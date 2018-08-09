在金曲獎之後：指標性音樂慶典的價值與精神

2018年6月底的金曲獎無疑是音樂界的盛事，那天音樂界相關人士都會蒞臨。而且在那個場合裡，聚集了所有在這一年度音樂表現最受肯定的所有表演者、製作人、創作者。盛事過後，我們能再談些什麼⋯⋯

備受肯定的舞台設計及備受冷落的音樂議題

這次金曲獎表現備受肯定。除了燈光布景，更令人稱道的是JL Design為每個獎項製作的背景動畫十分用心。除了視覺上有一致性，更為每個獎項加入適切的元素，非常用心。在動畫中更為閱聽人欣喜的，是其中置入的一些當代議題的元素。

金曲獎作為一個音樂盛會，在近幾年一直都有創作者在表演時宣達自己的理念及關懷。流行樂創作本來就容易書寫創作者關心的議題，或是這個社會上容易有共感的話題，尤其獨立樂團、獨立音樂人更常會去針對家鄉、弱勢、公民議題來做創作。

但在彩虹旗盡收眼底的同時，真正關於音樂的議題其實從未被文化局正式面對過。

最佳樂團獎於2001年金曲獎第12屆時開始舉辦，但事實上2000年就有樂團得獎，當時是由亂彈樂團得到最佳演唱組合獎。1990年第一屆金曲獎所設立「最佳演唱組獎」，2000年第11屆更名為「最佳演唱組合獎」，這是因為當時是以民歌演唱組合為主流。直到2001年時，當時聆聽樂團的風氣已經崛起已久，所以第12屆金曲獎也就順應時勢劃分為「最佳重唱組合獎」和「最佳樂團獎」。

然而有別於民歌受到政府的大力培植，樂團文化的成長則是從步履蹣跚開始。例如2013年由五月天、四分衛、亂彈阿翔等等接力演出的壓軸表演，當時在表演中所置入了音樂圈的重要議題：地下社會的歇業。當時的文化部長龍應台還被拍到撇過頭去不看表演。

Live House作為培育優秀樂團的重要空間，其法規不完善已經不是這一兩年的新聞。現任立法委員林昶佐作為此一文化的大力推手，過去也曾為了Live House法規奮戰。

如今樂團文化已經不復以往的污名，但法規問題依然懸而未解。林委員也曾經提到，如果我們要有一個好的音樂祭盛事，那麼小型的表演場地是需要被培植的，因為那才能誕生優秀的樂團、優秀的表演者與優秀的表演。但如今政府雖然舉辦大大小小的音樂活動及相關講座，也補助相關的創作，但真正能孕育優秀表演者的Live House，還是城市中的「地下社會」。

庾澄慶不意外，意外的怎麼還是庾澄慶

在台灣，音樂和語言從來不只是他們本身存在的樣貌而已。台灣的音樂和語言有太多曾經的歷史、傷痛和壓迫。金曲獎作為指標性獎項，確實應該有所作為，因為他有不須服從市場的條件，也有帶領社會前進的地位。但在2007年就已經沸沸揚揚的議題，如今已經過了11年，族群以及少數語言創作者，仍然在金曲獎上受到了傷害。那就是國語專輯頒獎人庾澄慶強調國語專輯是最重要的獎項。

農村武裝青年的江育達（阿達）就在自己的Facebook專頁上寫道：「昨天參加金曲獎我最在乎的不是農武未得獎，讓我耿耿於懷的是最後三個國語獎項花了快一個小時，頒發最佳國語專輯之前庾澄慶說這是『最』重要的獎。我心裡無限傷心，只有囂張可以形容台上，國語以外的獎都不是人，況且在台灣這座島上你講的這個語言還輪不到稱為國語。」

庾澄慶常常擔任可以掌握話語權的主持人，用其主持身分、壓迫羞辱其他語言的表演者事蹟不勝枚舉。台灣是一個有許多殖民歷史的社會，本來就有很多不同個人立場，我們可以尊重庾澄慶他的立場，但是他是不是也可以尊重一下其他族群。

國語專輯只是比較有市場，不管是在音樂表現上、專輯製作上、甚至是在獎項的排序上，都看不出來有甚麼「最重要」之有。在一個指標性的頒獎音樂慶典上，講這種充滿歧視和偏見的話語，台灣的獎項要憑甚麼獲得國際肯定，台灣的音樂人可以有甚麼後盾走向國際。

「因為表演還沒結束。」蕭敬騰的可敬態度

本屆金曲獎以蕭敬騰主持作為重要亮點，蕭敬騰壓力之大可以想見，但金曲獎如此成功，節目企劃功不可沒。蕭敬騰的演出、頒獎人的表演和節目之間進行的極為流暢。

相對於庾澄慶，蕭敬騰主持的態度讓人佩服不已。日前蕭敬騰在個人直播上談到擔任金曲獎以來的心得，說到自己壓力之大還流下淚來。其中一句：「工作人員都放鬆了，但我不能，因為表演還沒結束。」這樣對自己手握麥克風的表現深有自知的態度，讓人對蕭敬騰最為一個音樂創作者、歌手、主持人、表演者的身分都感到敬佩。

平常並不關心華語樂壇動態的人，今年若因為蕭敬騰而收看金曲獎的觀眾，想必也會被這次的整體典禮規劃而感動，尤其是流動在動畫之中的各獎項的重要議題與元素，想必也是台灣指標性音樂慶典應該給予閱聽人的重要精神與價值。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航