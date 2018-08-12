從雲端到深淵不改其志：14歲寫出《滕王閣序》的奇才王勃

由於滕王閣是一所歷史上極為著名的宅府，再加上所處地緣獨特，歷朝以來著名騷人墨客、文人雅士都曾為之賦詞著文，例如韓愈和明清各代文人皆有讚文撰寫。這座滕王閣雖然歷經二十幾次的修葺，期間也遭逢過數度祝融之禍，但在中國歷史上始終占有絕對的地位，特別是在文化和藝術上，影響後世至深。

這座位於南昌，極為鮮明的地標建築，雖然歷經無數次的翻修和修造，但只要是中國人，幾乎都難以忘記當初為滕王閣做記錄和描述序文的那位神童——王勃。王勃當年寫《滕王閣序》時，才十四歲不到的稚齡。關於此文落成，前後歷代各有軼聞傳說不輟，大抵所說王勃隨其母舅從遊時，逢一老者，容貌衣著異於世俗。王勃知其為神人，於是拱手作揖，聽其所示後，如有神助般，著就序時無法自已，行雲流水。

當時與會之眾多是仕紳名流、王公高顯雲集，那時的府帥見王勃為一黃口毛孩，睥盼之，令人授以筆墨。王勃一副初生之犢，無視於席間一切長者，不假思索出筆頭兩句寫道：「南昌古郡，洪都新府。」 府帥看了之後搖頭笑笑說：「這不過老生常談！」接下來又有人來跟府帥提報王勃所書下句「星分翼軫，地接衡廬」，府帥也不以為然地說句：「這只是故事而已。」就這樣子洋洋灑灑，觀者從剛開始的藐視到最後的嘖嘖稱奇，是王勃寫到了一句「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」時，府帥再也遮掩不住內心的澎湃，不顧自己的身分，大聲地說:「此乃天才也！」

上天似乎對於天縱之才有時也無法給予特別的眷顧，東方的王勃恰如歐洲的拿破崙和希臘的亞歷山大。亞歷山大雖然只活了三十二年，但是他不到三十歲時，已經征服了全世界大半的版圖，最後英年早逝於巴比倫，飲恨於終身無法占領阿拉伯的偉業。拿破崙也是來到這個世界上，示現平地一聲雷般稍縱即逝、火光電石、短暫的一生，死的時候也才五十二歲。但是在縱橫歐洲的時間裡，他鐵蹄所到之處，幾乎所有的人畜都會為之心悸。

難道說天下的天才及雄才只要才氣稍微過顯，就會遭天所嫉嗎？王勃從弱冠時就被掛上神童的美譽，十歲起只要睹物，他便能七步成詩。他的一生充滿了傳奇及起伏，年少時的生平事蹟幾乎到處被傳頌，成了傳奇性的人物。就連他所寫的詩也可以降伏水神，救人於難，連神人也可以為其助行，成就了《滕王閣序》一文，十六歲就以一首頌文當上了朝廷的官吏。

Photo Credit: Marchrius~commonswiki @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 滕王閣下的王勃雕像。

他的人生本應該至此開展出閃爍燦爛的史篇，不料原本無意所寫的一篇感恩之文，卻觸怒了唐高宗，從此以後，王勃的一生頓時從雲端跌入到無底的深淵之中。二十一歲時，落魄流放在外的他，本來想要為自己的人生爭取到另外一次的春天，沒想到因為一件殺人事件，王勃被判了死罪。雖然事後運氣好，被改判有期徒刑，但這個紀錄就夠他黑了大半生。在這段黑暗的日子裡，連他最鍾愛的父親也因為連坐，被遷往鳥不下蛋的地方，永無出期。

或許來自於稚齡時對於《易經》下了極大的用心，在王勃落魄潦倒、慘澹的過程中，唯一伴隨他的就是滿腦的爻數和了然於胸的《周易》章節。所謂日有所思，夜有所夢，某一天活該他應轉運，一晚孔夫子親臨夢中，對他提示了幾句話。從此以後他文思泉湧，靈感不斷，寫出了多篇曠古爍今的《周易》奇文，這對日後研究卦術的學者有著莫大的助益。除此以外，他也沒有因為自己的遭遇而放棄自己，或任由造物的作弄而自暴自棄。他反而在這段期間，專心潛修於道教和佛教，並藉此讓這位慘綠落魄的少年得以從經史黃冊中重新點燃了對生命本始的熱情。也因為如此，王勃的一生中，無論是在道教或佛教方面，都留下了極多啟發人性、啟聵發聾的文章，讓許多徘徊於人生十字路口上的人都重新有了方向及正確的方針。

王勃雖然落魄了很長一段時間，但由於他的達觀和樂天知命的個性，他從未放棄過自己的志向。後來唐高宗在偶然的機會裡，看到了他那篇《滕王閣序》的奇文，唐高宗邊看邊拍案叫絕，召來身旁的執事太監說道：「國中有此奇才，是國之大幸！從前是我眼昏看錯了，趕緊召他入宮來見我。」唐高宗怎也沒想到的是，這位天才早已不在人世間。

王勃以他一身的才學，雖然因為年少輕狂和無知，得罪了當朝，冒犯了天子，再加上命運的作弄，令自己繫上了死罪，但在監牢中的那幾年，他從未停止過創作及思考國家的興盛之道。他經常引用《周易》裡面的卦理勸人行善，同時也撰寫了佛道相關的警世詩文來造化人心，匡扶鄉里，不會因為成為階下囚而自怨自艾，或和囚友同流合污。值逢大赦，他也不會一時忘形，放浪形骸於外，反而更汲營於勸人向上從善的志業，這便是不簡單的一件事情。

現在我們無論在聽貝多芬當年所寫的交響曲或鋼琴協奏曲，還是聲樂方面的作品，完全無法聯想到這是一位耳朵有殘疾的音樂家所寫的曲子。但是實際上貝多芬在他三十出頭歲的時候，健康上的頹勢一直侵擾著他，加上藝術家浪漫不受拘束的個性，增添並且加速殘害了他早夭的命運。那段時間他身上感染了諸多病疾，包含不為人知的隱疾，但他不會因為這麼多的惡疾纏身就放棄了熱愛的音樂，反而比過往更加融入賣力，用他多感的心去傾聽生命所創造出來的聲音，也因此創造出多首流傳千古的不朽之作。例如〈歡樂頌〉，可說是以創世紀的方式把古典音樂最具有靈魂的樂章表達得淋漓盡致。他也因為疾病帶來了自省式的謙卑，進而發展出另類悲天憫人的創作特色，為他後期的創作注入了大股的正面能量。

所有的人聽到他療癒的樂章時，不自覺地都會從內心深處喚起如陽光般的熱度，再低迴的人也會藉此獲得了喚昇，再混濁的心也會因為聽了他清淨聖潔的旋律而獲得淨化，從中尋找到正面的道路。雖然最後他全身充滿了病痛地離開了這個世界，但是他創造音樂的生命卻永垂不朽地遺留人間。

走出境界萬千的考驗之路

陸贏賀是我早期認識的一位老兵在台另娶一名台南女子所生的小孩，他的父親叫做陸奇，嘴裡操著極濃的鄉音，附近鄰居都叫他老芋仔，黝黑的皮膚，孔武有力的外型，這或許和他出身行伍有關。陸奇在萬華區設有一間賊仔市舊貨店，這裡被稱作賊仔市，應該從五〇年代左右開始，早期從現在的桂林路一直到龍山寺附近，都有這類的小店面，約莫有近千家吧！後來隨著時代的變遷，漸漸地這個地區也式微消退。

這裡所賣的東西琳瑯滿目、林林總總，特徵就是低價位，但許多貨品都是來路不明。從身上穿的外國進口T恤、磨得發白的牛仔褲、小電視機、小冰箱、收音機、電風扇、皮襖，甚至連軍中的軍用品、 水壺、迷彩衣……都有，儼然是當時大台北地區最著名的舊貨市場， 這裡也可說是當年美軍顧問團在台時，所發展出來的另類文化。我的童年記憶裡，也曾經在這裡買過兩三部幸福牌的腳踏車。時光荏苒，往事縹緲，這裡也給不少中生代的人留有許多難忘的時光及回憶。

陸奇用他靈活的腦袋、能言善道的如簧之舌，那段時間裡，他的店鋪曾經多達五六家連鎖店，由他本省籍的老婆和一男一女兩個小孩幫忙看店。這陸奇還有一本事，他年輕時喜好拳腳之術，因此結識了各路英雄人物，也練就一身好功夫。據說他還是早期拳術大家董海川的嫡傳弟子，他的八卦拳耍弄起來虎虎生威，另有一番氣勢。那時我已追隨武術名師習武多時，所以偶爾我也會到陸奇每早在老松國小教拳的操場湊湊熱鬧。假日時，陸奇也時常把他尚在讀小學的一雙兒女帶在身旁，隨著群眾操耍拳術。當時跟他習拳的人數也算頗多，約莫有百來人吧！陸奇就依著門徒和附近的地緣關係，造就了他川流不息的舊貨生意。也許也是他經營有術，沒多久他就和幾位嫻熟電器的門徒利用現有的電器舊貨品，再加上組裝的電視機、手提收音機等等電器用品，陸奇依他幾年盈餘的錢，雇用了本身就懂電子和電器的專業師傅，成立了多家電器行，這讓他賺了不少錢。

陸贏賀和我年歲相差不遠，居住的地方也只相隔兩條巷弄，他承襲著父親靈光的腦袋和三寸不爛之舌，加上外表長得也頗稱頭，高中時期就聽從父親的指示，讀了和電子相關的專業學校，準備繼承家業。他對電器也算有興趣，對於新產品也懂得研發，漸漸地隨著時代的需求， 他的公司研發出來的機種便形成了自創的品牌。就在他服完兵役之後，安常履順、順風順水地賺了不少錢。他秉性還算善淳，平常也喜歡看些歷史和因果方面的書籍，他也知道我有時會受邀講授些課程，於是在徵求我的同意之後，經常有閒暇便隨班從學。有時他也會把經營的現況告知予我，希望我提示一二，倒也還算是一位謙沖有禮的生意人。

隨著年齡的老去，陸奇把自己一手創辦的公司交接給了他的兒子陸贏賀。陸贏賀為了要讓經營更加上軌道，也去上了一些行銷課程、財會課程。沒幾年的時光，公司在他手上經營得頗為火紅，公司員工和生產線也達將近千人的規模，這時的陸贏賀應該是人生中光焰萬丈、意氣風發的階段。但所謂人有旦夕禍福，天妒英才，就在公司營運最上手的時刻，也許因為交際應酬過多，或常常為了研發產品和為公司拓展業務的因素，搞得日夜顛倒，長期睡眠、飲食不正常，這期間他曾經兩度暈倒在公司。過了幾個月，他更經常性地流鼻血和發燒不退，全身起疹子，奇癢無比，也常常和人講話講到一半就睡著了。他的家人幾次催促他去做身體檢查，他都不以為意地推說公司忙，不予理會。

就在某一年的臘月前後，他又昏睡過去，同時伴隨著高燒。過了將近十天，吃任何的感冒退燒藥都不見好轉，這才引起了他的緊張，就去住家附近的大醫院檢查。當醫生告訴他，他得了淋巴癌，這訊息讓他猶如晴天霹靂，一時之間天旋地轉！腦海裡盤旋著許許多多霎時跳脫出來的問題——公司的營運、小孩、老婆、家中的老父……令他眼痛耳塞，想到這，他不知不覺打起了寒慄，只覺股戰脅息、膽戰魂驚，乍時跌坐在沙發座上，不知如何是好。

「老師，您兩年前對我講的話，現在終於應驗了。我現在很無力，心如懸旌，六神無主，腦子轟轟作響，不知老師是否可以安排個時間，我過來看看您？」陸贏賀在一天下午時分打了一通電話，沒頭沒腦地就說了這一段話。我還沒弄清楚到底發生了什麼事，心想等他來了再說。

「我下午沒約人，你隨時可以過來！」

於是我們就約定了當天下午五點鐘，在我當時的一個講堂會面。

「你坐吧！說說看，到底發生了什麼事？」

此時的陸贏賀一改常態，平常來見我時都穿扮得十分得體、時尚，極為光鮮，但今天任何人都感受得到他身上那種強烈、冷颼颼的負面能量磁場，臉上顯得有些慘白，兩眼無神茫然地看著我，似乎一副驚魂未定的模樣，可見人還是脆弱的。在人前和員工的眼底，這位大眾的衣食父母，平日是如何地受人肯定，但眼前的他就像個無辜又驚嚇的小孩，急需要大人對他呵護及給他一個明確的指示。我靜待著他的發言。

「我被醫生宣判得了淋巴癌，但事情太突然，心裡沒有任何準備，接下來不知道如何去安排自己往後的日子。老師應該記得兩年前，我為了一樁合約的事情來請教過您。當時您說了幾句話，我記憶猶新，您說兩年後我的人生會遭受到一個很大的衝擊，並且和生命有關。老師還勸我不要太累，少應酬，菸酒儘量不沾，保持健康的生活型態，最重要是不能給自己壓力，要不然這個關卡很難度過。」

陸贏賀說他當時並沒有太大的想法，這件事情就這麼過去了。而這次當他知道了醫生給他的訊息之後，他馬上就想起這件事情，心想一定要趕緊告訴我。陸贏賀雖然小我幾歲，但他對於國學、儒家思想、歷史人物、中外哲學這類的書籍也極有興致研究，常常會提問相關的問題。後來因為大家都很忙碌，他來上課的時間也比較沒那麼固定，但他如果有任何公司或私人問題，都還是會和我會面，請教我的看法。

「現在你的問題不是探討命運就可以解決，現在是你必須跨越身心靈，用另外一個新面向去看待你接下來所要面對的問題。」

許多人當他遭遇到生命攸關的事物或突如其來的人生衝擊，一時之間大半都會潰躺在生命脆弱的泥巴中，無法不受沾染。有的人甚至把一切的問題推卸給身旁的人，或者因為怪罪他人而讓自己的人際關係陷入愁雲慘霧之中，我經常碰到這類的人。正所謂「悲火點心苗，愁雲壓髮根，烏雲山中千堆愁，跫聲心泣助愁思」，不管男女之間的問題也好，現實財資的問題也好，或者是現在眼前的陸贏賀所遭受到生命存續的問題也好，有時真的著實會讓人有種無可掌握的惶然，就恰似「搖墜幽恨無處尋，無從阻斷新愁路」一般，傷人心神……。

「贏賀，我有幾句話對你講，一路走來你都以師禮待我，但其實我對任何人壓根從來都沒有這樣子的身段，更何況我們這麼熟了。可是無論任何的關係，都沒有辦法替代你去面對現在及未來心中所要獨自承受的一切，所以你要有比經營公司的堅強度再增加多倍以上的信心，才有辦法轉化你眼前的問題。

「很巧的，幾個月前我認識一個人，他本來就有癌症，而且不是只有一種癌症，他是胃癌和肺腺癌，而且已經和他共生共存七八年了。你要知道肺腺癌很頑固，存活的機率其實很渺茫，但是他居然可以不抵抗它、不阻止它，只用一片自然愉悅的心與它相處。他照樣經營公司，而且就在他得癌症的期間，讓公司的股票上市，還經常性地出國旅遊。他如果沒有對別人說，根本沒人看得出來他是生病的人。他只是配合醫生做他該做的，從來不會多想，不擔心、不懷疑，他說這是支持他走下去很簡單的一個信念。不管做多少次的治療，他不會因為藥物的反應而產生煩惱心，每天晚上他必定在書桌前抄錄我給他的《心經》臨摹字帖，碰到任何的痛楚，他抄寫得更用心。配合我教他的站樁、靜坐和數息方法，很奇蹟地，他就一個關卡、一個關卡地度過。現在他雖然已經度過了危險期，但是心中也沒有太多的開心或想法。他一直有個信念——做好他自己，不管遭遇到任何的變化，就是用這個信念去行使……

「我覺得你的狀況比當時的他好太多了！有些方法我可以告訴你，但是你要練習做到我當初對他所講的一句話——『任他境界萬千，只覺胸懷一片』，你要特別用心去體會。我沒有什麼可以鼓勵你的，但這句話如果你懂得善用，它會很好地陪伴你走過慌亂不安的生病初期……」

那天我和陸贏賀足足談了三個多小時的話，連吃飯時間都忘記了。 但感覺得出來，他可以很清楚地知道，他應該如何去面對往後的日子……。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航