業務送的乙式車險「隱藏版禮物」，真是免費的嗎？

五子登科幾乎是多數成年男性的必經歷程（或夢想？），其實跟早期某個歌唱節目以亮燈來決定優勝，而冠軍者能登上王位的畫面感受有些許類似。如以銀子、妻子、孩子、房子跟車子來說，居住地在台北市或新北市的人，大概車子會是最後登的一科，主因雙北交通相當便利，縱然假日要出遊，採用租車即可解決不便利性。

若是成功登上最後一科，新車通常會買車體險，常見的有甲、乙及丙式等選擇。一般來說，初購買新車的人多半保乙式，費用則看車價本身的高低來決定。如果沒記錯，台灣車體險市場中，保乙式的大眾佔了快要七成左右。各保險公司為了搶拉客戶，在保戶到期前，會放寬理賠標準，某些業代還宣稱有禮物要送給車主。

像是車子可能有些不明小刮傷，就可以透過業代把車牽去進行保養或烤漆。看似划算，實則是利用乙式車險的出險功能，嚴格來講那還是你繳的保費，不能說是送的。有些人還把隔年度保單先出單，再去出險；但保費調降是看三年以上的時間，所以第三年你的保費該降卻沒有降。最簡單一句話來形容就是：「羊毛出在羊身上」。

那回到法律層面來看，這種利用乙式車險到期前刻意出險的行為有無刑法問題呢？答案是不一定。如果你是車子本身有刮傷，當年度確實曾發生碰撞等事故，刻意在車險到期前一併處理，也是無可厚非。反過來說，假使整台車好好的，硬是要刻意出險拿取所謂的隱藏版禮物，恐怕就有偽造私文書與詐欺罪等嫌疑，切勿因小失大。

主因乙式原則上對於車子外觀或原因不明的小擦傷是不理賠；但正因為前述所說，為了「拉客」需求，保險公司多半睜一眼閉一眼，只要車主能提出一定的擦撞原因，不太會去刁難理賠。不過這可不表示在完全沒有擦撞情況下，允許車主或業代去製造一個假象（甚至是假車禍），傳遞不實資訊給保險公司。這當中由於涉及偽填資料，偽造私文書罪自然也免不了。

因此所謂一毛錢都不用花的術語，在現代社會是不存在的，任何事情都有相應的代價，不要輕信業代說法。宏觀來看，個人過度貪小便宜，導致整體車險市場理賠係數過高，保費難以調降；微觀來看，先行出單躲過第二年保費；但第三年保費也不會調降。再者，一不小心，更會讓已經登上最後一科的男性觸犯刑法，摔下王位只能哭哭。

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航