數位經濟時代，促成「金融X科技」產業重塑的4+1關鍵

數位經濟時代下,跨界融合與產業重塑正在改變消費者的行為模式,同時也促使消費者進一步對於隱私和資料安全保護有更多的關注與重視。

無論是從金融科技(Financial Technology,FinTech)或是科技金融(Finance with Technology,TechFin)的角度觀之,所著重與關注發展的無非是透過「金融X科技」應用已趨成熟與安全的新興技術,為消費者因數位科技與載具改變行為模式的日常,帶來更安全與便利的產品與服務內容,也賦予金融活動有別以往的使用者體驗。

金融科技所帶來的破壞式創新,不僅給金融業保守的本質有了翻天覆地的質變,也將科技業與金融業過去鮮少肩並肩共同合作的模式注入一股新意。儘管一開始金融科技大舉進攻金融服務領域時,曾有排他的金融規範措施,或是將金融科技業納入嚴格管制等言論,不過隨著數位經濟的發展,金融業也開始與金融科技業者合併或是合作,如近期討論熱烈的台灣純網路銀行(internet-only bank)業務開放即是一例,不僅傳統網路銀行與純網銀業務的界線將逐漸模糊外,區分FinTech與TechFin的議題,在接下來的「金融X科技」由導入到成長階段的發展,也將不再壁壘分明。

「金融X科技」制度與監管的雙面刃:破壞式創新與金融規範的平衡

近來,不論是英國開始的監理沙盒(Regulatory Sandbox)機制,美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)對於數位貨幣發展與市場欺詐(Fraud)的訴訟和監管聽證會等,以及美國消費者金融保護局(CFPB)針對金融改革法案(Dodd-Frank Act)第1033條涉及消費者個資應用的條款討論,與正研擬發展美國金融科技監管沙盒的提案等等,甚而今(2018)年5月25日施行,號稱史上最嚴格的個資保護法:歐盟通用數據保護條例(General Data Protection Regulation,GDPR),不僅是對一國或單一地區「金融X科技」造成影響而已,也為全球的金融與電子商務業帶來相當大的衝擊。

除了GDPR外,不論是監理沙盒或是數位貨幣監理規範,以及消費者個資應用範疇,大多都是為了金融科技業者投入金融服務活動的條件與限制。相對於金融業,無論是消費者個資運用,或是新種業務的申請開辦,都已有非常完整與成熟的規範架構與程序流程。意即,對於金融科技業者的制度規範,是為了使其理解與適應金融業嚴格的監理與規範要求,避免造成金融活動的投機行為,同時保護消費者的個人資料應用安全與使用目的,以維持金融行業的穩定性與安全性。

依據英國金融行為監理總署(Financial Conduct Activity,FCA)的「Regulatory sandbox lessons learned report」統計,首兩輪申請監理沙盒的通過率約為34%,共50件;主要申請範疇集中於個人與消費金融服務,也不乏金融科技業者與金融業合作的案件。金融科技業者需要金融業的產業知識,而金融業則需要科技業者的使用者資訊與人流,透過監理沙盒的運作,「金融X科技」也迎來了下一個合作階段的發展。

另外,早在金融科技蔚為顯學之前,各國金融主管機關亦有為金融機構提供新種業務申請開辦的服務,對於金融服務與產品的創新,不僅須提出營運計畫書,還需要法遵及稽核單位提出的風險評估報告與適法性自行評估報告等。換句話說,監理沙盒除了作為創新的實驗場域外,也是一種配套措施,當金融領域既有促進創新規範與金融科技發展產生差距之時,便是監理沙盒發揮功用的時候。以當前「金融X科技」融合發展的前景預期,日後需要申請進入監理沙盒的案件,將隨著各國對於發展「金融X科技」的成熟程度反向趨緩。

在各國極力發展「金融X科技」並逐步推動創新實踐之際,法規遵循與監理議題也開始處在烽火浪尖上,當前最重要的討論範疇:「洗錢防制」、「網路安全」、「消費者保護與個資運用」、「金融服務內容與架構」都在在顯示規範與法律能載舟亦能覆舟的現象,紀律可能成了發展創新的「障礙」,也可能是推動產業自由發展的「基石」。

跨越國界是金融與科技的本質,在數位時代下更顯得資料管理與數據運用的重要性,如何保持金融穩定與安全的本質,並擁抱創新與成長,便有賴於法規的助益。相信每個人在金融活動的參與,都有簽署各式各樣文件同意金融業存取顧客金融活動往來紀錄的經驗,除了這是大數據時代下最重要的資產外,也是一種紀錄保留與保護。

以歐洲近期數據運用及個資保護法規如雨後春筍般施行為例,GDPR彰顯了個人數據隱私保護的部分,而MiFID II(Markets in Financial Instrument Directive II)則是著重對於客戶與企業的數據收集,以增加金融市場的資訊透明度,並保護投資者的合法利益;推動數據共享的PSD2(Payment Services Directive 2)則鼓勵非金融業者透過消費者授權取得其金融帳戶數據資料,以讓消費者有更多金融服務可選擇,進一步達成開放銀行的目標。

細究這三大規範,長達7,000頁的內容,的確豐富了「金融X科技」的支付、融資與保險等實踐的應用場景。然而,當MiFID II執行後,對於金融透明度要求的檔案紀錄,似乎在GDPR賦予顧客有權對自身資料運用與保護提出主導權後遭遇了障礙,如何在發展業務時兼顧顧客隱私保護,預計將有段震盪時期,也可謂金融法規開始於「機構式(產品式)立法」採納「功能式立法」精神所必經的適應時期。

留意「金融X科技」技術應用發展脈絡,而非本末倒置追求投機性金融產品

回顧大眾對於金融科技近幾年的最大印象,無非是比特幣(Bitcoins)、數字貨幣首次公開募資(Initial Coin Offering,ICO)、人工智慧(Artificial Intelligence,AI)理財理財與區塊鏈(Blockchain)。然而,無論是每隔一陣子就甚囂塵上的ICO與比特幣泡沫言論,或是各國政府近年開始著手數位貨幣的研究與監管,的確「金融X科技」促使了很多新興金融產品或活動的發生,或是改變了傳統的募資模式,然而也同時引發了市場泡沫,甚至是詐欺與洗錢的疑慮。例如ICO的發行者可用近乎零成本的方式發行token募資,並以區塊鏈的技術本質、數位貨幣的發行與高報酬的承諾來吸引投資大眾,無須如首次公開募股(Initial Public Offerings,IPO)公開說明書般嚴謹的內容與合規要求。

此種熱錢投資(機)的商業模式,隨著近期比特幣價格的大幅度跌宕以及各國政府堅定表態監管後,勢必將會經歷一段價值去蕪存菁的過程,同時也讓大眾認識比特幣與ICO背後的技術:區塊鏈與其應用模式,並逐步落實於金融領域的交易驗證、資訊共享、智能合約與降低成本等解決方案,相關案例在德勤《即將來臨:區塊鏈及金融基礎設施的未來》以及京東金融與中國信通院合作的《區塊鏈金融應用白皮書》都有非常詳盡的介紹。

數位經濟時代,促成「金融X科技」產業重塑的4+1關鍵

在數位經濟時代下,數位化正在改變各個行業的遊戲規則,對於金融業而言,科技的發展與擴散讓日趨繁瑣的流程與顧客資料應用處理有了更好的解決方案,區塊鏈更在去(2017)年的「World Economic Forum」調查結果中證明,其對於金融行業基礎建設和流程的簡化與效率提升有極正面的影響,同時也有易於和其他新興技術結合的特性,對於資訊安全及個人資料的隱私保護也是當前最具潛力的解決方案,可以想像未來的金融服務,實體銀行的金融服務將會透過數位化融入於人們的日常生活中,如同水與空氣般的無所不在。

在跨境與數位金融的時代下,發展數位經濟的金融服務,並促成「金融X科技」產業重塑主要有4+1關鍵:數位身分與認證、e-KYC、金融生態圈、資料管理與隱私權保護以及監管科技(RegTech)。

因為數位載具的擴散性,發生在虛擬世界或是數位平台上的交易日趨增加,數位身分也因數位經濟跨國界的特性,取代現實世界的實體憑證(如身分證、駕照與健保卡等等)成為人們數位交易的主要身分。當人們一切消費或日常生活都在虛擬世界發生時,金融機構的KYC資料來源已不再滿足於傳統同業間的聯徵或是信用紀錄,網路上的種種數位足跡反而是更好的信用與徵信資料來源。

此外,擁有消費者數量的多寡是未來產業利基的最大關鍵,建立金融生態圈則是金融業目前刻不容緩的任務,透過與數位媒體(如Facebook、Instagram、Google與LinkedIn等)合作,除了能增加使用者數量外,還能藉此提供更便利的金融服務與人們日常所需結合,增加產品或是品牌服務的黏著性(如透過Messenger或LINE轉帳)。

最後,在資料就是資產的時代下,使用者越多將使得「金融X科技」有更加緊密的合作:科技產業除了發展更安全與便利的技術支持金融基礎架構外,還有數據洩漏(Data Breach)事件發生的防堵功能;金融產業則是善用對於金融法規監管的專業知識,透過新興科技與生態圈的擴大,提供消費者更簡便與安全的金融服務與產品;而區塊鏈技術則是串起整個生態網絡的關鍵技術,為「金融X科技」的跨界雙贏提供最堅強的後盾。

簡言之,「金融X科技」與區塊鏈技術的加乘,在短期內將成為發展數位經濟與數位金融最堅強的鐵三角,並透過網際網路,將實體金融服務以不同形式融入於人們生活中,實現「Banking everywhere, never at a bank」的場景想像。

