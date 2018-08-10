解放軍「為台獨量身打造」海峽演習，蔡英文「正巧」離開台北？

文：雲程

7月7日美國神盾驅逐艦USS Benfold 與USS Mustin行經台灣海峽，宣示台灣海峽乃公共航路。兩艦在台灣東部外海，和雷根號航空母艦會合演訓後，Benfold往北到沖繩，Mustin向南往南海。

解放軍隨即宣布在18到23日於浙江外海進行號稱「為台獨量身打造」、禁航區相當於台灣面積的大規模海軍演習。這是政治角力？對美國，還是對台灣？

中媒說：若整體平移，覆蓋全台灣。中媒愛吹法螺，見怪不怪，但演習中，包括052C/052D與大型補給艦等，總數近50艘的東海與南海艦隊艦隻，以密集縱隊，高速南向通過台灣海峽。網友雖揶揄躲颱風，仍有不尋常之處：東海艦隊，本可就近回港避風，卻隨南海艦隊一起南下；採高速方式航行，好似偷襲珍珠港，卻選在白天進行故意曝光；密集隊形不利作戰展開，類似二十世紀初的海戰，或護航商船陣列，台灣反應則態度堅定：陸委會與外交部在演習的頭尾，聯手向國際喊話。

演習一開始（台灣時間）18日晚間，陸委會主委陳明通，出席美國傳統基金會及台灣民主基金會共同合辦的「兩岸關係的機遇與挑戰」國際研討會，以主講人身分發表〈民主自由是發展兩岸關係的重要基石〉演講，呼籲北京「真誠地面對中華民國的存在」。

演習結束的23日，外交部長吳釗燮接受CNN兩分半鐘專訪，提及「（若）中國看到台灣的弱點，沒有獲得美國的支持，那麼他們會考慮啟動能夠佔領台灣的方案。」

兩人皆軟中帶硬——既引中國古籍，也連結台海重要性與印太戰略。

演習，本身就可作為軍事奇襲的偽裝。2016年6月八仙樂園塵爆事件，國軍關渡指揮部在半小時之內就開設指揮中心。戍守淡水河口的三芝的海鋒大隊、林口的陸戰隊、台北市憲兵指揮部和土城後備指揮部，也陸續抵達展開救援。這就是「固安作戰計畫」的演練。

雖然外界無法得知詳情，但看解放軍艦隊通過台灣，總統「正巧」離開台北。她先到新竹一天，之後到台東兩天，一直到演習結束才回台北。這段期間，副總統也少公開行程。東部為「固安計劃」要地，台東有與花蓮「佳山計劃」齊名的「建安計劃」。蔡的台東行或是反斬首計劃的積極部署？意思是保證中樞與指揮體系如常運作。

Photo Credit: Reuters / TPG

不止蔡總統連續在外，演習中的22日，更首度曝光愛國者飛彈移防台東基地消息。24日，公開首都憲兵營操演城鎮戰。顯然，都是給解放軍軟釘子碰。

軍艦集體南下，既是「戰爭邊緣」，也是戰術欺敵。更何況春末到夏初正是一年中適合攻台的季節，台灣的漢光演習，也選在這季節因應，其來有自。

解放軍演習也有被踢出「環太平洋演習」後還以顏色的意味；在中國毫不稀奇的假疫苗案，今年（在北戴河會議之前）卻會上綱到要習近平回國、李克強下台的地步；還在24日加上「沒收一整場比賽」（第一屆東亞青年運動會）。

這幾年情勢詭譎，中國政治壓力將在2022年前後上升到極致，中國會怎樣施壓小國來轉移目標？台灣實不能掉以輕心。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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