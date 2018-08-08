每日工作超過12小時、月薪只有1500元：監察院揭露81位外籍漁工如何在台「被剝削」

（中央社）監察委員王美玉調查外籍漁工不但行動自由遭非法限制，在岸置所居住空間僅0.49坪，低於受刑人的0.7坪，罔顧人權，今（8）日通過糾正農委會、漁業署和高雄市政府及高市海洋局。

王美玉下午召開記者會指出，高雄地檢署2016年到高雄市3處外籍漁工岸置所進行搜索（編按：岸置所為外籍漁工在陸上的休息處），查獲越南、菲律賓、印尼、坦尚尼亞等國籍共計81名外籍漁工，遭非法限制行動自由、不當剋扣薪資作為逃跑保證金、薪資交由仲介公司處理、工作時曾遭毆打以及「禁止對外通訊」等違反權益情事，情形如下：

21名外籍漁工薪水遭不當扣款；

19名外籍漁工遭不當剋扣薪資作為逃跑保證金；

59名外籍船員工時過長（每日超過12小時）；

38名外籍漁工薪資交由仲介公司處理，每月只領到美金50元（約新台幣1500元）；

56名外籍漁工護照及船員證等證件遭船公司或船長保管扣押；

17名外籍漁工證件遭我國仲介（或岸置所人員）保管扣押；

10名外籍漁工在船上工作曾遭毆打；

1名外籍漁工在岸置所曾遭毆打；

9名外籍漁工被要求禁止對外通訊。

漁工居住環境狹窄，比監獄還擠

王美玉調查也發現，高雄市違法收容境外聘僱外籍漁工的安置處所（岸置所），不僅空間不符建築物使用類別及公共安全規定，生活居住空間最擁擠僅0.49坪，遠低於受刑人0.7坪，及境內聘僱外籍漁工陸上居住面積0.968坪的最低標準。

王美玉實際勘查岸置所現場，有的位於地下室，沒有對外窗，漁工席地而睡，業者裝有監視器，漁工說，「許多人鎖在同一間屋子的地下室鐵籠裡，簡直被當犯人一樣，沒有窗戶很悶，根本不是人住的地方。」

Photo credit: 監察院提供

（上圖為尚禾外籍船員岸置所）

《風傳媒》報導，位於高雄平和西路的岸置所，18坪空間睡了37人，平均每人居住空間僅0.45坪，比台灣的受刑人居住空間0.7坪還小，一天還要收費300元，小小房間裡還插了32支監視器。另外也有岸置所（尚禾外籍船員岸置所）將落地窗封鎖、梯子用鎖頭封鎖、出入口鎖死、窗戶鎖到滴水不漏、鐵欄杆也加上鐵網再加鎖頭。

據此，漁業署署長黃鴻燕向監委表示，漁工若逃跑船主就無法作業，因為擔心逃跑便可能用不人道的方式來處理。漁業署願邀相關單位研究，找出可行方式。

第一次來台灣，卻遇到這樣的雇主

《風傳媒》報導，81名漁工中有53名是初次來到台灣，王美玉直嘆「你看他們對台灣第一印象有多差」，也說這些境外聘雇漁工無法自行解約、求助無門、只能逃跑或隱忍，調查報告中也舉了幾個漁工的心聲：

「在船上工作時間沒有很固定，每天都睡不飽，睡覺時間很少，我會被恐嚇，我都忍耐……」－編號016號 「做錯事會被罵，船上也沒辦法逃跑，只能面對，為了生活……如果有別的工作，我就不會上船。」－編號031號 「他把我們許多人鎖在一間屋子的地下室鐵籠裡，環境很不好，人很多，非常擁擠又骯髒……地下室的鐵籠有好幾道鎖，簡直把我們當犯人一樣，鑰匙是由管理員保管。」－編號053號 「岸置所不能自由出入，房間有上鎖，生活設備簡陋，不是人住的地方。」－編號062號

外籍漁工遭剝削，漁業署稱「未接獲相關投訴」

王美玉說明，3處違法岸置所在2016年5月查獲、2017年8月被起訴，今年4月監察院前往履勘時，還有7名外籍漁工被收容在岸置所內。兩年期間高雄市政府卻任令岸置所繼續違法經營，3家單位都還在營業、市府沒有任何查察作為，也未列管外籍漁工後續轉雇或接續聘雇，令該岸置所違法經營，81名漁工中有13位逃逸致行蹤不明。

至於漁業署疏失，監察報告指出，外籍漁工遭剝削及不當對待情形嚴重，農委會漁業署竟以「未接獲相關投訴」推諉不知，無視外籍漁工遭剝削及不當對待，事發後亦怠於行政調查處理，確屬不當。

王美玉也提及，歷年來外籍漁工遭剝削及不當對待情形嚴重，包括了2015年8月25日高雄籍「福賜群號」漁船涉長期虐待印尼籍漁工Supriyanto致死；今年7月又有「福甡拾壹號」漁船涉嫌工作條件差而遭南非扣留，顯示並非單一現象，農委會及漁業署漠視對外籍漁工的查核及管理責任，導致外籍漁工基本勞動權益受損，不僅違反國際公約，也嚴重損及我國聲譽。

王美玉要求，農委會漁業署應會同建管消防等相關主管機關及境外僱用外籍漁工的地方政府，針對外籍漁工的短期安置需求研謀對策，應比照境內聘僱外籍勞工入境的宣導、諮詢申訴及提供權益保障等相關機制，使其入國時獲得充分資訊及求助管道，維護自身權益。

針對此糾正案，高市府今天指出，近來啟動市府各局處聯合稽查工作，數度查訪下來並無查獲有收容外籍船員狀況，原相關違法岸置所負責人也一再表示已無收容外籍船員行為。農委會漁業署副署長林國平則表示，監察院針對外籍漁工住所不當案件通過糾正，虛心接受，由於本案件是過去的事件，已處理完畢，目前沒有船東會再這樣安置住所，外籍漁工目前的住所都由船東另行安排或是暫居船上，沒有遭糾正案件中的環境安排。

今年五月美國在台協會發布《美國2018年人口販運問題調查報告》，指出高雄檢察官以勞力剝削80餘名外籍漁工之罪名，起訴了19人。不過報告也指出，該案當時仍在審理中，而部分觀察人士認為，台灣當局對於其他剝削漁工的案件沒有積極處理。

相關文章：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範