吳宏謀靠即興救觀光？三招解決台灣停滯的觀光危機

文：高洺塗（中華民國旅行商業同業公會全國聯合會政策發展委員會召集人）

依照交通部觀光局2017年國人旅遊狀況調查，國人在國內旅遊總旅次約1.83億人次，比2016年減少逾700萬人次，國內旅遊比例也減少2.2％，平均每人旅遊次數也減少0.34次，三大指標皆呈現負成長。近5年國旅人次首度出現下滑。調查結果顯示，國人受台幣大幅升值及廉價航空影響，出國旅遊意願增加；再加上國旅交通及住宿成本過高、旅宿業供過於求，對台灣觀光旅遊產業造成嚴重衝擊。

不破除數字迷思無法振興觀光

世界觀光組織（UNWTO）預測，受到全球經濟下滑影響，多數旅客開始選擇短途、短天數旅遊為主。

為了穩固港星馬、日韓及北美市場，觀光局「外包」給公關公司與媒體來做行銷宣傳。為落實新南向政策，透過便利的簽證，試圖打造友善旅遊環境，開拓東協新興市場客源。針對郵輪旅行，也透過各式的專案獎勵、補助等工具，吸引潛力高的市場客源。看似觀光主管機關的積極作為，實際上只圖來台旅遊千萬數字的維持，這對inbound旅遊市場，實質效益並不如預期。難怪蔡總統主持財經會談，對觀光局所提「觀光業因應陸客減少轉型及短中長期措施」方案不置可否。

即興式的觀光政策？

新任交通部長吳宏謀上任後諸多決策媒體評論急就章，從高鐵東部政策到外籍航空不提供靠空橋政策，立意雖好但是缺乏全盤規劃，一個剛上任的交通部長，在短短時間之內政策引發如此大的反彈，引發民眾對他適任性的質疑？這裡提出四個假設：

首先，如果媒體報導引述消息屬實，建議主管部會首長政策形成前，應該找真正的專家多方諮詢方為良策，否則只落得ㄧ再折損威信而已。

其次，以交通部吳部長處事風格來看，這政策是否為其獨斷決行？看來應該不至於，倒是轄下局處匯報方案，脫口而出未具體說明清楚較有可能。

再者，前瞻計畫包含「綠數水道鄉」五大建設計畫：綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設以及城鄉建設，規劃以八年時間投入總經費約新臺幣8824億9000萬元的特別預算。高鐵東部政策，只要全盤期程規劃完善，財務評估可行，列入方案評估預算，亦非不可行；歷任交通部主管，對這環台觀光影響甚鉅的遠見、讓台灣觀光旅遊便利性脫胎換骨的政策都無所著墨，更不用說東鐵電氣化的期程落後督導不力了。

最後，交通部擬將把台灣冠名中國的外籍航空，考慮不停空橋、調整時間帶等反制作為懲罰。筆者以為反制的方法可把冠中國名的航空公司空橋，移到遠一點的位置，甚至於漲價即可。這些航空公司，在進入台灣航空領域的時候，播放影片介紹台灣時，藉此機會錄製說明一下台灣的困境即可。不必搞得那麼複雜，讓自己下不了台。

Photo Credit: 行政院公共工程委員會 圖中間者為交通部長吳宏謀

三策解停滯的台灣觀光產業

第一策：旅遊生活化才是觀光核心所在

2017年台灣觀光產值約2850億台幣，是台積電去年營收的30%。佔台灣GDP的比例不到2%，遠低於世界平均的10%。台灣的自然與人文的多元性、多樣性，對外國人來說，是台灣最大的魅力所在，近幾年台灣觀光旅遊產業陷入低迷，該如何找到國際定位，已是當今政府重中之重的課題。

我們應當深刻省思，到底要做出怎樣的旅遊環境與氛圍，才能吸引國際遊客的共鳴？旅遊核心價值是感受在地文化。其實要救觀光，就應該回到「觀光生活化」「分享生活態度」。用遊客的角度思惟，怎樣才能讓其一來再來？觀光客想看的不只是SOP制式的服務，而是與在地人分享自己覺得很棒的事物，日本如此，韓國與歐洲皆是如此，遺憾的是政府捨本逐末，重數字輕感受，乎略了台灣最擅長的觀光文化演繹。

第二策：引進國際性觀光遊樂產業

迪士尼樂園一直是闔家同遊的好地方，無論是甜蜜情侶或是家庭出遊都是最佳首選。童話故事世界，夢幻又有趣，高聳入天的城堡、樂園卡通人物大遊行或是各種歡笑的遊樂設施，都令人流連忘返。迪士尼總是帶來歡笑，不論大小朋友、不管去哪個國家，只要有迪士尼的國家都得安排一到兩天的時間來玩。

目前全球有六大迪士尼樂園，包括佔地達201公頃的東京迪士尼（華特迪士尼公司創辦的亞洲第一個主題樂園）及遊樂設施高達80%都是全新設計的上海迪士尼，上海迪士尼特別之處，除了票價比其他五座迪士尼樂園來的便宜外，也加入了濃厚的中國元素，其中有全球最高的「奇幻童話城堡」、第一間「玩具總動員」主題飯店⋯等六大之最，更是讓人眼睛為之一亮。

台灣要解決目前觀光危機的一個方向，就是要邀迪士尼或其主要競爭對手環球主題樂園及度假村（Universal Parks and Resorts）、海洋世界娛樂集團（SeaWorld Parks & Entertainment）這類型國際遊樂集團來插旗踩點，帶動停滯的觀光資源和台灣在國際的能見度。為了發展高科技產業，1987年給盡所有優惠條件引進台積電設廠，才有今天高科技聚落榮景，現今我們政府口口聲聲說要發展觀光，難道就不能釋放類似的優惠，爭取這類國際遊樂集團來台插旗踩點？

Photo Credit: AP / 達志影像

三策：漂亮口號無法解決產業困境

根據世界經濟論壇（WEF）2017年的「世界旅遊競爭力」報告，排名第30名的台灣，強項是軌道運輸品質、服務業服務品質、飛航高度開放、文化旅遊網路搜尋熱度，弱項是旅遊服務設施、自然資源、政府發展觀光產業的優先度、環境永續度、重視度不足。

政府發展觀光產業的優先度是第56名，台灣主管觀光的政策層級、預算金額、重視程度，都不如其他亞洲國家。行政院應該針對以上問題提出妥善解決方案，交通部觀光局對旅宿業者所面臨的非法民宿、日住套房、外國電商管理問題，既已提出解決辦法，就要嚴格執行，來保障資金密集的旅宿飯店業者。國旅旅行社經營日益艱困，是因其所面臨的旅宿業者私下承攬Tour行程，這類違反法令的不公平競爭，對國內旅遊秩序影響不容小覷。

觀光局著手推動「Tourism 2020－臺灣永續觀光發展方案」，以「創新永續，打造在地幸福產業」、「多元開拓，創造觀光附加價值」、「安全安心，落實旅遊社會責任」、「開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光及推廣體驗觀光」五大策略，期望達成每年來臺旅客一千萬人次以及國旅二億人次的目標，同時形塑臺灣成為「友善、智慧、體驗」亞洲優質旅遊目的地。

這些口號看似花團簇簇實則花拳繡腿，空泛的讓產業掉淚。期待台灣觀光部會能有宏觀務實專業人才來帶領，讓鐵路專才回歸鐵路，讓航空專才帶領航運，如此2018方能一如執政者口中所說，成為台灣觀光旅遊產業起飛的元年。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航