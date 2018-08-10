台灣獨立後會發生什麼事？還有中國可能的行動

台灣獨立，是不是把「中華民國」的國號改掉就好？台灣獨立能解決很多問題嗎？

相關議題，在PTT八卦板總是熱議。真的認真要談的話，技術上，台灣要實行獨立，那應該並非改國號。以下我一點一點的談，獨立後的台灣和中華民國會是怎麼回事，還有中華人民共和國可能的行動。

獨立台灣是一個新國家

獨立的台灣是一個新國家，他只是獨立時的領土宣告與目前中華民國實質統治的「台灣省」有大部分的重覆。美國獨立之前也是大英帝國的屬土，大部分新獨立國家的領土，都是先前另一個國家的領土或佔領地。獨立台灣的政府人員和系統、軍隊，會接受中華民國目前在台灣掌握的大部分資源，但這並不是改名，而是所有權的轉移。

中華民國會失去「台灣省」，但中華民國不會因此就被取代或消滅。他作為法人所擁有的一切還是會存在，包括，也特別是海外的資產。還有先前所簽下的一切條約，以及包括故宮藏物等大量資產。

中華民國並不會消滅。泛藍有人說台獨是在消滅中華民國，泛綠則有很多人真的想消滅中華民國，但我想，雙方都是錯的。中華民國並不會消滅，因為中華民國的存在並不僅止於台灣，中華民國的支持者也真的不是只有台灣人。

台灣獨立，中華民國會失去目前99%的人口和領土。不過這件事好像也不是第一次發生了，而中華民國還是有台灣以外的領土，包括金門。這些領土可以成為新獨立台灣的屬土，或繼續當中華民國的屬土，或自己獨立。當然，也可能是接受中華人民共和國。

故此，中華民國在台灣，很可能變成中華民國在金門馬祖與太平島？

中華民國變成甚麼，是個問題

Photo Credit: jeff~ @ Flickr CC By 2.0

中國會繼續打壓台灣

以上的是台灣從中華民國獨立，比較容易推演，和會發生的事。與其說台灣獨立會解決問題，不如說他會骨牌式的引致很多目前沒有的問題，給包括台灣人以內的人，以及給世界，最後從根本改變了地區秩序。以下是之後可能的場景：

獨立的台灣國。 金門（可能加馬祖）特區／台屬金門／金門共和國／中華民國在金門。 中華民國變成東方版的馬爾他騎士團，中美爭相收編操盤者，台灣也會發覺，這個中華民國最好還是台灣的盟友。（很諷刺／弔詭吧？） 新的台灣還沒有任何外交關係，全世界若希望與其建交，應該會被北京恐嚇，而大概台灣也不會因為沒建交而跟誰禁運，所以全世界理應是觀望態度。像美俄日這種大國可以和台灣建交，因為中國也對他們做不不了甚麼。 台灣可能加入聯合國，但聯合國到時應該已對台灣幫助不大了。中國還是會打壓台灣，那是他們的內政問題，中國不打壓台灣無法向他們的人交代。 港澳對台灣的直航可能會受政治影響，至少金門戰爭時期，雙方會停航，然後可能就不再回復，以後要經第三國了。作為全世界最繁忙的航線之一，這對於地區經濟其實有很巨大的打擊，如果這樣的事情發生，大概會刺激起香港這邊巨大的政治風波。

獨立只是開新局，製造很多新問題

台灣獨立的解決問題方式，很有趣地，就是在製造問題。他會給台灣製造很多問題，但給所有鄰國製造更多的問題，北京也會惹進大麻煩，大家都會受到影響，然後就看誰比較先對這些現實困難讓步。而這很看大家的事先準備有多少，如果你認真想要台灣獨立，就必須考慮台灣獨立之後的混亂形勢，以及要怎樣去處理他們的問題。

這絕不是射後不理的天堂，而是大家把牌重新洗掉再玩，贏輸其實是看打牌的人牌力如何。在之前要做的準備非常多，而且一般人不易理解，例如先跟華僑談判，在美國國會安置大量lobbyist（遊說集團），預備航線大動盪之類，或者甚至先處理好中華民國這個法人的未來。

像孫子兵法所說：「夫未戰而廟算勝者，得算多也，未戰而廟算不勝者，得算少也，少算不勝，而況於無算乎？」如果對這些情況沒有任何準備，台灣獨立後，問題不是台海戰爭，而是搞不通要怎樣處理排山倒海的副作用，最終被壓垮，台灣會衰落於種種沒處理的副作用。

從法理、經濟到國際外交，這需要很清醒的腦袋與快速的行動力，並非訴諸情感就能解決的，甚至領導者多少會是個無情剛猛，攻擊性高積極性強的人，這似乎不是台灣人喜歡的類型？但我想乖寶寶是玩不來這遊戲的。

台灣在這盤棋的優勢，只有一個，就是台灣可以選擇獨立的時機，而最好的時機就是台灣準備好一切之後發生的事，而北京太忙或被catch in surprise。也就是火中取栗的突擊，台灣獨立只是點火開局，開局後還是看你怎樣玩的。

最後，有一點我必須澄清。我這篇文章並不是為了讓大家覺得台灣應該現在就獨立，或者台獨可行、沒問題，我只是在說，「如果你們要做台灣獨立，你會引致甚麼必然的情況」。我說的東西都沒有任何假設性前提，我講的是對每個群體間的利害關係，會使做甚麼對他們較有利。我作為商人，談的多數是實務、後勤，多於意識形態。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航