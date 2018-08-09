美國公布第二波對中160億課稅清單「鎖定半導體」，北京立馬回敬了

（中央社）

美國貿易代表署（USTR）華府美東時間7日公告，8月23日起對價值160億美元的279項中國產品課徵25%關稅。中國商務部也立即於8日晚間公告，也將對160億美元的美國產品加徵25%關稅，並與美方同步實施。

美國貿易代表署公布書面聲明，並公告將課稅的最終清單。在「301調查」下，這是美國7月6日起對中國340億美元的產品、課徵25%關稅後，第二波對中國課徵關稅的措施付諸行動，而相較於初步清單中有284項產品，根據USTR，最終清單為279項，減少5項。

美國最早是宣布對中國總價值500億美元的產品、課徵25%關稅，而其中160億美元是第二波啟動，尤其針對「中國製造2025」及中國強迫美國企業轉移技術及竊取美國智慧產權而來。

不過，細看最終清單，除有部分與半導體有關的產品外，其他還包括農用拖拉機、工具機，甚至還有鋼、鋁相關產品。

美國早在今年初就宣布全面對鋼、鋁進口產品開徵關稅，包括傳統盟友歐洲聯盟及加拿大在內，也未能倖免。USTR還表示，中國在科技轉移、智慧財產及創新相關的行為、政策及慣例上有不合理處，且帶有歧視性，對美國商業造成負擔。

而中國中國商務部在8日晚上以發言人名義發布書面聲明，指美方又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不做出必要反制，決定對160億美元自美進口產品加徵25%關稅，並與美方同步實施。

中國國務院關稅稅則委員會隨後公告，經國務院批准，決定對「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國500億美元進口商品加徵關稅的公告」中，第二份對美加徵關稅商品清單作適當調整，自北京時間8月23日中午12時01分起實施加徵25%的關稅。

公告也提到，根據有關部門、行業協會、企業的意見，為最大限度保護中國消費者和企業利益，對徵稅商品清單進行適當調整，具體商品範圍以這次公布為準。

相較首次公布的清單有114項產品，這次公布的清單則為267項產品。內容包含煙煤、瀝青、汽油、各類金屬碎料、汽車、引擎、柴油型貨車等商品。

《蘋果日報》報導，台經院景氣預測中心主任孫明德則認為，從公布的品項來看，「美國並非出重拳，而是威嚇的意味較濃厚。」孫明德還表示，中國的半導體出口本來就不強，很多外商只是基於自身考量，將不重要的製品下單到中國，「乍看之下很嚇人，但其實衝擊程度並不高」，台廠甚至有可能受惠於轉單效應。

台新投顧研究部副總黃文清表示，美國對中國開戰，主軸鎖定中國2025年製造強國項目，攸關於長期競爭策略，像是第2波的所牽涉到半導體製造設備等，中國都仰賴進口，輸美的比例很低，影響程度有限。台積電企業訊息處處長孫又文也指出，美中貿易戰評估對台積電沒影響。

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核稿編輯：楊之瑜