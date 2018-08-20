在公共廁所「坐馬桶染性病」的機率很大嗎？

文：劉育志醫師

「醫生，我的睪丸已經痛了好幾天。」坐在診間裡的廖先生顯得無精打采。

「有其他的不舒服嗎？」謝醫師問。

「尿尿也會痛，還有一點發燒，全身無力。」這些都是泌尿道感染常見的症狀。女人的尿道較短，只要水喝太少便可能出現尿道感染，至於男人的尿道感染則經常與性病有關。

做完簡單的檢查後，謝醫師已經有了答案，「你這個狀況很可能是淋病喔。」從尿道口流出白色混濁分泌物是相當典型的表現。

「待會兒會將檢體送去化驗，確定之後，會幫你打針，然後得吃一個禮拜的口服藥。」謝醫師一邊採集檢體，一邊解釋後續的處理方式，「為了避免反覆傳染，要趕緊請太太過來檢查喔。」淋病屬於第三類法定傳染病，在確定診斷之後醫師需要向衛生局通報，最近10天內接觸過的性伴侶也都要到醫院接受檢查和治療。

眉頭深鎖的廖先生，過了一會兒才道：「醫生，你們不用找我太太，我這個病一定是上廁所的時候被傳染的。」

「哦？」

廖先生忿忿地說：「因為是連續假日，風景區的遊客一大堆，公共廁所髒得要死，才會害我生病。」

「欸……」謝醫師委婉地說：「馬桶坐墊應該不會傳染淋病啦。」

「為什麼不會，那麼多人坐過，天曉得有沒有什麼奇奇怪怪的病。」廖先生的心裡頭已經選擇了這個答案，打定主意堅持到底。

一口咬定自己的性病來自於公共廁所的患者很多，也讓許多人在公共場所上廁所的時候總是提心吊膽，唯恐染上不速之客。性病究竟會不會經由馬桶坐墊來傳染呢？

雖然性病在人類文明中總是像蔓延的野草般難纏，但是要成功地傳遞性病其實並沒有那麼簡單。

要傳遞性病得符合幾個要件，首先是有足夠數量的病原，無論是由細菌造成的淋病、梅毒，或由病毒造成的菜花、愛滋病，若想要感染新的宿主，都會需要一批壯盛的大軍才有辦法攻破免疫系統的防守搶灘登陸。不過，乾燥、冰冷的馬桶坐墊對細菌與病毒來說並不是個安居樂業、繁殖壯大的好地方，就算患者的生殖器直接接觸到坐墊，病原體往往會在短時間內死亡。

另外，這批細菌大軍必須攻進正確的地方才有辦法登堂入室。要知道人類的皮膚對細菌與病毒而言根本就像銅牆鐵壁，兇猛的梅毒能在生殖道黏膜上為非作歹，卻對皮膚一點辦法都沒有。使用馬桶時，接觸坐墊的是大腿與屁股的皮膚，這些地方既無法散播性病的病原，也不會容許病原長驅直入。

由於廖先生堅決否認有性接觸，見怪不怪的謝醫師只能聳了聳肩，沒再多說什麼，畢竟馬桶坐墊揹上這種黑鍋也不是一天兩天的事。願不願意接受「坐馬桶染性病」的說詞，就得仰賴女人的智慧囉。

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責任編輯：朱家儀

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