來大做文章。

美國《CNN》以「台灣嘲諷中國禁映小熊維尼新片」為標題，報導強調，「當中國禁映電影（摯友維尼）的謠言甚囂塵上時，台灣政府正試圖強調，台灣比起中國擁有高度的言論自由」。報導也指出，此時這兩個政府正因這座島嶼的獨立性熱烈角力，儘管台灣已經自治近70年，中國始終聲稱台灣是中國的一部分。

Photo Credit: CNN

《CNN》詢問負責進口和管理廣播電視節目的中國國家廣播電視總局（廣電總局，SART）《摯友維尼》被禁映的相關問題，但未得到回覆。但報導也提到，儘管小熊維尼圖片在社群網站上被封鎖、《摯友維尼》被禁映，但小熊維尼的書籍、玩具等實體產品並沒有被中國政府大規模封殺。

而盧森堡的《RTL Boulevard》也以「台灣嘲笑中國禁映小熊維尼」為標題，報導台灣讓中國政府感到不安，因為北京方面已經禁止了關於小熊維尼的迪士尼新電影，而台灣外交部長吳釗燮卻在推特上放了一隻熊（也是台灣旅遊業的吉祥物）。

Photo Credit: RTL

《中央廣播電臺》報導，對此，外交部發言人李憲章今日回應媒體提問時表示，基本上推特是一種比較即時性、而且用比較輕鬆的方式處理關心的問題，表達的方式也會與一般正式的新聞稿或記者會不一樣。

李憲章指出，這只是一個很單純的念想，就是希望透過這個訊息告訴世界各國民眾，台灣是個言論自由的國家，就這麼簡單。外交部會盡可能利用相關社群平台、新興媒體平台來展現並傳達這樣的訊息，這是件很正面的事。

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核稿編輯：楊士範