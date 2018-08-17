邪靈或詛咒能夠存在並且影響你，原因就是你的「信仰」

文：麥克．威克斯（Mike Weeks）

信仰只是信仰？

你是否曾停下腳步，認真思考過：所謂的「信仰」，究竟是什麼模樣？是什麼樣的想法，或是感覺？

我從沒仔細想過。

有一位語言學家如此描述：「信仰，是將意義加諸於尚未發生的事件。信仰可能會造成限制與敗壞，因為，它們是人們在實際經歷之前，對於尚未發生的事情或其意義先做出的判斷。假使判斷錯誤（多數的例子皆是如此），這些信仰便會淘汰特定的經驗，以免那些經驗回過頭來反駁與糾正信仰所包含的謬論。」

「托托（Toto），我覺得我們離開堪薩斯（Kansas）了。」 ──《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）裡的桃樂絲（Dorothy）

你想想，如果信仰是可以看見、聽到、摸到、聞到、吃到的東西，或者──更有可能──是這些感覺的綜合體，它就不是「信仰」，而是有形的事物。要秉持信仰，必須樂於奉行眾多的盲目信念，而且根據越來越多的預言過生活。因此，當你抱持某種信仰時，拋開占卜的水晶球、塔羅牌與茶葉吧！畢竟，信仰尚未以可以證實的形式出現過。信仰只存在於信徒的心中，而且有可能使人陷入非常危險的狀態，如同我多次的經驗。

「麥克，你被下了巫毒。你對布朗特（Bronte）下了新的咒語，讓治療她的祭司很憤怒。他正在攻擊你，你要小心。祭司說，厄運將會找上你。」

好心的瑪麗擔心我的安危，非常認真地警告我。

我嘲諷地問：「祭司會來抓我嗎？」

瑪麗：「麥克，我沒有在開玩笑，他法力強大。」

我：「喔，我好奇他哪時候會現身，在不久後的某一天打敗駐守邊界的聯合國軍隊。他下的詛咒最好夠靈。再說，我會有什麼厄運？變成青蛙？還是懷孕？」

瑪麗笑著搖搖頭，要我小聲一點。

瑪麗：「天啊！你真是瘋狂。哈哈，還懷孕呢，太好笑了！」

我現在是巫毒詛咒的箭靶，對於這樣的說法，我終其一生都會引以為傲。

三天前，在海地，一名二十五歲的女性來到醫療救護站，說她中了毒咒，感覺皮膚底下有東西在爬。這段日子，布朗特付錢請人對她下咒，以抵抗這個魔咒，但她現在沒錢，請不起祭司了。她已經好幾天沒進食，睡也睡不好，穿著邋遢、頭髮凌亂，模樣十分引人側目。

我示意翻譯員凡妮莎（Vanessa）拉上帳篷布簾，不讓外面的人看見裡面。然後，我明確指示她，在我與布朗特談話的全程中保持嚴肅的語氣。

聽說，布朗特皮膚刺癢的症狀已經持續了好幾週，之前，她向當地的巫毒祭司求助，祭司表示有邪靈躲在她皮膚底下，需要定期施以大量符咒才能驅魔──當然，這些都得以金錢為代價。

如同許多海地的年輕人，布朗特從小生長的文化背景裡，便一直相信神靈的存在，也相信神靈能夠利用符咒來控制人們。還好並非所有的巫毒靈術都是有害的，如果你碰巧發現自己好運連連或是生活順利，也可以感謝神靈帶給你這些成功。

來到海地之前，我猜想可能會在當地遇到相信自認受到控制或詛咒的人，因此找了一本關於巫毒的書來看。雖然我到亞馬遜雨林的三次期間，都有過相關的經驗，也經歷過奇幻的冥想，但是，我對於世上是否真有會在夜晚現形的靈魂或事物，依舊抱持不可知的觀點。

儘管，目前我傾向不相信任何靈異現象，卻也警惕自己，「不相信」也算是一種信仰，這意味著（至少對我來說），如果我們認定，這個世界是我們透過有限感官所經歷的一切，就完全陷入了不接受任何新證據的危險處境。

守舊且不受商業利益所左右的科學研究，似乎能夠適當描述及領會可見形式的本質。但是這不表示，科學界裡就不存在「信仰」。這些年來有太多的科學理論已被證實是錯誤的，但許多學者仍會使用「證據」一詞來呈現錯誤的研究結果。我們應該將科學實踐視為一種暫時性的探究，而這種研究，旨在幫助我們去推敲現在自己能夠理解的事物，而非把這些事物認定為「真相」。

多數注重邏輯與擅長分析的思想家，極力反駁大部分作為宗教依據的傳說與教條。但是，真正開放與渴望求知的心靈，肯定必須認知到自身的極限。因此，我不認為，只是因為缺乏證據，就能輕易否定世界上絕對沒有超越人類的知識或能力以外的「事情」、「行為」或「作為」。令人困惑的是，在如此浩瀚的世界裡，那些啟發想像力的未知力量，怎麼會以語言等溝通形式，來對一群進化中的猴子制定與實行群體規則。譬如「語言」這種溝通方式，可以有許多解讀空間，也很容易造成誤解，即使是三歲大的小孩，也能看出其中的缺失。

對於信奉科學或具有強烈好奇心的人而言，聰明的做法，應該是謹慎保持開放的心胸。如果良好的研究與求知行為，意味著樂於承認錯誤，而且不斷尋找新的證據來挑戰現有的認知，那麼，睿智的思想家，怎麼可能會選定任何一種立場呢？

而如果科學方法是目前已知的最佳利器，那麼，我們在日常生活中秉持實事求是的精神，欣然接受自己的錯誤、或是不斷改變立場，應該就是最好而且最科學的驗證方式。了解到這一點，我們應該嚴格審視本書的每一句話，因為我非常清楚，自己對於目前忽視的每一件事，是多麼地無知。

保持開放的心胸，不斷驗證

回到海地，我請翻譯員向「著了魔」的布朗特轉達，我完全了解她的問題出在哪裡。我偷偷跟她說，除了專精心理治療外，我還受過訓練，能夠利用從亞馬遜薩滿巫師學來的法術，對付糾纏她的惡靈。為了向她證明這點，我露出肚子上的刺青，而這個圖案，據說是古代馬雅巫醫才有的法力記號──事實上，有個朋友告訴我：這在古代可能是象徵公共廁所的符號。

布朗特看到我身上的記號，目瞪口呆，呼吸變得急促，開始坐立難安，想要離我越遠越好，看來，她應該對我的地位深信不疑。這名年輕女子長期受到當地「祭司」的操控，中毒頗深，如果我拿出一隻青蛙，跟她說這是王子的化身，她可能也會信以為真。然而，假如我告訴她，她有的那些經驗，都是身體的神經元發出不正常的信號所造成，便很可能會失去幫助她的機會。

我個人也許不認同學員的信仰，但仍希望自己可以了解他們的現實狀態，順應他們的信仰、給予支持，直到能改變他們為止。

將近十分鐘的時間，我對布朗特念咒語、灑水，眼睛不停轉動。而在這段虛晃個幾招巫毒術手法的誇張演出中，我教她實行潛意識的重新建構模式。之後，我又吟誦了一大段幾年前在西藏打坐學來的經文，只見布朗特呼吸平緩，表情與四肢也不像之前那樣緊繃了。她的雙眼不再有如受人操縱般無神，也不再出現焦躁無措的小動作。我靜靜等了幾分鐘，等到她的狀態穩定才開口說話。

我：「布朗特，我們剛才使用好的魔法把惡靈趕走了。那些詛咒不會再影響妳了，懂嗎？」

她點了點頭，神情卻顯得遲疑。

我問她，她擔心什麼事。

布朗特：「我確實覺得好多了，但我擔心，會有其他靈魂或詛咒攻擊我。」

我問她一個問題：「妳知道那些詛咒與靈魂是依靠什麼而存在的嗎？」

她搖頭說：「不知道。」

我的態度嚴肅了起來，一部分的原因是，氣憤這個世界上有一些卑鄙的人，引誘年輕人相信，「法術」可以克服現實生活的挑戰。

我：「邪惡的靈魂或詛咒能夠存在並且影響妳，原因只有一個──就是你的信仰。當妳經由信仰給這些靈魂與詛咒力量，它們就會變得更強大。」

我指著翻譯員說：「這也說明了，為什麼凡妮莎在這裡從來沒有受到巫毒的攻擊或傷害，因為她沒有給這些事物任何力量，她不相信它們，所以它們無法上她的身。」

布朗特點點頭，明白我說的簡單道理。

我繼續說：「我會在這裡待兩個禮拜。妳可以隨時來找我，但不需要相信我們剛才使用的法術，最好全忘了。現在，我希望，妳能保證自己不會再賦予那些靈魂力量。接下來的兩個禮拜，如果妳想起那些法術，請在心中想像，把這些形象縮小，然後把法術放在小盒子裡，徹底忘掉。假如妳感到任何不適，只要實行剛才的步驟，就能改變這些感受。妳的信仰會讓這些詛咒得到養分，而我要妳停止餵養它們。」

就布朗特的案例而言，你可能會想，「等等，她相信巫毒，也有證據──皮膚癢而且感覺要死不活」（某些西方人稱之為「恐慌症」）。但是，她的此種特殊信仰是否就是這種毀滅狀態的主因，這點我們永遠不得而知。她在身體上的痛苦是千真萬確。然而，對於問題的來源，則只是現實經驗的附加物──如果要證明這些症狀是詛咒造成──需要一些時間。

我們知道，周遭有許多元素是我們難以覺察的。每分每秒，人體內有無數個比原子還小的分子四處流竄，但我們一點感覺也沒有；收音機電波與無線網路無所不在，但我們需要透過科技的輔助，才能知道它們的存在、發揮它們的效能。因此，那些遭遇悲慘的海地人民，肩膀上可能也有一些巫毒靈魂在舞動著。假如這是事實，那麼利用與信仰無關的方式，也許反倒能有效對付它們。而且──這麼說吧，不相信邪靈或著魔的人們，也許只是剛好沒受到它們的干擾而已。

書籍介紹

《做自己的自由：掙脫束縛、打破常規、創造理想美好生活的七種練習》，大好書屋出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：麥克．威克斯（Mike Weeks）

譯者：張馨方

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作者麥克．威克斯是國際知名的思考訓練專家，擅長以突破慣性的思維模式去改變個人行為。按照他的方法而改變的案例不勝枚舉，像是原本怕黑的孩子不再恐懼黑暗；總是對下屬頤指氣使的企業總裁不再高傲；表演者克服了舞台恐懼；通勤族遇到塞車不再暴躁；原本生活美好的人也開始渴望幫助他人。

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Photo Credit：大好出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航