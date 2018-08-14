抄襲還是合理使用？簡評「Oracle v. Google」一案

文：盧憶（聖路易華盛頓大學法學博士候選人）

美國著作權法中的合理使用一直是美國聯邦法院的難題，尤其涉及雙方當事人龐大的商業利益與事業營運，更是美國科技媒體關注的焦點。今（2018）年3月27日美國聯邦巡迴上訴法院針對Oracle與Google第二次上訴——Google無償使用Java APIs是否構成合理使用——做出裁決。巡迴上訴法院認定Google的使用並無構成合理使用，因此判定以Java APIs為基礎所建構的Android原始碼侵害了Oracle的著作權。

自Google從2007年起成功開發Android平台至現在，已成為市占率最高的手機作業系統。若本案Google並未成功繼續上訴至聯邦最高法院，Google必須以過去10年利用Android平台所賺取的利潤作為賠償費用給Oracle。面對涉及如此龐大利益的著作權案件，究竟巡迴上訴法院裁決的邏輯是什麼？聯邦地方法院的說理是否真的有瑕疵？本文針對Oracle與Google之間這五年在美國法院彼此鬥智過程來作介紹，並在最後簡單評論本案。

戰爭開始：JAVA API到底能否受著作權法保護？

Oracle與Google的戰爭始於聯邦巡迴上訴法院於2014年的判決結果（以下簡稱「第一次上訴」）。當時Oracle控告Google在開發Android平台的過程中，涉及抄襲Java APIs中「方法」（Methods）的「名字」（Names），以及這些方法所組成的套件方式（the way that the methods were organized into packages）。

在本案中，Google認為這些「名字」與「方法組成的套件方式」不受著作權法保護，原因在於這些「名字」與「套件方式」在Java APIs的表達方式僅有一種，因此根據結合原則（merger doctrine）這些表達不受著作權法保護。然而巡迴上訴法院法官卻認為，Java APIs中的「名字」、「套件方式」以及甚至「構成的方法與結構」全部都有著作權法的保護，主要的理由在於反駁結合原則的適用，並主張這些「名字」或「套件方式」均有多於一種的表達方式。

法院在本案給予Java APIs廣大的保護範圍後也迫使Google不得不上訴至聯邦最高法院，但最後無疾而終。有趣的是，在本案的最後法院也指引了Google後續可行的訴訟方案：雖然這些Java APIs的「名字」與「套件方式」受著作權法保護，但是Google可以在後續的訴訟中主張合理使用，法官這個提案也讓Oracle 與Google間的戰爭繼續延燒。

重回聯邦地院：Google使用JAVA API為合理使用嗎？

在美國聯邦最高法院退回Google的上訴後，Google重新在聯邦地院以合理使用作為抗辯。最後聯邦地院於2016年判決認為Google無償使用Java APIs的方式是合理使用。關鍵在於聯邦地院認為Google使用Java APIs的目的與本質雖然是商業性考量，但是Google在開發Android平台時有自己「挑選（select）」Java APIs的過程，並加上自己所開發的執行碼（Implementing code）。這個「挑選」與「開發執行碼」等行為讓聯邦地院認為Google使用Java APIs的結果是改變巨大的（transformative）。

此外，在「挑選」過程中所發生的重製行為，也是為了配合產生「巨大改變」的目的而做的必要行為。最後，聯邦地院認為Java APIs所處的市場為開發原始碼市場，與Google所開發的Android作業系統主要營運在手機與電腦市場間，兩者並不會相互影響。因此聯邦地院認為Google使用Java APIs的行為是合理使用。

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再度回到聯邦巡迴上訴法院：不是合理使用！

同樣的事實，回到聯邦巡迴上訴法院手裡又產生了不同的分析結果：上訴法院判定Google無償使用Java API的行為並非合理使用（以下簡稱「第二次上訴」）。分析的關鍵仍在於Google無償使用Java APIs的目的與本質。詳言之，上訴法院認為Google的使用毫無疑問是商業化考量，不會因為Android平台上的開源碼是免費提供給開發者而有所改變其目的。

其次上訴法院認為Google利用Java APIs的結果並非「改變巨大（transformative）」的，原因主要有三：一、Google開發Android的目的實際上與Java API存在的目的是一致的。兩者都是為了能夠造福全世界的軟體開發商。二、Google開發了自己的執行碼與本案是否合理使用無關。因為Google在開發Android的過程僅只是重寫（rewrote）Java APIs裡部分的原始碼，Google自己本身並未開發出屬於自己的原始碼。三、Java APIs早已授權給其他智慧型手機廠商作為原始碼作開發，例如Nokia。因此，Google主張將Java APIs運用至智慧型手機為「改變巨大」的論點其實並不合理。

其次關於Google抄襲Java APIs的質與量的爭議。上訴法院認為Google在訴訟中已承認了這些APIs對軟體開發者非常重要，並且也承認自己在開發Android平台時最好的策略就是利用已經存在的開發者社群平台。從這些承認的話語中可知，Google所抄襲的Java APIs對它來說是非常重要。

最後關於市場利益損害。上訴法院認為當Android平台上市後，由於其存在目的與Java APIs相同，因此在市場上會產生替代的效果。舉例而言，Amazon在開發Kindle的過程中，原定是要用Java APIs作為軟體開發基礎，後來因Android的出現因而轉至Android平台作開發。此類型的轉換為Oracle公司的直接市場的損失。

更甚者，上訴法院認為Android的出現也影響了Oracle的潛在授權市場。其證據體現在Oracle長期與Google談判授權Java APIs一事。雖然最後談判失敗，但該事證明了Oracle未來想透過Java APIs的授權來賺取利潤，而如今Android的出現讓該利潤減少了，此為Oracle在潛在授權市場的損失。綜合上述考量上訴法院認為Google無償使用Java APIs並非合理使用，而只是單純的抄襲。

簡評本案——回到問題的根源

從結果來看，比照第一次上訴與第二次上訴時都對Google做出不利的判決。然而在討論合理使用前，我們都必須回到根本的問題：難道幾乎所有的Java APIs都受到著作權法的保護嗎？第一次上訴時法院並未針對Java APIs中的原始碼的具體內容去作區分，而是將幾乎所有的原始碼均納入保護的範圍之中，而這樣的分析結果事實上並無法有效幫助開發者來作軟體開發，因為隨時都有可能誤觸雷區而必須主張合理使用。

第二次上訴時，法院針對合理使用的分析又未將過去判例法所考量過的「系統相容必要性（Interoperability）」納入分析的範疇之中，如此一來後續開發者要主張合理使用的難度就更大了。也許Google當初開發Android時確實想利用Java APIs來創造自己的開源碼，然而在無法區分何者才是著作權法保護的內容前提下，Google為了商業利益的考量也只能鋌而走險了。

本文經黑潮之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航