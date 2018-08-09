只要「挺柯」就退黨或開除黨籍，柯文哲：應是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗

（中央社）

民進黨副秘書長徐佳青8日表示，9月1日選舉登記完成後，民進黨會全國盤點違反黨紀的黨員，若有人選擇幫台北市長柯文哲助選，就要做個選擇，不是退黨就是被開除黨籍。被點名的高嘉瑜、周榆修和藍世聰及邱碧珠到底做了什麼？柯文哲對此也回應了。

民主進步黨提名立法委員姚文智參選台北市長，但仍有綠營的議員或里長挺柯文哲，台北市里長邱碧珠就因為公開挺柯文哲，民進黨台北市黨部就決議不提名邱碧珠；姚文智辦公室發言人洪立齊更點名友柯的北市府顧問周榆修和市議員高嘉瑜應該考慮要不要退黨。

徐佳青晚間在政論節目「鄭知道了」中表示，身為發言人代表是這個陣營的主將，話不是自己想講就可以，如果洪立齊講的真的是姚文智的意見，那內部的確要好好開個會議討論。主持人鄭弘儀說，就他了解這件事是上面授意，徐佳青說她無從判斷，但這件事應該是黨務系統來處理。

鄭弘儀追問：「所以高嘉瑜這樣是OK的？不用處分？」徐佳青說，她不能說OK或不OK，但做為一個黨提名的參選人，這樣做是有點讓人覺得遺憾，有可以見縫插針的機會，「也讓人覺得在這過程中，你是不是只想要選票，不管你的黨要不要團結一致？在社會形象上是沒有加分的。」

鄭弘儀詢問那怎麼處理公開挺柯文哲的台北市民政局長藍世聰？徐佳青說，藍世聰「要嘛退黨，要嘛就是被我們開除，只有兩條路中的一條。」

鄭弘儀詢問要何時處理？徐佳青說，選舉登記從8月27日到8月31日，9月1日後提名登記完成了，法律依據產生了，那時候開始民進黨會全國從南到北盤點，所有違反黨紀的，那個時候才有法律依據開始處理。

鄭弘儀詢問：「那（台北市副市長）陳景峻呢？」徐佳青回應：「當然是。」

徐佳青進一步解釋，9月1日開始，柯文哲登記且被認可為台北市長候選人，「他們選擇去幫他助選，就要做一種選擇，第一退黨要不然被開除黨籍，就是二選一。」

民進黨《紀律評議裁決條例》第15條規定，違紀助選行為種類包括，公開發表支持非民進黨提名候選人的言論；公開攻擊民進黨提名候選人；擔任或列名為非民進黨提名候選人競選活動有關的職銜；其他損害民進黨及黨提名候選人形象的助選或助勢行為。違紀行為的處分，依輕重種類包含警告、停權或除名。

「這些人」做了什麼？

上月底，民進黨北市西新里里長邱碧珠曾宴請藍綠里長時，帶著柯文哲逐桌敬茶，更說會堅持支持柯，若民進黨要開除她黨籍，她也是認命了。柯文哲拚5日舉辦「KP Ladies」見面會，邱碧珠再度現身公開力挺，表示支持會做事的人。

民進黨北市黨部主委陳正德7日受訪表示，北市黨部執委會開會處理登記參選里長的提名事宜，會中有人提議不予提名邱碧珠，最後無異議通過。陳正德說，邱碧珠首次稱支持柯時，他就已經與邱通話溝通，「KP Ladies」活動後，也再次和邱通過電話。通話中，邱碧珠堅持支持會做事的人，但他反問邱碧珠：「我們提名的姚文智不會做事嗎？」

另外，柯文哲和民進黨「分手」後，依然有北市府民進黨籍官員留任，除了副市長陳景峻之外，台北市政府民政局長藍世聰也力挺市長柯文哲並輔選，藍世聰還說，若民進黨要開除他，記得寫下「我是支持柯文哲」。前國民黨政策會執行長蔡正元曾在臉書指出，肯定藍世聰的台灣人價值。蔡正元說，認識藍世聰多年，出身黃信介家族，雖是民進黨員，但個性樸實，為人誠懇。

而原先在府內擔任市長室專員的幕僚周榆修則正式升為市府顧問，周榆修當時受訪表示，作為北市團隊一員，做什麼像什麼，不會有跟民進黨尷尬的問題，並強調，自己不會退出民進黨。

但姚辦發言人洪立齊點名周榆修與高嘉瑜，認為兩人都是民進黨員，近日卻頻頻上政論節目為柯文哲辯護，「讓人無法理解」。

而民進黨籍議員高嘉瑜日前在《新聞面對面》在分析柯文哲民調一支獨秀的原因，惹得媒體人余莓莓不斷翻白眼，連主持人謝震武也察覺，余還數度插話「夠了」、「能不能別再講了」，國民黨議員戴錫欽則說，「姚文智有嘉瑜這樣的同志，一直在幫柯文哲宣揚政績，姚文智民調怎麼會好呢？小英下去也沒用！」卻無法阻止她暢所欲言。

不過，對於姚文智發言人要求她退黨，高嘉瑜說她講柯文哲的部分都是就事論事，她個人絕對挺姚文智。

姚文智發言人洪立齊卻指出，「看到團隊或黨裡面有些人好像講一套做一套，心裡很震撼、很難過。選舉不能有立場不堅定、猶疑或投機主義，要有選擇，並且承擔。所以我討厭投機的人」，「最理想的狀態當然是，看他們是要退黨、不要掛黨籍，其次就是看是否移送中評會處理黨籍問題。」

但也引來不少的網友批評，有網友表示，「怎麼會想把一個港湖最高票，甚至上屆是全台北市議員最高票的退黨」還有網友說，「姚文智退黨對民進黨傷害最小」。

柯文哲：應該是「狗搖尾巴，不是尾巴搖狗」

對於邱碧珠因為挺柯文哲，民進黨7日決定不予提名，柯文哲聞訊後於7日晚上親自拜訪邱碧珠，為她加油打氣。柯文哲競選辦公室發言人林筱淇8日也表示，柯文哲曾感嘆，台灣的政黨政治發展到現在，讓台灣社會在討論公共議題時，經常慣性地陷入意識形態框架，如此一來，對台灣民主政治的深化沒有正向幫助，也無法讓台灣社會更平順地往前推進。

柯文哲8日更指出，最近幾次民調，在民進黨內支持他的還是過半，難道要把一半的民進黨員都開除嗎？柯文哲表示，不管是里長或是高嘉瑜，基本上他們都還是民進黨的堅定支持者，只是說總統、立委、里長每個都支持民進黨，只有在市長，也許覺得他做的比較好支持他。

柯文哲還說，一個候選人的發言人不應當出來講這種話，他用一個比喻「狗搖尾巴，不是尾巴搖狗」，他覺得實在怪怪的，意思是不要為了一個人、或一個派系的利益，去綁架整個黨的利益，甚至影響整個台灣的國家利益。

柯文哲強調，也許台灣的政黨政治應該要走向比較柔性政黨，而非剛性的政黨模式，對整個台灣日後的民主政治發展會比較好。

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核稿編輯：楊之瑜